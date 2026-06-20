Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Los dragones azules se presentan en Monterrey, México, este 20 de junio. FOTO: REUTERS/Hannah Mckay

Televisión: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / DAZN (España) / Canal 5, TUDN, ViX y TV Azteca (México) / DSports (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica).

Las selecciones de Túnez y Japón se enfrentan este sábado 20 de junio en el estadio Monterrey, de Nuevo León por la fecha dos del Mundial 2026. Destaca por ser el partido número 1,000 en la historia de las Copas del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta el torneo en México, Estados Unidos y Canadá en este 2026.

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Horarios para ver el partido Túnez vs Japón

Ciudad de México: 22:00 p.m.

Argentina: 01:00 a.m.

Brasil : 01:00 a.m.

Bolivia : 00:00 a.m.

Chile : 00:00 a.m.

Colombia : 23:00 p.m.

Ecuador : 23:00 p.m.

España : 06:00 a.m.

Estados Unidos del Pacífico (PT): 20:00 p.m.

Estados Unidos del Central (CT): 23:00 p.m.

Estados Unidos del Este (ET): 00:00 a.m.

Paraguay : 01:00 a.m.

Perú : 23:00 p.m.

Uruguay : 01:00 a.m.

Venezuela: 00:00 a.m.

El duelo corresponde al Grupo F y estará a cargo del silbante rumano István Kovács, portando un uniforme con franjas doradas y un parche conmemorativo por el partido milenario, el cual será su primera presentación en esta competencia internacional.