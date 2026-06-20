Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 2.

La segunda fecha de la Copa de la Liga 2026 comenzó el viernes 19 de junio y concluirá el lunes 22. Los resultados de la jornada pueden modificar las posiciones en los distintos grupos. Consulta aquí cómo evolucionan las ubicaciones.

Así van las tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026 durante la fecha 2

Grupo A

- Alianza Atlético (6 pts / 2PJ)

- Alianza Lima (1 pts / 1PJ)

- César Vallejo (1 pts / 2PJ)

- Carlos A. Mannucci (0 pts / 1PJ)

Grupo C

- UTC (1pts / 1PJ)

- Llacuabamba (1 pts / 1PJ)

- Cajamarca FC (0 pts / 0PJ)

Grupo D

- Pirata FC (3 pts / 1PJ)

- Atlético Grau (0 pts / 0PJ)

- Universitario (0 pts / 1PJ)

Grupo E

- ADT (4 pts / 2PJ)

- Sport Huancayo (1 pts / 1PJ)

- Alianza UDH (1 pts /2PJ)

- Unión Minas (1 pts / 1PJ)

Grupo F

- Cienciano (3 pts / 1PJ)

- Cusco FC (1 pts / 1PJ)

- Deportivo Garcilaso (1 pts / 1PJ)

- Deportivo Binacional (0 pts / 1PJ)

Grupo G

- Los Chankas (3 pts / 1PJ)

- Santos FC (0 pts / 0PJ)

- Ayacucho FC (0 pts / 1PJ)

Grupo H

- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 1PJ)

- CD Moquegua (0 pts / 0PJ)

- Melgar (0 pts / 1PJ)

Grupo I

- Sport Boys (1 pts / 1PJ)

- San Martín (1 pts / 1PJ)

- Academia Cantolao (0 pts / 0PJ)

Grupo J

- Unión Comercio (3 pts / 1PJ)

- Sporting Cristal (1 pts / 1PJ)

- Comerciantes FC (1 pts / 1PJ)

- CNI (0 pts / 1PJ)

Así quedaron los primeros partidos de la fecha 2 de la Copa de la Liga.

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 19 de junio

ADT de Tarma 3-1 Alianza Universidad (Finalizado / Grupo E)

Alianza Atlético 2-0 César Vallejo (Finalizado / Grupo A)

Sábado 20 de junio

Academia Cantolao vs. San Martín | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil

FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba | Grupo C | 13:15 horas | Estadio Heroes de San Ramón

Unión Comercio vs. Comerciantes FC | Grupo J | 15:00 horas | Estadio Carlos Vidaurre García

Juan Pablo II vs. ADA Jaén | Grupo B | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II

Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Mansiche

Domingo 21 de junio

Deportivo Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica | Grupo H | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre

Unión Minas vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio IPD Huancayo

Santos FC vs. Ayacucho FC | Grupo G | 15:00 horas | Estadio Municipal de Nasca

Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Carlos Vidaurre García

Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 22 de junio

Deportivo Binacional vs. Cusco FC | Grupo F | 13:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Atlético Grau vs. Pirata FC | Grupo D | 15:15 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Descansa: Universitario de Deportes

Así se jugará la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Canal TV de la Copa de la Liga 2026

Los aficionados podrán seguir la Copa de la Liga a través de Bicolor +, el servicio de streaming oficial de la Federación Peruana de Fútbol disponible en YouTube. Esta plataforma brinda transmisiones en vivo de todos los partidos y facilita el acceso desde cualquier dispositivo.

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