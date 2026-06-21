Qué son los tetrápodos, las estructuras de 16 toneladas que Chile instaló en la frontera con Perú

Chile instala tetrápodos en la frontera con Perú enormes estructuras es para evitar el paso de vehículos con migrantes. Canal N

La frontera entre Perú y Chile suma un nuevo elemento de seguridad que ya llama la atención desde ambos lados del límite territorial. Se trata de enormes bloques de concreto conocidos como tetrápodos, estructuras que fueron ubicadas en la región chilena de Arica y Parinacota con el objetivo de impedir el paso de vehículos utilizados por redes de contrabando, tráfico ilícito y traslado irregular de migrantes.

Las gigantescas piezas de hormigón forman parte del Plan Escudo Fronterizo impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast y se ubican en sectores cercanos a los hitos fronterizos con el Perú. Su presencia puede observarse incluso desde territorio peruano, donde efectivos de la Policía Nacional mantienen vigilancia permanente en una de las zonas más sensibles del límite entre ambos países.

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¿Qué son los tetrápodos y por qué Chile los colocó en la frontera con Perú?

Composición: Infobae Perú

Los tetrápodos son estructuras de hormigón armado con cuatro grandes brazos que se extienden en diferentes direcciones, un diseño que les permite mantenerse estables y resistir fuertes impactos o movimientos. Aunque originalmente fueron creados para obras marítimas, como rompeolas destinados a disminuir la fuerza del oleaje, ahora han sido adaptados para reforzar el control terrestre en la frontera norte de Chile.

Cada uno de estos bloques mide aproximadamente 2,9 metros de altura, 3,4 metros de ancho y alcanza un peso cercano a las 16 toneladas, lo que los convierte en una barrera prácticamente imposible de mover sin maquinaria pesada.

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Las unidades instaladas en la zona de Arica y Parinacota fueron donadas por el Puerto de Arica y poseen una base compuesta por piedras naturales de entre dos y cuatro toneladas, además de más de seis metros cúbicos de hormigón, características que garantizan una alta resistencia y una larga vida útil.

El principal objetivo de estas estructuras es bloquear el tránsito de vehículos por pasos no habilitados, una modalidad utilizada frecuentemente por organizaciones dedicadas al contrabando, el narcotráfico y el tráfico de personas para evitar los controles oficiales.

Las autoridades chilenas sostienen que el tamaño y el peso de los tetrápodos representan una solución efectiva porque dificultan el ingreso y salida de automóviles en zonas desérticas donde resulta complicado mantener vigilancia permanente durante las 24 horas.

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Además de su resistencia, otra de sus ventajas es que pueden ser trasladados y reubicados cuando sea necesario, permitiendo reforzar distintos puntos de la frontera sin realizar grandes modificaciones al terreno.

Cómo forman parte del Plan Escudo Fronterizo y qué otras medidas aplica Chile

El operativo ocurrió durante patrullajes del Plan Escudo Fronterizo, orientado a combatir contrabando y tránsito ilegal en pasos no habilitados. Redes sociales

La instalación de tetrápodos en la frontera con Perú forma parte de un conjunto de acciones contempladas dentro del Plan Escudo Fronterizo, una estrategia que busca fortalecer el control migratorio y combatir el crimen organizado en el extremo norte chileno.

Estas estructuras complementan la construcción de una extensa zanja de seguridad, una obra que avanza en la región de Arica y Parinacota y que posteriormente se extendería hacia Tarapacá y Antofagasta. El propósito es dificultar el uso de rutas clandestinas por donde circulan vehículos vinculados a actividades ilícitas.

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Según las autoridades chilenas, los tetrápodos fueron colocados entre distintos hitos fronterizos estratégicos, donde históricamente se ha detectado el tránsito irregular de automóviles durante la noche.

Desde el lado peruano, los bloques son visibles a varios cientos de metros de distancia y se ubican frente a un campamento de vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP), que mantiene presencia permanente en la zona debido al estado de emergencia vigente en la frontera.

El gobierno chileno también anunció reformas legales para endurecer el control migratorio. Entre las iniciativas destaca la ampliación del plazo de retención de migrantes con orden de expulsión y la tipificación como delito del traslado de personas en situación migratoria irregular dentro del territorio chileno.

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No obstante, especialistas y representantes políticos del vecino país han señalado que los tetrápodos deben ser considerados como una herramienta complementaria y no como una solución definitiva. Sostienen que el control de la frontera requiere una estrategia más amplia que incluya tecnología de vigilancia, inteligencia, presencia permanente de las autoridades y acciones coordinadas contra las organizaciones criminales.