Los escándalos de Karen Dejo: Desde supuestos vínculos con el narcotráfico, Jefferson Farfán y más

Karen Dejo fue captada besándose con joven en una discoteca, y poco después fue vista junto a un empresario. (Foto: Instagram/@karendejoy)

No la suelta. Karen Dejo evaluó demandar a Magaly Medina por mancillar su honor como mujer al emitir imágenes de ella besando a dos hombres en distintas fechas. Sin embargo, la ‘Urraca’ aseguró en su programa, de este último jueves 21 de abril, que esta no es la primera vez que la exchica reality se vuelve noticia por sus cuestionadas andanzas.

La periodista de espectáculos recordó la vez que Renzo Moretti, expareja de Dejo, aseguró que la bailarina era bisexual, algo que ella no desmintió en un principio. “Si él dice que soy lesbiana, a ver, pruébalo pues. Yo mandé una carta notarial a un diario (cuando salieron los rumores), me incomodaba, pero después no porque son habladurías”, fue su defensa en el 2010.

En el 2013, Karen Dejo fue vinculada sentimentalmente con una bailarina llamada Jomaira Callejas, quien terminó abandonando el país debido a la presión mediática. “Soy mujercita, esos rumores afectaron a mi familia. Tengo un hijo de 14 años y escuchó todo lo que dicen de mí y se sentía mal”, señaló la artista hace nueve años.

PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL NARCOTRÁFICO

En el 2006, la Policía Antidrogas envió un atestado policial a la Fiscalía especializada que relacionaba a su entonces rumoreada pareja Óscar Rodríguez Gómez, conocido como “Turbo”, con el delito de lavado de activos procedentes del narcotráfico. La bailarina fue investigada por ser la supuesta testaferra de la banda, pero su nombre quedó limpio cuando la Fiscalía archivó el caso .

Sobre esto, Magaly también recordó la vez que Paola Ruíz acusó a Karen de ser dama de compañía de “Turco”, indicando que recibía regalos caros y viajes por todo el mundo. Según la bailarina, Dejo habría aceptado esto ante la Fiscalía para librarse de cualquier culpa. Debido a estas fuertes declaraciones, la exchica reality se defendió y dijo que “jamás lo aceptaría por orgullo de mujer porque es una forma de comprar una persona”.

Karen Dejo fue investigada por sus vínculos con Óscar Rodríguez Gómez, líder de uno de los clanes de la droga más poderosos del VRAE.

SUPUESTO ROMANCE CON JEFFERSON FARFÁN

Melissa Klug aseguró que Karen Dejo viajó con Jefferson Farfán a Colombia en el 2010, cuando ellos todavía eran pareja. Esto habría sido comprobado seis años después, en el 2016, cuando el programa Espectáculos mostró la cotización que hizo un agente de viajes, quien era un amigo íntimo de la ‘Foquita’. Los pasajes habrían costado 1.195 dólares cada uno.

Esto generó polémica, ya que la modelo había dicho en innumerables oportunidades que nunca tuvo nada con Farfán tras las acusaciones de Melissa. “No lo conozco, sé quién es, sé de quién me hablan, pero no somos amigos. No tengo ni he tenido una relación con ningún futbolista”, dijo la ex combatiente al ser consultada por el supuesto viaje.

Magaly Medina recuerda los escándalos mediáticos de Karen Dejo | VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme

EL ÚLTIMO ESCÁNDALO

Las cámaras de Magaly TV La Firme captaron a la exchica reality Karen Dejo el último miércoles 13 de abril en una discoteca, donde se la vio besando a un empresario llamado César Rey de Castro. Sin embargo, los días viernes 15 y sábado 16 fue grabada con Christian Buhler, con quien fue vinculada semanas atrás.

Los denominados ‘Urracos’ fueron en busca de la influencer para consultarle sobre dichas imágenes y las presuntas “jugadas a doble cachete” que estaría haciendo. La excompetidora de Esto es Guerra aseguró que está soltera y que por culpa de Magaly TV La Firme no pudo concretar su relación con Christian Buhler.

“Intenté tener algo con una persona y las cosas no prosperaron por culpa de ustedes”, dijo Karen y a lo que la reportera le preguntó sobre su reunión en Chaclacayo. “Eso no tiene nada que ver (que hayan sido captados juntos), estamos entre amigos y sobre todo la amistad”.

Karen Dejo es ampayada saliendo con dos hombres, pero ella asegura que está soltera. VIDEO: ATV