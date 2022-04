Jossmery Toledo y el futbolista Piero Hincapié se distanciaron: “Nos afectó el escándalo”

Jossmery Toledo confirmó que ya no viajará a Alemania para visitar al futbolista ecuatoriano. (Fotos: Instagram)

El fugaz romance entre Jossmery Toledo y el futbolista Piero Hincapié llegó a su fin. La competidora de Esto es Guerra confirmó que ya no viajará a Alemania, país donde reside el jugador ecuatoriano, porque ambos han tomado la difícil decisión de seguir su camino por separado. La razón de su distanciamiento se debió a la presión mediática .

En entrevista con América Espectáculos, la exsuboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que no mantenía una relación formal con el deportista. Sin embargo, el último viaje que realizó a la casa de Hincapié semanas atrás comprobaría que se encontraban en ‘saliditas’, algo que no volverá a suceder.

Jossmery Toledo estaría en 'saliditas' con Piero Hincapié, según Amor y Fuego. (Foto: Captura Willax)

“ Me afectó el escándalo que se armó, a los dos. Él no está acostumbrado a estas cosas y yo tampoco. Si pones mi nombre (en Internet), saldrá la lista de mis ‘novios’ cuando él ni siquiera es mi novio. No me gusta que me vinculen con alguien con quien no estoy. Siempre he dicho que es bonito tener novio y mientras no sea nada, no lo diré”, sostuvo.

Agregó también que a partir de ahora tomará otros rumbos en su vida a fin de encontrar a su media naranja. “Somos amigos, pero ya... No voy a ir a Alemania, me iré a otros lares, a otros destinos. Lo complicado de tener una relación es que tú no sabes qué tipo de personas se te acercan o con qué interés. No tengo mucha confianza”, sostuvo.

LA PAREJA IDEAL DE JOSSMERY TOLEDO

En la misma entrevista, la chica reality indicó que no es fácil para ella conseguir pareja ahora que se ha convertido en un personaje público, principalmente por ser noticia en diversos portales de farándula. Sobre esto, señaló: “A veces digo que no quiero ser Jossmery, que quiero hacer mi vida normal y ser como antes. Tengo que tener ciertos cuidados, ya no es lo mismo”.

Sin embargo, Toledo no pierde las esperanzas de encontrar al hombre de su vida, quien debe ser, sobre todas las cosas, una persona fiel. “Por favor, Dios, mándame uno bueno. Tiene que ser fiel, sobre todo esto. Aunque creo que no hay porque yo no creo en la fidelidad. No he visto a un hombre fiel. Ya tocará, sino envejeceré con mis perros y mis gatos”.

Es importante resaltar que Jossmery ha sido vinculada sentimentalmente con los futbolistas ‘Zancudito’ Olivares y Jean Deza. También mantuvo un romance con Fabio Agostini, su actual compañero en Esto es Guerra.

Jossmery Toledo y el futbolista Piero Hincapié ya no están juntos. La modelo sostiene ya no viajará a Alemania | VIDEO: América TV / América Espectáculos

PIERO HINCAPIÉ, LA PROMESA DEL FÚTBOL ECUATORIANO

Piero Martín Hincapié Reina es un futbolista ecuatoriano de 20 años, quien resaltó en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 por su destacada participación con la selección liderada por Gustavo Alfardo. Actualmente, juega como defensa central o lateral izquierdo en el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga de Alemania.

El portal alemán Transfermarket, referencia mundial en cuanto a fichajes, indica que su costo en el mercado actual es de 18 millones de dólares, siendo este el valor más elevado en su corta carrera. Es el ecuatoriano que más gana de la selección gracias a los 75 mil euros que recibe mensualmente, de acuerdo a información del medio The Sun.

En abril de abril, se lo relacionó con la chica reality Jossmery Toledo debido a un viaje que hizo la modelo a Alemania durante Semana Santa. Sin embargo, ella salió a desmentir cualquier tipo de relación amorosa entre ellos. “Si viajo es porque me gusta viajar y gasto mi dinero en eso, y por favor ya dejen de crearme romances que no hay”, sostuvo a través de redes sociales.