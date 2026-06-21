Perú

El tren de Rafael López Aliaga acumula polvo en el Parque de La Muralla y ya dejó pérdidas por más de 700 mil soles a Lima

Los vagones adquiridos para el tren Lima–Chosica continúan sin uso en el Parque de La Muralla, donde su almacenamiento ha impedido la realización de eventos y actividades, provocando pérdidas económicas para la ciudad, según un informe de Sudaca

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Tres locomotoras requieren reconstrucción completa del motor, una fue recomendada para chatarrear y el resto arrastra fugas de aceite, filtraciones y baterías inoperativas. | La Encerrona
El tren Lima–Chosica, promovido por Rafael López Aliaga durante su gestión como alcalde de Lima, produjo más de 700 mil soles en pérdidas económicas para la ciudad, según reportó Sudaca

El fallido proyecto del tren Lima–Chosica, impulsado por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga durante su gestión como alcalde de Lima, ha generado más de 700 mil soles en pérdidas económicas para la ciudad, según un informe difundido este viernes por el portal de investigación Sudaca.

Los vagones, adquiridos y presentados en medio de la campaña presidencial, permanecen almacenados en el Parque de La Muralla, espacio que desde julio del año pasado funciona como depósito improvisado, afectando actividades y eventos públicos.

El evento de presentación de los vagones se realizó en julio del año pasado en este espacio ubicado entre el río Rímac y el centro histórico, con una puesta en escena que incluyó un espectáculo musical y la presencia de seguidores de Renovación Popular.

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López Aliaga aprovechó esa ocasión para defender el proyecto y responder a las críticas, al aseguran que el “tren representa el cambio que Lima necesita”.

Los vagones, presentados en un evento musical en el Parque de La Muralla durante la campaña presidencial, permanecen almacenados en ese espacio público, que desde julio del año pasado funciona como depósito improvisado
Los vagones, presentados en un evento musical en el Parque de La Muralla durante la campaña presidencial, permanecen almacenados en ese espacio público, que desde julio del año pasado funciona como depósito improvisado

No obstante, según un informe de la Contraloría General de la República citado por Sudaca, la explanada del parque terminó convertida en almacén de 44 vagones sin contar con autorización formal del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), que gestiona los parques y clubes metropolitanos.

El coordinador del espacio reconoció ante la comisión de control que desconocía si existía respaldo administrativo para esta ocupación, de acuerdo con el documento citado en el reportaje.

La misma fuente reportó que el perjuicio económico para Lima supera los 700 mil soles, suma calculada por la cancelación de ferias, conciertos y actividades recreativas programadas en el parque.

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La gerencia de SERPAR comunicó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que, solo en el segundo semestre del año pasado, las pérdidas por eventos suspendidos y alquileres de estacionamientos alcanzaron los S/ 446.400, cifra que aumentó con la prolongación del uso del espacio como depósito.

El informe de la Contraloría advierte, siempre según el reportaje, que “se ha desnaturalizado el uso público de la explanada de eventos” y señala que la ocupación afecta a ciclistas, patinadores y usuarios de la ciclovía. Además, la situación podría perjudicar otros parques bajo la administración de SERPAR, que gestiona la red de espacios públicos de la capital.

La Contraloría General de la República, citada en el informe, señaló que la explanada del parque fue utilizada para guardar 44 vagones sin la autorización formal del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), entidad encargada de la administración de los parques metropolitanos
La Contraloría General de la República, citada en el informe, señaló que la explanada del parque fue utilizada para guardar 44 vagones sin la autorización formal del Servicio de Parques de Lima (SERPAR), entidad encargada de la administración de los parques metropolitanos

A pesar del impacto económico y el reclamo por la recuperación de este espacio, los vagones permanecen sin uso definido, mientras la campaña presidencial terminó y López Aliaga dejó el cargo municipal.

Recientemente, el líder de Renovación Popular confirmó su candidatura para teniente de alcalde en los comicios regionales y locales de octubre próximo, pese a que renunció en octubre del año pasado para postular a la Presidencia.

Mencionó que su decisión de postular a este cargo, que le puede permitir reemplazar eventualmente al alcalde, se debe a que desea “completar y mejorar aún más las obras” de su anterior gestión municipal.

De igual modo, reiteró que no asumirá el cargo de senador para el período 2026-2031, para el que sí fue electo en las elecciones generales, porque sería “avalar el fraude y la corrupción”.

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