Rafael López Aliaga busca una “reelección encubierta” en Lima con “fraude a la Constitución”, afirma Francis Allison

Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, consideró este domingo que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, busca una “reelección encubierta” al postular como teniente alcalde de Lima después de haber renunciado al municipio capitalino el año pasado para postular, sin éxito, a la Presidencia.

En diálogo con RPP, Allison indicó que el intento del exburgomaestre constituye un “fraude a la Constitución”, ya que su verdadera intención es asumir la alcaldía en caso de una eventual salida de Luis Rubio, quien encabeza esa fórmula.

“Yo no he criticado, ojo, que postule. Yo lo que he criticado es que no asuma su rol de senador. O sea, si tú le dices a la gente: ‘Vota por mí, por estas posibilidades’, y ganas una de ellas, es porque quieres. Después que te inscribes, ya comienzas a decir: ‘Ya no voy a asumir’”, señaló.

PUBLICIDAD

Consultado nuevamente sobre si la candidatura de López Aliaga representa una forma de reelección oculta, Allison respondió de manera afirmativa. “Por supuesto, y para los constitucionalistas es una reelección con fraude a la constitución. Yo no creo en otra cosa más que en el voto de la gente”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Seguidamente, comentó los retos que afronta la gestión capitalina, hoy bajo la dirección de Renzo Reggiardo, y señaló que, si gana las elecciones de octubre próximo, recibirá un consistorio con “deudas inmensas y muchos temas inconclusos”, como el despido masivo de trabajadores.

“Botaron a mucha gente. Hay mucha gente que se opuso (a la gestión), por eso es que sacaron. Hay muchas demandas y sentencias ya dictadas que ordenan reincorporar algunos despedidos que tenían resolución, que habían sido despedidos de manera irregular, entre cosas como esas”, dijo.

PUBLICIDAD

“Debo decir que como alcalde estoy acostumbrado a administrar la miseria”, explicó al referirse a las deudas y subrayó que la mayoría de los distritos de Lima, salvo Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja, “rascan la olla” y sus gestiones depende en gran parte del “manejo eficiente” de los recursos y de la obtención de fondos para obras públicas.