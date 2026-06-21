Yaco Eskenazi revela que ‘Esto es Guerra’ no le dejaba oficializar su relación con Natalie Vértiz

El excapitán de los leones relató que en producción ya conocán su relación, pero no querían exponerlo. SIn embargo una situación ajena a ello terminó revelando el romance | Yaco y el loco

Yaco Eskenazi atraviesa una etapa clave en su vida cuando, en plena popularidad de ‘Esto es guerra’, el programa le impide hacer pública su relación con Natalie Vértiz. La historia, hasta ahora poco conocida, sale a la luz durante una conversación en el pódcast que conduce junto a ‘Loco’ Wagner, donde el exintegrante del reality narra episodios de tensión y conflicto con la producción del exitoso espacio televisivo.

Desde el inicio de su vínculo sentimental, Eskenazi enfrenta restricciones internas. Según relata en el pódcast, la producción del reality ya estaba al tanto de la relación, aunque le pide no confirmarla ante el público. La pareja, que en la actualidad ha formado una familia, se encuentra entonces bajo la presión de mantener en secreto un vínculo que ya era conocido en los pasillos del canal.

PUBLICIDAD

La reacción de Yaco ante el rechazo y la suspensión

El tema resurge cuando, durante la grabación, Yaco Eskenazi observa entre el público a Daniela Cilloniz y recuerda un episodio que marcó su paso por el programa. Cilloniz interviene y menciona que en ese entonces él acababa de terminar una relación previa, lo que genera revuelo en el set y da pie a que Eskenazi explique lo ocurrido.

“Ya sabían que Natalie y yo estábamos, pero no querían que nosotros legalicemos nuestro amor”, sostiene durante la charla.

La imagen muestra a Yaco Eskenazi hablando en un evento y junto a Natalie Vértiz, en referencia a la dificultad de oficializar su relación por el programa Esto es guerra.

En medio de una competencia para integrar un grupo musical dentro del programa, la tensión aumenta. Natalie Vértiz queda fuera de la selección, un hecho que provoca una fuerte reacción en Eskenazi. El conductor describe cómo, al ver que su pareja resultaba excluida, pierde la calma y confronta a la producción de manera directa.

PUBLICIDAD

“Yo volé de una manera. Creo que es la vez que más feo me he puesto... Ese día exploté muy feo. Me metí al switcher, menté la madre a todo el mundo. Diego Quijano, que era como mi papá, me dijo: ‘¿Qué te pasa?’. Me volví loco. Quería romper todo y yo también sentía que era a propósito, para molestar”, comparte en el pódcast.

El resultado de ese enfrentamiento es inmediato: Yaco Eskenazi es suspendido por dos semanas sin goce de sueldo. La sanción no solo representa una pausa en su trabajo, sino también un punto de quiebre en su relación con la producción del reality.

PUBLICIDAD

Yaco Eskenazi, actor y presentador, habla en un escenario con un micrófono, refiriéndose a su relación con Natalie Vértiz y el programa 'Esto es guerra'.

La confirmación del romance y las consecuencias televisivas

Durante el periodo de suspensión, Daniela Cilloniz le aconseja a Eskenazi dar la primicia de su relación a un programa de espectáculos. Así surge la recordada nota en el gimnasio, donde ambos aparecen juntos y confirman su romance ante cámaras. El reportaje, lejos de ser un simple testimonio, termina siendo el punto de partida para una reacción interna en el canal.

Tras emitirse la nota, el gerente general de América TV convoca a Eskenazi para exigir explicaciones. Frente a los reclamos, el conductor argumenta sentirse presionado a ocultar su relación y asegura que la negativa a oficializar su vínculo con Natalie Vértiz proviene del entorno del programa, más que de una normativa general del canal.

PUBLICIDAD

“Yo siento que acá no me quieren dejar estar con Natalie y me están presionando para cosas que no quiero hacer”, señala durante el relato del pódcast.

Natalie Vértiz le prohibió a Yaco Eskenazi abrir la ventana del auto tras una agresión durante el tráfico.

La respuesta del gerente es inesperada. Le comunica que puede reincorporarse al programa, una decisión que coincide con el regreso de Vértiz al país tras un viaje a México. Ese mismo día, la producción graba el encuentro entre ambos en el aeropuerto, donde Eskenazi recibe a Natalie con un ramo de rosas. Las imágenes se emiten en el reality y se convierten en el ampay que oficializa ante la audiencia el inicio de una de las parejas más conocidas de la televisión peruana.