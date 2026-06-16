Perú Deportes

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la semana 2

Todo está listo para que inicie la segunda rueda de compatencia: duelos emocionantes que definirán el futuro de los equipos rumbo a la etpa final. Entérate cómo le va a las selecciones

Guardar
Google icon
Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. (VNL)
Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. (VNL)

Hoy, martes 16 de junio, arranca la segunda semana de la Liga de Naciones de Vóley 2026: 18 selecciones más destacadas del mundo con el objetivo de consagrarse como campeonas en el torneo más prestigioso de la disciplina.

Italia, actual campeona olímpica y subcampeona de la edición anterior, llega como una de las principales candidatas al título. Entre los favoritos también figuran Brasil y Turquía, equipos que mantienen planteles competitivos y experiencia internacional.

Resultados de la semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

16 de junio

- República Dominicana vs Estados Unidos (23:00 horas / Grupo 2)

17 de junio

- Canadá vs Países Bajos (01:00 horas / Grupo 3)

- República Checa vs Italia (03:00 horas / Grupo 2)

- Alemania vs China (04:30 horas / Grupo 1)

- Bulgaria vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)

- Japón vs Serbia (07:00 horas / Grupo 2)

- Francia vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)

- Tailandia vs Ucrania (08:30 horas / Grupo 3)

- Turquía vs Bélgica (11:30 horas / Grupo 1)

18 de junio

- República Checa vs Estados Unidos (03:00 horas / Grupo 2)

- Ucrania vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)

- Serbia vs Italia (07:00 horas / Grupo 2)

- Bélgica vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)

- Tailandia vs Bulgaria (08:30 horas / Grupo 3)

- Turquía vs Francia (11:30 horas / Grupo 2)

19 de junio

- República Dominicana vs Serbia (03:00 horas / Grupo 2)

- Ucrania vs Países Bajos (05:00 horas / Grupo 3)

- Japón vs República Checa (07:00 horas / Grupo 2)

- Francia vs China (08:00 horas / Grupo 1)

- Bulgaria vs Canadá (08:30 horas / Grupo 3)

- Bélgica vs Alemania (11:30 horas / Grupo 1)

20 de junio

- Estados Unidos vs Italia (03:00 horas / Grupo 2)

- Países Bajos vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)

- Japón vs República Dominicana (07:00 horas / Grupo 2)

- China vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)

- Tailandia vs Canadá (08:30 horas / Grupo 3)

- Turquía vs Alemania (11:30 horas / Grupo 1)

- Serbia vs Estados Unidos (23:00 horas / Grupo 2)

Brasil e Italia fueron los últimos finalistas de la VNL.
Brasil e Italia fueron los últimos finalistas de la VNL Femenina. Crédito: FIVB

Canal TV para ver los partidos de la semana 2

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 estará disponible en directo mediante la plataforma de streaming VBTV, que ofrecerá la transmisión completa de todos los partidos del certamen. Los aficionados en Brasil podrán seguir los encuentros de su selección a través de Sportv 2 y GE TV, mientras que algunas señales como DSports y ESPN transmitirán partidos seleccionados según su programación.

PUBLICIDAD

Con el inicio de la segunda semana, la VNL 2026 da paso a una competencia de alto nivel, donde las principales potencias del vóley mundial se enfrentarán por omete jornadas intensas y una cobertura amplia para los seguidores de la disciplina en todo el mundo.

Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones.
Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones.

¿Cuáles son los grupos de la semana 2 por la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026?

Grupo 1

  • Bélgica
  • Francia
  • Alemania
  • Brasil
  • China
  • Turquía

Grupo 2

  • República Checa
  • Italia
  • Japón
  • Serbia
  • Estados Unidos
  • Republica Dominicana

Grupo 3

  • Canadá 
  • Países Bajos
  • Bulgaria
  • Polonia
  • Tailandia
  • Ucrania

Temas Relacionados

Liga de Naciones de Vóley FemeninoVNLVNL Femeninaperu-deportes

Más Noticias

Cecilia Tait dejó duro mensaje contra voleibolistas que rechazan a la selección peruana: “Prefieren la liga antes de vestir la camiseta”

La ‘Zurda de Oro’ volvió a pronunciarse sobre las recientes decisiones de las jugadoras respecto a su participación con la ‘bicolor’ en competencias internacionales

Cecilia Tait dejó duro mensaje contra voleibolistas que rechazan a la selección peruana: “Prefieren la liga antes de vestir la camiseta”

Sporting Cristal vs CNI: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Roberto Mosquera buscará su primer triunfo en La Florida. El conjunto de Iquitos también necesita ganar para seguir con chances de clasificar. Conoce todos los detalles

Sporting Cristal vs CNI: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Dónde ver el Argentina vs Argelia HOY en Perú: Canal TV del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026

Con Lionel Messi al frente, la ‘albiceleste’ intentará iniciar esta edición con un triunfo y defender el título obtenido en la última Copa del Mundo. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver el Argentina vs Argelia HOY en Perú: Canal TV del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

La vigente campeona del mundo se medirá ante un rival rápido, que tiene como mayor estrella a Riyad Mahrez, exManchester City. Conoce los horarios de este duelo

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026

Erling Haaland guiará a los suyos al éxito en el estreno contra un elenco que marca su presencia en la gran cita tras asegurar el último boleto mundialista. Sigue las incidencias del duelo

Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

PJ suspende juicio contra José María Balcázar por su viaje al Vaticano para reunirse con el papa León XIV

Juntos por el Perú pide al JNE un plazo excepcional para pagar los S/3 millones de tasa por pedidos de nulidad

Fuerza Popular buscará formar un gabinete “amplio” y con “los mejores técnicos”, según Luis Galarreta

“No habrá obstrucción”: Partido de Roberto Sánchez reconoce ventaja de Keiko Fujimori y espera que indulte a Castillo

ENTRETENIMIENTO

Exponen el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Exponen el distrito y centro donde Magaly Medina cumple trabajo comunitario tras la denuncia de Jefferson Farfán

Pamela López asegura que no volverá con Paul Michael tras separación: “No hay posibilidad”

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, expone presuntas infidelidades del futbolista y detalla fiestas con mujeres en la casa familiar

Facundo González no volvería a ‘Esto es Guerra’ tras lesión en el brazo: “Es probable que no me recupere”

Paul Michael revela que Samahara Lobatón y Renato Rossini Jr. se besaron tras el final de ‘La Granja VIP’: “Pobre Youna”

DEPORTES

Cecilia Tait dejó duro mensaje contra voleibolistas que rechazan a la selección peruana: “Prefieren la liga antes de vestir la camiseta”

Cecilia Tait dejó duro mensaje contra voleibolistas que rechazan a la selección peruana: “Prefieren la liga antes de vestir la camiseta”

Sporting Cristal vs CNI: día, hora y canal TV del partido por fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Dónde ver el Argentina vs Argelia HOY en Perú: Canal TV del debut de la Albiceleste en el Mundial 2026

A qué hora juegan Argentina vs Argelia HOY en Perú: partido por el Grupo J del Mundial 2026

Irak vs Noruega EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026