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Rafael López Aliaga revela que recibió de forma encubierta al hermano de Elon Musk en Lima: “Vino tres veces, le encantaron los cerros”

Sin mencionar fechas ni nombres, el exalcalde limeño detalló que el familiar del billonario visitó el país bajo estrictas medidas de seguridad y mostró interés por la realidad local

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Rafael López Aliaga afirmó que uno de los hermanos de Elon Musk visitó Perú en tres ocasiones bajo estrictas medidas de seguridad, sin revelar su identidad ni fechas
Rafael López Aliaga afirmó que uno de los hermanos de Elon Musk visitó Perú en tres ocasiones bajo estrictas medidas de seguridad, sin revelar su identidad ni fechas

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, informó este sábado que recibió de manera reservada en Lima a uno de los hermanos de Elon Musk, fundador de la compañía aeroespacial SpaceX y considerado la persona más rica del mundo, aunque no precisó fechas ni nombres.

En entrevista con RPP, el exalcalde de Lima explicó que el visitante realizó tres viajes al país bajo estrictas medidas de seguridad. “Él ha venido a Perú tres veces, yo lo he atendido”, afirmó, ante la observación del periodista Fernando Carvallo sobre la falta de información pública sobre esos encuentros.

“Cuando viene gente tan importante, no avisa, porque viene con una seguridad de cincuenta personas”, indicó al referir que, durante la visita más reciente, acompañó al visitante por varios sectores de la ciudad para mostrarle distintas áreas.

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“Lo llevé a pasear, lo llevé a ver Lima, de incógnito realmente, porque tenía cincuenta personas de seguridad. Le dije: ‘Mira la realidad de Lima’. Le encantó Lima, le encantaron los cerros de Lima”, sostuvo.

Durante la visita más reciente, López Aliaga acompañó al visitante por distintos sectores de Lima y destacó el interés que mostró por los cerros de la ciudad
Durante la visita más reciente, López Aliaga acompañó al visitante por distintos sectores de Lima y destacó el interés que mostró por los cerros de la ciudad

De acuerdo con su relato, aprovechó la reunión para plantear la necesidad de instalar conectividad digital en escuelas públicas. “(Le dije) aquí el Internet (...) no funciona. Entonces, esto con Internet satelital (funcionaría). Y además Internet educativo, ojo, que no tenga pues Instagram o no tenga TikTok, no, Internet educativo’”, relató.

Defendió la viabilidad de estas soluciones tecnológicas por su bajo costo. “Es muy barato cuando es dedicado, cuando es solamente para educación, es baratísimo o gratis”, dijo antes de asegurar que mantiene “muy buenas relaciones con la familia Musk”.

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El billonario tiene dos hermanos de padre y madre: Kimbal Musk, nacido en 1972, empresario gastronómico y miembro de la junta de Tesla y SpaceX, y Tosca Musk, nacida en 1974, cineasta y fundadora de la plataforma Passionflix.

Además, cuenta con cuatro medios hermanos por parte de su padre, Errol Musk: Alexandra Musk, Asha Rose Musk, Elliot “Rushi” Musk y una hermana más, cuyo nombre no es ampliamente difundido.

Críticas y propuestas

En la misma entrevista, López Aliaga presentó algunas propuestas tras su postulación a teniente alcalde en la fórmula encabezada por Luis Rubio.

El exalcalde aprovechó el encuentro para sugerir la implementación de internet satelital educativo en las escuelas públicas, señalando las limitaciones actuales de conectividad
El exalcalde aprovechó el encuentro para sugerir la implementación de internet satelital educativo en las escuelas públicas, señalando las limitaciones actuales de conectividad

Propuso que las postas médicas operen las veinticuatro horas y sugirió que la administración de estos centros pase al Gobierno Regional de Lima. También planteó que la educación en la capital quede bajo responsabilidad del gobierno regional, con sede en San Juan de Lurigancho, para garantizar autonomía entre los distintos niveles de gobierno.

Además, mencionó proyectos para mejorar el acceso al agua potable. “Yo he estado en Israel también. He estado una semana en Israel viendo los costos. Han bajado muchísimo, al diez por ciento de lo que era hace veinte años”, expuso.

Sugirió instalar plantas desalinizadoras en Lima Sur, Lima Norte y Callao y abordó el retraso en la habilitación del tren Lima-Chosica, proyecto que promovió durante su gestión como alcalde y que no logró concretar.

“El tema también interesante es el tren, el tren que va hasta el Callao, Chosica-Callao. Entonces, son cosas pendientes que están en el tintero”, remarcó, atribuyendo el retraso a la “mezquindad política”.

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