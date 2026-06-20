Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 2.

La segunda fecha de la Copa de la Liga 2026 comenzó el viernes 19 de junio y concluirá el lunes 22. Los resultados de la jornada pueden modificar las posiciones en los distintos grupos. Consulta aquí cómo evolucionan las ubicaciones.
Así van las tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026 durante la fecha 2
Grupo A
- Alianza Atlético (6 pts / 2PJ)
- Alianza Lima (1 pts / 1PJ)
- César Vallejo (1 pts / 2PJ)
- Carlos A. Mannucci (0 pts / 1PJ)
Grupo C
- UTC (1pts / 1PJ)
- Llacuabamba (1 pts / 1PJ)
- Cajamarca FC (0 pts / 0PJ)
Grupo D
- Pirata FC (3 pts / 1PJ)
- Atlético Grau (0 pts / 0PJ)
- Universitario (0 pts / 1PJ)
Grupo E
- ADT (4 pts / 2PJ)
- Sport Huancayo (1 pts / 1PJ)
- Alianza UDH (1 pts /2PJ)
- Unión Minas (1 pts / 1PJ)
Grupo F
- Cienciano (3 pts / 1PJ)
- Cusco FC (1 pts / 1PJ)
- Deportivo Garcilaso (1 pts / 1PJ)
- Deportivo Binacional (0 pts / 1PJ)
Grupo G
- Los Chankas (3 pts / 1PJ)
- Santos FC (0 pts / 0PJ)
- Ayacucho FC (0 pts / 1PJ)
Grupo H
- Bentín Tacna Heroica (3 pts / 1PJ)
- CD Moquegua (0 pts / 0PJ)
- Melgar (0 pts / 1PJ)
Grupo I
- Sport Boys (1 pts / 1PJ)
- San Martín (1 pts / 1PJ)
- Academia Cantolao (0 pts / 0PJ)
Grupo J
- Unión Comercio (3 pts / 1PJ)
- Sporting Cristal (1 pts / 1PJ)
- Comerciantes FC (1 pts / 1PJ)
- CNI (0 pts / 1PJ)
Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 19 de junio
- ADT de Tarma 3-1 Alianza Universidad (Finalizado / Grupo E)
- Alianza Atlético 2-0 César Vallejo (Finalizado / Grupo A)
Sábado 20 de junio
- Academia Cantolao vs. San Martín | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
- FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba | Grupo C | 13:15 horas | Estadio Heroes de San Ramón
- Unión Comercio vs. Comerciantes FC | Grupo J | 15:00 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
- Juan Pablo II vs. ADA Jaén | Grupo B | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Mansiche
Domingo 21 de junio
- Deportivo Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica | Grupo H | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre
- Unión Minas vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio IPD Huancayo
- Santos FC vs. Ayacucho FC | Grupo G | 15:00 horas | Estadio Municipal de Nasca
- Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
- Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 22 de junio
- Deportivo Binacional vs. Cusco FC | Grupo F | 13:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Atlético Grau vs. Pirata FC | Grupo D | 15:15 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo
Descansa: Universitario de Deportes
Canal TV de la Copa de la Liga 2026
Los aficionados podrán seguir la Copa de la Liga a través de Bicolor +, el servicio de streaming oficial de la Federación Peruana de Fútbol disponible en YouTube. Esta plataforma brinda transmisiones en vivo de todos los partidos y facilita el acceso desde cualquier dispositivo.
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Para quienes prefieren información actualizada y cobertura detallada, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento completo de la segunda fecha, con la previa de cada partido, relato minuto a minuto, jugadas destacadas, resultados en tiempo real y actualización de la tabla de posiciones.
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