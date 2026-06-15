Resultados ONPE EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Siete días después de la segunda vuelta del 7 de junio de 2026, el Perú sigue sin presidente electo. El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), actualizado este domingo 14 de junio a las 10:55 p.m., registra un avance del 98,593% de actas contabilizadas sobre un total de 92.766 actas. Por primera vez en todo el proceso, el sistema no registra ninguna acta pendiente: las 1.305 que restan están en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión.
El estado del conteo: Fujimori arriba con 18.478 votos
Con 91.461 actas contabilizadas, los resultados parciales muestran a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, con 9.075.116 votos, equivalentes al 50,051% de los votos válidos y al 46,781% de los votos emitidos. Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, acumula 9.056.638 votos, equivalentes al 49,949% de los votos válidos y al 46,685% de los votos emitidos.
La diferencia entre ambos candidatos es de 18.478 votos en términos absolutos y 0,102 puntos porcentuales en votos válidos. Los votos en blanco suman 116.781 (0,602% de los votos emitidos) y los votos nulos 1.150.784 (5,932%).
La evolución del conteo refleja la montaña rusa que ha sido este proceso. Sánchez lideró durante días gracias al voto rural y andino. Fujimori recuperó la delantera con el voto en el extranjero —donde obtuvo el 63,4% de los sufragios—. La diferencia llegó a ser de apenas 561 votos en el punto más ajustado del escrutinio. Ahora, con el procesamiento de las últimas actas, la ventaja de Fujimori se estabilizó en torno a los 18.000 votos, aunque las 1.305 actas que aún deben resolver los JEE pueden alterar ese margen.
La ONPE completó el 100% de actas procesadas para el Congreso
Mientras el resultado presidencial sigue abierto, la ONPE confirmó el procesamiento del 100% de las actas para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino a las 18:56 del sábado 13 de junio. El cómputo incluyó 92.766 actas y más de 20 millones de votos emitidos, con participación de 35 organizaciones políticas.
En la elección senatorial, Fuerza Popular lideró con 2.227.962 votos (15,059% de los votos válidos), seguida por Juntos por el Perú con 1.808.783 votos (12,225%) y Renovación Popular con 1.633.110 votos (11,038%). Los votos nulos y en blanco superaron los 5,3 millones, cifra superior a la obtenida individualmente por cualquiera de los partidos.
En el Parlamento Andino, Fuerza Popular colocó tres representantes encabezados por Luis Fernando Galarreta Velarde (255.909 votos). Renovación Popular también obtuvo tres escaños, liderados por Maali del Pomar Saettone (277.252 votos), la candidata más votada de todo el Parlamento Andino. Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras completaron la representación peruana en el organismo regional.
Todos los recursos de Juntos por el Perú fueron rechazados
La semana poselectoral estuvo marcada por una sucesión de recursos legales de Juntos por el Perú que terminaron siendo rechazados uno a uno por los organismos electorales.
El partido presentó solicitudes de nulidad para 1.751 mesas de Lima Metropolitana y 647 mesas en Estados Unidos. En el primer caso, argumentó la existencia de 584 patrones de repetición exacta de votos que calificó como “clonación de resultados”. En el caso del voto exterior, denunció supuestas irregularidades en la cadena de custodia de los sobres electorales, la inducción del voto hacia Fuerza Popular y la firma de actas en blanco en Nueva York.
Los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 1 y Lima Centro 2 declararon improcedentes ambos recursos por la misma razón: el partido no adjuntó el comprobante de pago de la tasa electoral de S/ 1.375 por cada mesa cuestionada, requisito indispensable para la admisión de cualquier solicitud de nulidad. El JEE Lima Centro 2, que tiene jurisdicción sobre el voto exterior, fue más allá y evaluó el fondo de las acusaciones, concluyendo que las denuncias eran “alegaciones subjetivas” carentes de sustento probatorio. Los magistrados apelaron al “principio de conservación del voto” para salvaguardar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
El recuento total: improcedente por ley
Roberto Sánchez propuso públicamente que ambos candidatos solicitaran de manera conjunta “una revisión exhaustiva y un recuento de todo este proceso”, con observadores internacionales. La propuesta generó un debate jurídico que terminó con una conclusión clara: el recuento total es improcedente.
Keiko Fujimori respondió con precisión técnica: “Solamente pueden pasar por un reconteo aquellas actas observadas. ¿Y quién puede observar un acta? Solamente la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, que está dirigida por la ONPE”. El abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos lo confirmó en términos directos: “No procede el recuento de votos contenidos en las actas que NO HAN SIDO OBSERVADAS por la ONPE. No procede volver a contar los votos de las más de 92 mil mesas”.
El artículo 9 de la resolución 0182-2025-JNE es explícito: el recuento solo procede respecto de actas observadas y únicamente cuando el cotejo documental no permite resolver la observación. El propio Sánchez votó en contra de la norma que incorporó este mecanismo cuando era congresista, el 2 de abril de 2025, en una sesión donde la propuesta fue aprobada con 82 votos a favor y 25 en contra.
Ipsos bajo fiscalización del JEE
La controversia también alcanzó a la encuestadora Ipsos. El JEE de Lima Oeste 2 ordenó elaborar un informe de fiscalización contra la empresa a raíz de declaraciones de su presidente ejecutivo, Alfredo Torres, en las que señaló que “en la mayor parte de los escenarios, gana Fujimori” cuando el conteo oficial aún mostraba a Sánchez por delante.
Juntos por el Perú denunció que Torres hizo esa afirmación sin que existiera un informe publicado de Ipsos que la respaldara. El JEE consideró que las declaraciones podrían revelar la existencia de una encuesta de intención de voto no publicada ni remitida al tribunal en el plazo reglamentario, lo que podría constituir una infracción. El fiscalizador adscrito tiene tres días hábiles para presentar el informe.
Torres explicó en entrevistas que sus comentarios no se basaron en un estudio oficial de Ipsos sino en “cálculos en Excel” realizados de manera espontánea por miembros de su equipo. “No son modelos desarrollados de predicción ni mucho menos”, aclaró. También recordó que el conteo rápido de Ipsos mostró un empate técnico y que nunca proclamó un ganador.
Qué sigue: las actas observadas y la proclamación de julio
Con cero actas pendientes y 1.305 en revisión ante los JEE, el proceso entra en su fase final. Cada una de esas actas puede contener entre 250 y 300 votos, lo que significa que el universo pendiente podría sumar hasta 390.000 sufragios en el escenario más amplio, aunque en la práctica la cifra real de votos por distribuir es menor dado que muchas actas se resolverán sin alterar su resultado.
La vocera de Juntos por el Perú, Anahí Durand, reconoció que el partido aceptará los resultados pero advirtió que agotará todas las instancias: “Si aun así hay una negativa, evaluaremos qué medidas se tienen que tomar en ese momento”. También señaló que la ventaja de Sánchez dentro del territorio peruano era de aproximadamente 100.000 votos y que fue el voto exterior el que cambió el resultado.
La proclamación oficial del ganador, a cargo del JNE, sigue prevista para mediados de julio de 2026, con tiempo suficiente para que el nuevo presidente asuma el cargo el 28 de julio. Hasta entonces, el Perú sigue esperando.