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Gol de Ian Wisdom de ‘9’ en Sporting Cristal vs Estudiantil CNI por Copa de la Liga 2026

El mediocampista peruano, cuya continuidad fue confirmada por la directiva ‘celeste’, se portó con una anotación como delantero en Tarapoto

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¡Emocionante definición! Ian Wisdom aprovecha un rebote en el poste al minuto 78 para marcar el 2-1 definitivo de Sporting Cristal sobre Estudiantil CNI y asegurar una victoria clave. - Bicolor

Sporting Cristal se enfrentaba en condición de visitante ante Estudiantil CNI en un duelo correspondiente a la jornada 2 del grupo J de la Copa de la Liga 2026. Desde el comienzo, los locales intentaron hacerse con el balón para arrinconar a los ‘celestes’, quienes con el transcurso del partido se fueron asentando en la cancha y consiguieron abrir el marcador con Gabriel Santana. No obstante, el empate lo hizo Edgar Santillán. En eso, apareció Ian Wisdom con un gol de ‘9′ para poner el 2-1.

Esta acción se llevó a cabo a los 78 minutos del partido. Alejandro Pósito recibió un balón rechazado por la defensa del ‘vendaval de la selva’ y jugó rápidamente con Gabriel Santana, quien eludió la presión del rival con un giro en pocos metros de campo, para después tocar con Wisdom.

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El canterano ‘cervecero’ descargó con Catriel Cabellos, que optó por jugar con un Luis Iberico que bajó unos metros para participar de la elaboración de la jugada. En eso, entre Wisdom y ‘Catri’ combinaron para que la pelota termine en los pies de Duham Ballumbrosio.

El lateral derecho lanzó un centro que fue conectado de cabeza por Mateo Rodríguez, aunque su disparo impactó en el poste derecho del portero rival. El rebote le quedó a Ian Wisdom, quien captó ese balón suelto apareciendo como un delantero centro y definió a puerta vacía, desatando la algarabía de toda la delegación e hinchada de Sporting Cristal que se hizo presente en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto.

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El cabezazo de Mateo Rodríguez que impactó en el travesaño y el posterior gol de Ian Wisdom ante Estudiantil CNI.
El cabezazo de Mateo Rodríguez que impactó en el travesaño y el posterior gol de Ian Wisdom ante Estudiantil CNI.

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