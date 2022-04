Ezio Oliva grita su amor por Karen Schwarz y ella lo ignora de la peor forma

Ezio Oliva y Karen Schwarz protagonizaron un divertido momento en redes. (Fotos: Instagram)

Cuando varias parejas del espectáculo han decidido terminar su relación, Karen Schwarz y Ezio Oliva confirman que están más enamorados que nunca. Los artistas se casaron en el 2015 y desde entonces han renovado sus votos matrimoniales hasta en 3 oportunidades. En febrero de este año, celebraron sus 9 años de relación a través de sus redes sociales, donde tienen acostumbrados a sus seguidores a ser testigos de su romance.

Pero como es bien sabido, no todo es color de rosa en una relación sentimental, especialmente si ya hay hijos de por medio. Así lo demostró el exvocalista de Ádammo en una reciente publicación de Instagram, donde compartió la captura de pantalla de la conversación en WhatsApp que tuvo con la presentadora de TV. En el mensaje, Oliva aseguraba estar feliz de haber elegido a Karen como su esposa.

“Solo quiero decirte que ayer la he pasado maravilloso contigo y que confirmo una vez más que lo que tenemos es muy lindo. Muy lindo. Soy un tipo increíblemente afortunado de tenerte como compañera” , escribió Oliva aproximadamente a la 1: 00 p.m. Sin embargo, no hubo respuesta de Karen Schwarz durante las siguientes cuatro horas.

Al ver que su pareja lo había dejado en visto, le envió un segundo mensaje: “CHÉVERE CONTIGO”. Posterior a ello, tomó captura al chat y compartió lo ocurrido en su plataforma, donde detalló: “Cuando te vas en amores pero te dejan en visto”. El post cuenta con más de 31 mil “me gustas” y decenas de comentarios de usuarios, quienes tomaron con humor la situación.

Ezio Oliva compartió el romántico mensaje que le dedicó a Karen Schwarz. (Foto: Instagram/@eziooliva)

KAREN SCHWARZ RESPONDE

Alertada por la notificación que llegó a su celular, la conductora de Yo Soy 10 años Duplas Perfectas respondió a la publicación de su pareja, asegurando que no logró contestar su mensaje porque se había quedado dormida.

“Jajajajajajajajajajaja AMORRRRRRRRR. Eso de haber dormido solo 1 hora y media me tiene turuleca. Te amo” , detalló la exmodelo, generando las risas de los internautas.

Karen Schwarz responde a Ezio Oliva. (Foto: Instagram)

SUFRIÓ POR AMOR

Mediante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Karen Schwarz recordó la vez que terminó con Ezio Oliva y lo mucho que sufrió por él. Esto tras intentar aconsejar a una de sus seguidoras, quien le pidió ayuda al no poder superar una ruptura desde hace 3 años.

“La verdad es que no soy psicóloga y siento que tal vez no tengo la respuesta correcta. Pero cuando recién empezaba con Ezio (no sabíamos si éramos enamorados o solo amigos con derecho) y nos separamos, no saben cómo sufrí ”, contó.

Después de casi un mes, cuenta Karen, decidió ser fuerte y recuperarse, pensando solo en ella. “Me sequé las lágrimas y fui mi prioridad. Empecé a disfrutar todo lo que tenía alrededor, empecé a disfrutar más de mí. Sin esperar absolutamente nada, me refiero a que, si él regresaba o no”, se puede leer en la publicación de la exmodelo.

Dicho esto, la presentadora de Latina le pidió que no base sus expectativas en una persona, al contrario, que continúe su vida. Sobre todo, porque ya han pasado 3 años de la ruptura. “Nunca esperes nada de nadie, tú eres dueña de tu vida y de tus decisiones. Si ya han pasado 3 años, tiene que rehacer tu vida” , dijo.

Karen Schwarz y su consejo a una fan. (Foto: Instagram)