Nueva técnica mínimamente invasiva mejora la calidad de vida en pacientes con artrosis de rodilla

Un estudio de un solo centro en Berlín siguió durante un año a personas con artrosis resistente a tratamientos conservadores y halló mejoras sostenidas del dolor, la función y la calidad de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La artrosis de rodilla es una de las principales causas de afección en adultos en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de 365 millones de personas y se caracteriza por inflamación, rigidez y dolor persistente, lo que reduce la movilidad y limita la calidad de vida de quienes la padecen.

Varios pacientes no encuentran alivio suficiente con fisioterapia, antiinflamatorios o inyecciones, y no todos pueden someterse a un reemplazo articular. Ahora, una nueva técnica mínimamente invasiva ofrece una alternativa prometedora para este grupo de pacientes.

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El procedimiento de embolización: cómo funciona y a quién va dirigido

La técnica, denominada embolización de la arteria genicular (EAG), se basa en bloquear selectivamente los vasos sanguíneos anómalos que se forman alrededor de la articulación de la rodilla con artrosis. Estos vasos se asocian a inflamación crónica y dolor persistente. Durante el procedimiento, un radiólogo intervencionista introduce un catéter delgado hasta cada vaso afectado e inyecta microesferas de gelatina que, al ser reabsorbidas en pocas horas, bloquean el flujo sanguíneo anómalo y reducen la inflamación.

La embolización de la arteria genicular con microesferas de gelatina reabsorbibles redujo las molestias de 7 a 3 puntos en promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Florian Nima Fleckenstein, subdirector del Campus Mitte de Radiología Intervencionista de la Charité - Universitätsmedizin Berlin, explicó que existe una brecha en el tratamiento de la artrosis de rodilla. “Las medidas conservadoras, como las inyecciones intraarticulares, ya no proporcionan un alivio suficiente, pero el reemplazo articular no es una opción por razones médicas o personales”, dijo. La EAG se perfila como una solución intermedia, al ser mínimamente invasiva, sin necesidad de cirugía y con un riesgo bajo de complicaciones.

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En el estudio realizado en Berlín participaron 194 pacientes (114 mujeres y 80 hombres) con una edad media de 69 años y un índice de masa corporal medio de 28,4, todos ellos con dolor de rodilla resistente a al menos tres meses de tratamiento conservador. Un 23% de los participantes recibió el procedimiento en ambas rodillas.

Resultados: alivio del dolor y mejora funcional a largo plazo

Los resultados del estudio, publicados en la revista científica Radiology de la Sociedad Radiológica de América del Norte, muestran que la embolización con microesferas reabsorbibles logró una disminución rápida y sostenida del dolor, así como una mejora funcional relevante para los pacientes. La intensidad del dolor, medida en la Escala Numérica de Calificación del 0 al 10, pasó de un promedio de 7 antes del tratamiento a 4 a las seis semanas y a 3 a los seis y doce meses. Esta mejoría superó el umbral de relevancia clínica y se mantuvo durante el año de seguimiento.

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Además del alivio del dolor, los pacientes experimentaron mejoras en su capacidad para realizar actividades diarias, practicar deportes y participar en actividades recreativas. Las puntuaciones de calidad de vida, evaluadas con la Escala de Resultados de Lesiones de Rodilla y Osteoartritis, aumentaron en todos los dominios: la mediana de las actividades diarias pasó de 53 a 71,5; la de deportes y recreación de 15 a 36; y la calidad de vida de 19 a 40 puntos. El 80% de los pacientes alcanzó una mejoría considerada clínicamente significativa al cabo de un año.

Las puntuaciones de la Escala de Resultados de Lesiones de Rodilla y Osteoartritis subieron en todos los dominios al año, especialmente en calidad de vida; el seguimiento fue del 79% a los doce meses (Freepik)

El seguimiento fue exhaustivo: el 94% de los pacientes completó la evaluación a las seis semanas, el 89% a los tres y seis meses, y el 79% al año. El procedimiento se realizó bajo guía fluoroscópica, y todos los casos fueron técnicamente exitosos, sin eventos adversos moderados o graves. Solo un 6,7% de los participantes presentó reacciones leves y autolimitadas.

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Seguridad, ventajas y perspectivas de la embolización con microesferas reabsorbibles

El estudio destaca la seguridad del procedimiento. Las microesferas de gelatina utilizadas están diseñadas para disolverse rápidamente, lo que reduce el riesgo de efectos secundarios a largo plazo asociados a otros materiales permanentes. Al bloquear los vasos patológicos, se normaliza no solo la estructura vascular, sino también la neuronal de la rodilla, contribuyendo así a reducir la inflamación y el dolor crónico.

El doctor Fleckenstein subrayó que este tipo de intervención puede significar “un alivio duradero con un solo procedimiento mínimamente invasivo: una nueva opción significativa entre las inyecciones y el reemplazo articular”. Para los pacientes adecuados, representa una alternativa realista y eficaz cuando las opciones convencionales no son suficientes o posibles.

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Aunque la investigación se realizó en un solo centro y no se trata de un ensayo masivo, los expertos consideran que los resultados tienen un peso especial por reflejar datos del mundo real y un grupo de pacientes representativo de la práctica clínica habitual.