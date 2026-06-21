Política

La respuesta de Jésica Cirio frente a la difusión de videos privados: “Estoy a disposición de la Justicia”

La conductora afirmó que el material surgió tras un acceso ilegítimo a sus archivos personales, sostuvo que hay recortes y alteraciones digitales y señaló que la denuncia ya avanza con intervención de una fiscalía porteña

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Jesica Cirio - Maria Laura Santillan Infobae 17/08/23
Cirio denunció un intento de extorsión. Foto: Franco Fafasuli

La conductora Jésica Cirio se refirió este sábado a la difusión de videos en los que aparece con fajos de dólares y denunció un intento de extorsión sostenido desde hace más de un año y remarcó que la causa ya tramita en la Justicia.

“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó a través de un comunicado.

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La exconductora de Telefé agregó que ya está en trámite una causa judicial por ese tema: “Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocimiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58 de esta ciudad, lo cual dio inicio a la formación de la causa CCC 36588/2025 caratulada ‘CIRIO, Jessica s/d extorsión’”.

La conductora destacó que hizo la denuncia antes de que la situación se hiciera pública. “Con ello se demuestra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes que esta cuestión fuera insinuada por los medios de comunicación hace muy poco tiempo”, afirmó.

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Respecto a las imágenes, Cirio puntualizó que "se tratan de una secuencia de videos” e insistió en que “en las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

Uno de los videos difundidos en una nota del diario La Nación

Los videos, que habrían sido grabados en 2023, muestran a Cirio en un vestidor junto a fajos de dólares envueltos en plástico transparente, guardados en cajones y estantes del domicilio que compartía con Martín Insaurralde en Fincas de San Vicente.

En su descargo, la conductora también abordó su situación fiscal: “Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”. Cerró su mensaje ratificando su postura: “Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia”.

Fuentes del estudio de abogados que representa a Cirio señalaron que “desde hace un año y medio que la extorsionan con ese video” y que el acceso al contenido se habría producido de forma ilegítima, ya que ella no compartía sus claves. Los abogados también mencionaron la existencia de un acta en una escribanía para dar fecha cierta al inicio de las maniobras denunciadas.

En cuanto a los dólares mostrados en los videos, los representantes legales explicaron que “perfectamente pueden ser dólares de su propiedad” y recordaron que, al momento de la separación con Insaurralde, Cirio le entregó a su exesposo USD 250.000, dato que, según el estudio, ya se encuentra acreditado en el expediente judicial.

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