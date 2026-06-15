Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Ciudadanos peruanos observan con angustia en una pantalla los ajustados resultados de la ONPE que muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, reflejando la incertidumbre del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete días después de la segunda vuelta del 7 de junio de 2026, el Perú sigue sin presidente electo. El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), actualizado este domingo 14 de junio a las 10:55 p.m., registra un avance del 98,593% de actas contabilizadas sobre un total de 92.766 actas. Por primera vez en todo el proceso, el sistema no registra ninguna acta pendiente: las 1.305 que restan están en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión.

El estado del conteo: Fujimori arriba con 18.478 votos

Con 91.461 actas contabilizadas, los resultados parciales muestran a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, con 9.075.116 votos, equivalentes al 50,051% de los votos válidos y al 46,781% de los votos emitidos. Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, acumula 9.056.638 votos, equivalentes al 49,949% de los votos válidos y al 46,685% de los votos emitidos.

La diferencia entre ambos candidatos es de 18.478 votos en términos absolutos y 0,102 puntos porcentuales en votos válidos. Los votos en blanco suman 116.781 (0,602% de los votos emitidos) y los votos nulos 1.150.784 (5,932%).

Una persona revisa constantemente los resultados de la ONPE en su teléfono, reflejando la intensa incertidumbre y ansiedad que vive Perú ante el ajustado conteo de votos de la segunda vuelta presidencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución del conteo refleja la montaña rusa que ha sido este proceso. Sánchez lideró durante días gracias al voto rural y andino. Fujimori recuperó la delantera con el voto en el extranjero —donde obtuvo el 63,4% de los sufragios—. La diferencia llegó a ser de apenas 561 votos en el punto más ajustado del escrutinio. Ahora, con el procesamiento de las últimas actas, la ventaja de Fujimori se estabilizó en torno a los 18.000 votos, aunque las 1.305 actas que aún deben resolver los JEE pueden alterar ese margen.