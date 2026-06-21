Perú

Yaco Eskenazi revela que ‘Esto es Guerra’ no le dejaba oficializar su relación con Natalie Vértiz

El excapitán de los leones relató que en producción ya conocán su relación, pero no querían exponerlo. SIn embargo una situación ajena a ello terminó revelando el romance

Guardar
Google icon
El excapitán de los leones relató que en producción ya conocán su relación, pero no querían exponerlo. SIn embargo una situación ajena a ello terminó revelando el romance | Yaco y el loco

Yaco Eskenazi atraviesa una etapa clave en su vida cuando, en plena popularidad de ‘Esto es guerra’, el programa le impide hacer pública su relación con Natalie Vértiz. La historia, hasta ahora poco conocida, sale a la luz durante una conversación en el pódcast que conduce junto a ‘Loco’ Wagner, donde el exintegrante del reality narra episodios de tensión y conflicto con la producción del exitoso espacio televisivo.

Desde el inicio de su vínculo sentimental, Eskenazi enfrenta restricciones internas. Según relata en el pódcast, la producción del reality ya estaba al tanto de la relación, aunque le pide no confirmarla ante el público. La pareja, que en la actualidad ha formado una familia, se encuentra entonces bajo la presión de mantener en secreto un vínculo que ya era conocido en los pasillos del canal.

PUBLICIDAD

La reacción de Yaco ante el rechazo y la suspensión

El tema resurge cuando, durante la grabación, Yaco Eskenazi observa entre el público a Daniela Cilloniz y recuerda un episodio que marcó su paso por el programa. Cilloniz interviene y menciona que en ese entonces él acababa de terminar una relación previa, lo que genera revuelo en el set y da pie a que Eskenazi explique lo ocurrido.

“Ya sabían que Natalie y yo estábamos, pero no querían que nosotros legalicemos nuestro amor”, sostiene durante la charla.
Composición de dos fotos: a la izquierda, un hombre con barba y bigote habla frente a un micrófono; a la derecha, un hombre y una mujer se abrazan en un set
La imagen muestra a Yaco Eskenazi hablando en un evento y junto a Natalie Vértiz, en referencia a la dificultad de oficializar su relación por el programa Esto es guerra.

En medio de una competencia para integrar un grupo musical dentro del programa, la tensión aumenta. Natalie Vértiz queda fuera de la selección, un hecho que provoca una fuerte reacción en Eskenazi. El conductor describe cómo, al ver que su pareja resultaba excluida, pierde la calma y confronta a la producción de manera directa.

PUBLICIDAD

“Yo volé de una manera. Creo que es la vez que más feo me he puesto... Ese día exploté muy feo. Me metí al switcher, menté la madre a todo el mundo. Diego Quijano, que era como mi papá, me dijo: ‘¿Qué te pasa?’. Me volví loco. Quería romper todo y yo también sentía que era a propósito, para molestar”, comparte en el pódcast.

El resultado de ese enfrentamiento es inmediato: Yaco Eskenazi es suspendido por dos semanas sin goce de sueldo. La sanción no solo representa una pausa en su trabajo, sino también un punto de quiebre en su relación con la producción del reality.

Yaco Eskenazi, con barba y camiseta blanca con estampado, sostiene un micrófono en un escenario con telón azul, botellas y cajas en primer plano
Yaco Eskenazi, actor y presentador, habla en un escenario con un micrófono, refiriéndose a su relación con Natalie Vértiz y el programa 'Esto es guerra'.

La confirmación del romance y las consecuencias televisivas

Durante el periodo de suspensión, Daniela Cilloniz le aconseja a Eskenazi dar la primicia de su relación a un programa de espectáculos. Así surge la recordada nota en el gimnasio, donde ambos aparecen juntos y confirman su romance ante cámaras. El reportaje, lejos de ser un simple testimonio, termina siendo el punto de partida para una reacción interna en el canal.

Tras emitirse la nota, el gerente general de América TV convoca a Eskenazi para exigir explicaciones. Frente a los reclamos, el conductor argumenta sentirse presionado a ocultar su relación y asegura que la negativa a oficializar su vínculo con Natalie Vértiz proviene del entorno del programa, más que de una normativa general del canal.

“Yo siento que acá no me quieren dejar estar con Natalie y me están presionando para cosas que no quiero hacer”, señala durante el relato del pódcast.
Fotografía dividida: Yaco Eskenazi con gorra y micrófono a la izquierda; Natalie Vértiz con cabello largo y camisa a la derecha
Natalie Vértiz le prohibió a Yaco Eskenazi abrir la ventana del auto tras una agresión durante el tráfico.

La respuesta del gerente es inesperada. Le comunica que puede reincorporarse al programa, una decisión que coincide con el regreso de Vértiz al país tras un viaje a México. Ese mismo día, la producción graba el encuentro entre ambos en el aeropuerto, donde Eskenazi recibe a Natalie con un ramo de rosas. Las imágenes se emiten en el reality y se convierten en el ampay que oficializa ante la audiencia el inicio de una de las parejas más conocidas de la televisión peruana.

Temas Relacionados

Yaco EskenaziEsto es guerraNatalie Vértizperu-entretenimiento

Más Noticias

Enner Valencia expresó su frustración por el empate sin goles ante Curazao: “Lastimosamente no pudimos concretar”

El atacante de la selección ecuatoriana valoró el esfuerzo del equipo, pero lamentó no haber podido traducir las oportunidades en anotaciones ante su rival caribeño

Enner Valencia expresó su frustración por el empate sin goles ante Curazao: “Lastimosamente no pudimos concretar”

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Con el 99,668% de actas procesadas por la ONPE, la diferencia entre ambos candidatos es de 41.565 votos. No quedan actas pendientes: solo 346 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue prevista para mediados de julio

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Choque electrizante en el SoFi Stadium de Los Ángeles entre dos selecciones que empataron en el debut y están obligados a ganar. Sigue las incidencias del partido

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

El excandidato presidencial no descartó formar parte del Consejo de Ministros si la lideresa de Fuerza Popular le ofrece un cargo durante su administración

Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Los ‘celestes’ visitarán al conjunto amazónico con la obligación de conseguir su primera victoria en el certamen. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

Elecciones 2026: Última audiencia de recuento de votos de los JEE será esta semana

Más de la mitad de los peruanos quieren un gabinete multipartidario en el próximo gobierno, según encuesta

Poder Judicial declara improcedente recurso de Dina Boluarte para suspender su vacancia por incapacidad moral

ENTRETENIMIENTO

Día del Padre 2026: Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho, Tula Rodríguez y más artistas dedican tiernos mensajes

Día del Padre 2026: Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho, Tula Rodríguez y más artistas dedican tiernos mensajes

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, pide perdón a su esposa en medio de escándalo de infidelidad: “No voy a perder a mi familia para nada”

Gabriel Calvo se pronuncia tras su separación de Majo con Sabor y sus recientes declaraciones: “Todas las rupturas golpean”

Samahara Lobatón dedica emotivo mensaje a Youna por el Día del Padre, pese a reciente ruptura: “Gracias por estar”

Paul Michael lanza inesperado halago a Raysa Ortiz en su ingreso en Esto es Guerra

DEPORTES

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Bélgica vs Irán EN VIVO HOY 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026

Sporting Cristal vs CNI de Iquitos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Estudiantil CNI HOY? Partido por la Copa de la Liga 2026

Jefferson Montero exigió la renuncia de Sebastián Beccacece por duro presente de Ecuador en Mundial 2026: “Deja de vender humo”

¿A qué hora juega Bélgica vs Irán HOY? Horario en Perú del partido por fecha 2 - Grupo G del Mundial 2026