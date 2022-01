Patricia Barreto revela que frase de ‘Maricucha’ fue su creación, pero guarda similitud con una de Miguelito Barraza

Frase creada por Patricia Barreto para ‘Maricucha’ guarda similitud con una creada por Miguelito Barraza. (Foto: Instagram)

La nueva novela cómica de América Televisión, ‘Maricucha’, ha tenido una buena aceptación por parte de los televidentes, pues fue el programa más visto de la televisión peruana del lunes 10 de enero, alcanzando 25.9 puntos de rating en Lima y 25 en Lima +6 ciudades.

Ante este sorprendente éxito, Patricia Barreto fue consultada por las buenas cifras que obtuvo la nueva producción de Michelle Alexander, asegurando que se encuentra bastante emocionada.

“No lo podemos creer, estamos muy emocionados y contentos. Muchas gracias por la sintonía, por su preferencia y estén atentos a los próximos capítulos que se vienen , mucho más divertidos”, dijo.

Asimismo, la actriz dio a conocer que ella se encuentra 100 % involucrada con su personaje, al punto que se le ocurrió crear una divertida frase para que todos pudieran identificarla.

“ Maricucha, la que te mira, la que te habla, la que te escucha . Pensé en una frase que representara a ‘Maricucha’ y haga recordar un poco su esencia. Empecé a rimar un poco con su personalidad y pegó”, señaló.

Sin embargo, muchos se dieron cuenta que esta frase guarda gran similitud a una de las expresiones usadas por el cómico Miguelito Barraza décadas atrás. “ Tía Juana Cucha, óyela, entiéndela, escúchala ”, decía el popular ‘Chato’ en sus programas de 1980.

Pese a que las frases se parecen mucho, Patricia Barreto dejó en claro que ella buscaba que la locución rime con el nombre de ‘Maricucha’, a la vez que represente la personalidad de este personaje.

De otro lado, la actriz hizo un llamado para que todos los fans de la telenovela visiten sus redes sociales para que conozcan más detalles de las grabaciones de la serie, la cual todavía no termina.

“Estoy muy contenta por todos los mensajes que llegan a las redes sociales. La familia está contenta, siempre orgullosos. Visiten nuestras redes sociales para ver cosas extras de la novela”, añadió.

Patricia Barreto feliz con el rating de Maricucha, y cuenta que ella creo la frase de su personaje.

SE DIVORCIÓ ANTES DE LA PANDEMIA

Antes de iniciar la pandemia, Patricia Barreto tuvo que afrontar un duro divorcio, pues se separó del director teatral Joaquín Vargas, con quien estuvo casada por siete años. Asimismo, contó que luego de la separación, retornó a la casa de su mamá, lugar en el que trabajó para superar la ruptura y se unió más a su familia.

“ Me divorcié antes (de la pandemia). Es más, cuando llegó la pandemia estaba en un buen lugar, estaba en la casa de mi madre, el mejor lugar del mundo . Entonces, viví esos dos años junto con mi mamá. Me hice mucho más sólida con mi columna familiar y vertebral, y me puse a entrenar”, contó a Trome.

“Vengo de una formación bastante corporal y circense, mi mamá tuvo estructura de circo; entonces, pasé un año entrenando, enfocando toda mi energía en trabajar físicamente mi cuerpo para estar preparada para lo que venga, y estar en la casa de mi mamá, mejor lugar no pudo ser, me sentí protegida, cuidada y con el amor familiar”, añadió.

