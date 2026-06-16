Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 HOY: así van los partidos de la semana 2

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026. (VNL)

Hoy, martes 16 de junio, arranca la segunda semana de la Liga de Naciones de Vóley 2026: 18 selecciones más destacadas del mundo con el objetivo de consagrarse como campeonas en el torneo más prestigioso de la disciplina.

Italia, actual campeona olímpica y subcampeona de la edición anterior, llega como una de las principales candidatas al título. Entre los favoritos también figuran Brasil y Turquía, equipos que mantienen planteles competitivos y experiencia internacional.

Resultados de la semana 2 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

16 de junio

- República Dominicana vs Estados Unidos (23:00 horas / Grupo 2)

17 de junio

- Canadá vs Países Bajos (01:00 horas / Grupo 3)

- República Checa vs Italia (03:00 horas / Grupo 2)

- Alemania vs China (04:30 horas / Grupo 1)

- Bulgaria vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)

- Japón vs Serbia (07:00 horas / Grupo 2)

- Francia vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)

- Tailandia vs Ucrania (08:30 horas / Grupo 3)

- Turquía vs Bélgica (11:30 horas / Grupo 1)

18 de junio

- República Checa vs Estados Unidos (03:00 horas / Grupo 2)

- Ucrania vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)

- Serbia vs Italia (07:00 horas / Grupo 2)

- Bélgica vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)

- Tailandia vs Bulgaria (08:30 horas / Grupo 3)

- Turquía vs Francia (11:30 horas / Grupo 2)

19 de junio

- República Dominicana vs Serbia (03:00 horas / Grupo 2)

- Ucrania vs Países Bajos (05:00 horas / Grupo 3)

- Japón vs República Checa (07:00 horas / Grupo 2)

- Francia vs China (08:00 horas / Grupo 1)

- Bulgaria vs Canadá (08:30 horas / Grupo 3)

- Bélgica vs Alemania (11:30 horas / Grupo 1)

20 de junio

- Estados Unidos vs Italia (03:00 horas / Grupo 2)

- Países Bajos vs Polonia (05:00 horas / Grupo 3)

- Japón vs República Dominicana (07:00 horas / Grupo 2)

- China vs Brasil (08:00 horas / Grupo 1)

- Tailandia vs Canadá (08:30 horas / Grupo 3)

- Turquía vs Alemania (11:30 horas / Grupo 1)

- Serbia vs Estados Unidos (23:00 horas / Grupo 2)

Brasil e Italia fueron los últimos finalistas de la VNL Femenina. Crédito: FIVB

Canal TV para ver los partidos de la semana 2

La Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 estará disponible en directo mediante la plataforma de streaming VBTV, que ofrecerá la transmisión completa de todos los partidos del certamen. Los aficionados en Brasil podrán seguir los encuentros de su selección a través de Sportv 2 y GE TV, mientras que algunas señales como DSports y ESPN transmitirán partidos seleccionados según su programación.

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Con el inicio de la segunda semana, la VNL 2026 da paso a una competencia de alto nivel, donde las principales potencias del vóley mundial se enfrentarán por omete jornadas intensas y una cobertura amplia para los seguidores de la disciplina en todo el mundo.

Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones.

¿Cuáles son los grupos de la semana 2 por la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026?

Grupo 1

Bélgica

Francia

Alemania

Brasil

China

Turquía

Grupo 2

República Checa

Italia

Japón

Serbia

Estados Unidos

Republica Dominicana

Grupo 3

Canadá

Países Bajos

Bulgaria

Polonia

Tailandia

Ucrania