Perú

Rafael López Aliaga busca una “reelección encubierta” en Lima con “fraude a la Constitución”, afirma Francis Allison

El alcalde de Magdaena señaló que la postulación del líder de Renovación Popular como teniente alcalde de Lima tiene como objetivo regresar al municipio

Guardar
Google icon
Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, consideró este domingo que el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, busca una “reelección encubierta” al postular como teniente alcalde de Lima después de haber renunciado al municipio capitalino el año pasado para postular, sin éxito, a la Presidencia.

En diálogo con RPP, Allison indicó que el intento del exburgomaestre constituye un “fraude a la Constitución”, ya que su verdadera intención es asumir la alcaldía en caso de una eventual salida de Luis Rubio, quien encabeza esa fórmula.

“Yo no he criticado, ojo, que postule. Yo lo que he criticado es que no asuma su rol de senador. O sea, si tú le dices a la gente: ‘Vota por mí, por estas posibilidades’, y ganas una de ellas, es porque quieres. Después que te inscribes, ya comienzas a decir: ‘Ya no voy a asumir’”, señaló.

PUBLICIDAD

Consultado nuevamente sobre si la candidatura de López Aliaga representa una forma de reelección oculta, Allison respondió de manera afirmativa. “Por supuesto, y para los constitucionalistas es una reelección con fraude a la constitución. Yo no creo en otra cosa más que en el voto de la gente”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú. 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Seguidamente, comentó los retos que afronta la gestión capitalina, hoy bajo la dirección de Renzo Reggiardo, y señaló que, si gana las elecciones de octubre próximo, recibirá un consistorio con “deudas inmensas y muchos temas inconclusos”, como el despido masivo de trabajadores.

“Botaron a mucha gente. Hay mucha gente que se opuso (a la gestión), por eso es que sacaron. Hay muchas demandas y sentencias ya dictadas que ordenan reincorporar algunos despedidos que tenían resolución, que habían sido despedidos de manera irregular, entre cosas como esas”, dijo.

PUBLICIDAD

“Debo decir que como alcalde estoy acostumbrado a administrar la miseria”, explicó al referirse a las deudas y subrayó que la mayoría de los distritos de Lima, salvo Surco, Miraflores, San Isidro y San Borja, “rascan la olla” y sus gestiones depende en gran parte del “manejo eficiente” de los recursos y de la obtención de fondos para obras públicas.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaFrancis Allison

Más Noticias

Rafael López Aliaga revela que recibió de forma encubierta al hermano de Elon Musk en Lima: “Vino tres veces, le encantaron los cerros”

Sin mencionar fechas ni nombres, el exalcalde limeño detalló que el familiar del billonario visitó el país bajo estrictas medidas de seguridad y mostró interés por la realidad local

Rafael López Aliaga revela que recibió de forma encubierta al hermano de Elon Musk en Lima: “Vino tres veces, le encantaron los cerros”

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así quedaron los partidos de la Semana 2

Se completaron los

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así quedaron los partidos de la Semana 2

Así será el área del Parque de las Leyendas que albergará a los elefantes africanos, en un espacio renovado tras más de 20 años sin ellos

El traslado internacional incluye preparación especial, contenedores de transporte y adaptación previa para evitar el estrés de los ejemplares

Así será el área del Parque de las Leyendas que albergará a los elefantes africanos, en un espacio renovado tras más de 20 años sin ellos

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Con el 99,668% de actas procesadas por la ONPE, la diferencia entre ambos candidatos es de 41.565 votos. No quedan actas pendientes: solo 346 están en proceso de envío al JEE. La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sigue prevista para mediados de julio

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Gaspar Gentile asegura que Alianza Lima no se distraerá con el mercado de sus rivales y va por el título nacional “nada nos distrae”

El argentino llegó a la capital para empezar los trabajaos con el primer equipo grone que buscará obtener el segundo torneo del año y evitar una final nacional

Gaspar Gentile asegura que Alianza Lima no se distraerá con el mercado de sus rivales y va por el título nacional “nada nos distrae”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE más del 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

José Balcázar presenta el helicóptero Mi-17 ‘Cusco’ para emergencias y traslado del Papa León XIV durante su visita a Perú

El tren de Rafael López Aliaga acumula polvo en el Parque de La Muralla y ya dejó pérdidas por más de 700 mil soles a Lima

Keiko Fujimori acude a la tumba de Alberto Fujimori en el Día del Padre y con la proyección de victoria en el balotaje

Rafael Belaúnde afirma que “pensaría” ser ministro durante un eventual gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Manolo Rojas se quiebra al recordar al cómico en su primer Día del Padre sin él: "Era todo para mí"

Hijo de Manolo Rojas se quiebra al recordar al cómico en su primer Día del Padre sin él: "Era todo para mí"

Melcochita y Monserrat Seminario hacen una tregua por sus hijas, pero él la descoloca con un pedido sobre su entierro

Laura Spoya se enteró en vivo de que Shirley Arica le pidió a Brian Rullan el pasaje a México y terminó apoyándola

Yaco Eskenazi revela que ‘Esto es Guerra’ no le dejaba oficializar su relación con Natalie Vértiz

Día del Padre 2026: Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho, Tula Rodríguez y más artistas dedican tiernos mensajes

DEPORTES

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así quedaron los partidos de la Semana 2

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: así quedaron los partidos de la Semana 2

Gaspar Gentile asegura que Alianza Lima no se distraerá con el mercado de sus rivales y va por el título nacional “nada nos distrae”

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026: así van los equipos durante la fecha 2

Gol de Ian Wisdom de ‘9’ en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026