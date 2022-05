Madre de Magaly Medina señala a la periodista como la más chismosa

Magaly Medina graba divertido video con su madre. (Foto: Instagram)

Magaly Medina sorprendió este domingo 8 de mayo al publicar un video junto a su mamá Jesús Vela. La conductora de TV aprovechó el Día de la Madre para grabar un divertido tag, donde ambas revelaron algunas infidencias señalándose.

La periodista y su progenitora tuvieron que responder varias preguntas, incluyendo una bastante peculiar. “¿Quién duerme más?, ¿quién limpia más?, ¿quién baila más?, ¿quién se enoja más fácil?, ¿quién cocina mejor?, ¿quién se enfiesta más?”, fueron algunos de los cuestionamientos.

Hasta que llegó la pregunta: “¿Quién es la más chismosa?” . Las participantes se señalaron mutuamente y estallaron en risa. Como se sabe, la animadora lanza constantemente ampays y habla de la farándula en su programa.

Este material fue compartido por la propia conductora de TV y expresó su emoción con sus seguidores. “¡Primer reel con mi mamá! Estuvo divertido. Feliz día a todas las mamás que me siguen por aquí, disfruten de su día, se lo merecen todo” , escribió en su cuenta de Instagram.

Magaly Medina graba divertido video con su mamá, donde la señala como chismosa. (Video: Instagram)

¿QUIÉN ES LA MADRE DE MAGALY MEDINA?

La madre de Magaly Medina se llama Jesús Vela. Según contó en una oportunidad la periodista, la mujer que le dio la vida siempre fue muy cariñosa y querendona. Y que pese a tener una condición económica precaria, día a día se las ingenió para que la conductora y sus hermanos pueden disfrutar su infancia.

“Era de sacarte a la playa, a jugar, de hacer picnic, modesto pero era de compartir mucho”, describió hace unos años Magaly Medina. Asimismo, contó que fue una de las personas que le inculcó el estudio, pese a los pensamientos de su padre, quien siempre creyó que las mujeres solo debían quedarse en la cocina.

Magaly Medina cumple 25 años de trayectoria en la TV. (Foto: Instagram)

En una entrevista para Andrea Llosa, Magaly Medina contó que está muy agradecida con su padre, pues al saber que ella sí quería estudiar, dejó de lado su machismo y sacó dinero de donde pudo para pagar su educación en la entonces Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza.

Sin embargo, no pudo concluirla porque quedó embarazada de su único hijo. La periodista cuenta que tuvo que casarse obligada por su padre, pese a que ya había terminado con su pareja. Desde aquel momento, Magaly Medina tuvo que salir adelante sin el apoyo económico de su progenitor.

Como se recuerda, dos años después, la periodista se separó del padre de su hijo, pues no quería que estudiara ni trabajara, hecho que ella no estaba dispuesta a permitir. Lee aquí, Magaly Medina, la reina de los ampays.

Magaly Medina cumple 25 años de trayectoria en la TV. (Foto: Instagram)

EL MOSTRUO TELEVISIVO Y SU ÉXITOSA FÓRMULA

Magaly Medina es reconocida por ser la reina de los ampays y líder de opinión. Si bien es cierto, inició con sus noticias “sin confirmar”, poco a poco fue regulándose, entregando a su público contenido sobre la vida íntima de la farándula con material audiovisual como soporte, teniendo un equipo de investigación para ello.

Y aunque se ha ganado el odio de muchos y la críticas de otros, la pionera en este rubro sigue logrando grandes picos de rating, sobre todo cuando presenta un ampay.

¿Pero cómo Magaly Medina llegó a esta fórmula que la hizo tan exitosa? La conductora contó a Infobae que vio en la TV un nicho que no se había explotado, por lo que no dudó en abarcarlo. Aunque esto le haya costado “defraudar” a muchos de sus amigos.

“Cuando empecé a hacer espectáculos en TV mis amigos de antaño se sintieron defraudados por mi. Dijeron que cómo era posible que me envolviera en algo tan fangoso como el espectáculo. Yo creo que un comunicador no le tiene que hacer ascos a nada, yo lo escogí, yo quise ese camino. Vi que había un hueco que no se cubría, lo tomé, como he tomado muchas oportunidades en mi vida y no me arrepiento”, contó la periodista, quien en el 2012 anunció su retiro, sin embargo, no pasó mucho tiempo para que anunciara su regreso.

“Juré que nunca más volvería a hacer espectáculo, me tuve que comer mis palabras porque el dueño de mi canal me convenció que debía volver a hacerlo. Y finalmente, siempre me ha gustado la adrenalina televisiva y es lo que estoy haciendo”, dijo.

La conductora de TV confesó que muchos de sus amigos se sintieron defraudados cuando entró al mundo del espectáculos. (Video: Infobae)

SEGUIR LEYENDO