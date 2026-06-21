Hijo de Manolo Rojas se quiebra al recordar al cómico en su primer Día del Padre sin él: "Era todo para mí"

Manuel Rojas se quebró en 'El Reventonazo de la Chola' durante el primer Día del Padre tras la muerte de Manolo Rojas.

Manuel Rojas, hijo del comediante Manolo Rojas, rompió en llanto durante su participación en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ al rendir homenaje a su progenitor en el primer Día del Padre desde su fallecimiento, ocurrido el pasado 27 de marzo de 2026.

La fecha marcó un antes y un después para Manuel Rojas, quien actualmente se desempeña como imitador en el programa de América Televisión conducido por Ernesto Pimentel. En el segmento dedicado a rendir homenaje a los padres por la fecha, el joven tomó el micrófono y no pudo contener las lágrimas al ser consciente de que esta celebración, y las que vendrán, ya no serán las mismas, ya que no tendrán al querido actor cómico a su lado.

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"Es el primer Día del Padre que no lo voy a tener a mi lado. Lo extraño demasiado, mi padre era todo para mí, mi mejor amigo, mi consejero. Yo creo que desde el cielo él sabe que estoy haciendo bien las cosas por él. Te amo demasiado, papito, lo sabes“, expresó el imitador con la voz entrecortada.

El comediante Manolin no puede evitar las lágrimas al recordar que es el primer Día del Padre que pasará sin su papá, el recordado Manolo Rojas. Con la voz entrecortada, le dedica un mensaje lleno de amor y nostalgia, asegurando que lo extraña demasiado. Video: Instagram América Televisión

Un vínculo padre-hijo que trasciende la muerte

La confesión que más conmovió al público fue la que Manuel Rojas reveló acerca de la rutina cotidiana que tiene desde la partida del humorista. Con la voz quebrada, reveló que mantiene un diálogo diario con su padre, como si el vínculo que los unía no hubiera cesado desde su partida. “Todos los días hablo contigo, me encomiendo a Dios y a ti. Cada cosa buena que me pase es gracias a ti”, declaró ante las cámaras del programa.

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El joven también agradeció públicamente todo el respaldo que ha recibido en estos meses del entorno artístico y del equipo del programa. “Gracias a todos por el apoyo y respaldo, Ernesto, tío Fer y a la producción, me siento en familia”, señaló, en alusión al mismo Ernesto Pimentel y al comediante Fernando Armas.

El legado que dejó el recordado y querido Manolo Rojas

Manolo Rojas tenía 63 años cuando falleció la noche del 27 de marzo de 2026 en el distrito de La Victoria. Su hijo fue quien lo encontró sin signos vitales en la puerta de su domicilio, desde donde lo cargaron hasta su vehículo, estacionado frente a su vivienda en la urbanización Santa Catalina, con la intención de llevarlo a la clínica, pero lamentablemente el cómico ya había fallecido.

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Un emotivo video que combina sketches de comedia con un conmovedor homenaje de Manuel Rojas y Cint G a sus padres, los recordados Manolo Rojas y Tongo. Un viaje de la risa a las lágrimas en celebración del Día del Padre. Video: Instagram Manuel Rojas

De acuerdo con los informes médicos, el deceso fue causado por un infarto repentino. Los especialistas señalaron que el artista habría sufrido un infarto silencioso, y que la diabetes fue una de las condiciones que contribuyeron al deterioro de su salud, pese a que en los meses previos había adoptado una rutina de ejercicio y alimentación más saludable.

Durante más de tres décadas, el humorista fue una figura central del humor peruano, con una trayectoria que abarcó la radio, la televisión y el teatro. Su muerte generó una ola de homenajes en el medio artístico y entre sus seguidores.

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El actor Julio Zevallos, amigo cercano del cómico, también se quebró al recordarlo en el programa ‘Café con la Chávez’. “No sabes cómo lo extraño. Me hace tanta falta en el programa, es una persona a la que extraño tanto, no solo por estar en el programa, con él nos hablábamos todos los días como hermanos”, expresó.

El hijo del cómico Manolo Rojas rinde homenaje a su padre fallecido en el cementerio durante la conmemoración del Día del Padre, rodeado de flores y mensajes. (Instagram Manuel Rojas)

El homenaje de Manuel en ‘El Reventonazo de la Chola’ se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada del Día del Padre y puso en evidencia la profundidad del vínculo que unía al joven con su padre, así como el peso de una ausencia que, a casi tres meses del fallecimiento, sigue siendo muy presente para quienes lo conocieron.

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