Tragedia en Áncash: hallan cuerpo de joven de 19 años desaparecido tras el naufragio de una embarcación en la laguna Huachucocha

Una adolescente de 15 años y un joven de 19 fallecieron tras el vuelco de una embarcación en la laguna Huachucocha. El cuerpo del desaparecido fue hallado luego de varias horas de búsqueda. Facebook

Lo que comenzó como una salida recreativa terminó con la pérdida de dos vidas y una intensa operación de búsqueda en la laguna Huachucocha, ubicada en el distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald.La emergencia generó preocupación en distintas localidades cercanas debido a la incertidumbre sobre el paradero de uno de los jóvenes involucrados. Desde las primeras horas posteriores al accidente, decenas de personas se sumaron a los trabajos de rescate con la esperanza de encontrarlo.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, una embarcación se volcó en la laguna Huachucocha durante la jornada del sábado. El hecho dejó como saldo dos personas fallecidas, entre ellas una adolescente de 15 años identificada con las iniciales M.M.S.R.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes difundidos tras la emergencia, un grupo de jóvenes llegó hasta el lugar con fines recreativos. En circunstancias que aún forman parte de las investigaciones, algunos decidieron ingresar al agua utilizando una pequeña embarcación que se encontraba cerca de la laguna y una madera como remo.

Poco después, la embarcación perdió estabilidad y terminó volteándose. El accidente provocó una inmediata movilización de los servicios de emergencia y de los habitantes de la zona.

Amplio despliegue para localizar al joven desaparecido

<br>

Una embarcación se volcó en la laguna Huachucocha, en el distrito de San Luis, Áncash. Composición: Infobae

Tras el naufragio, una de las principales preocupaciones se centró en la ubicación de un joven de 19 años identificado en algunos reportes como David Julca Vega. El accidente también dejó un sobreviviente con lesiones.

PUBLICIDAD

Las labores de búsqueda reunieron a efectivos de la Comisaría de San Luis, personal del centro de salud de la jurisdicción, familiares de las víctimas, pobladores de la zona y trabajadores de la Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald.

A estos esfuerzos se sumaron rescatistas especializados en alta montaña procedentes de la ciudad de Caraz. La intervención conjunta permitió ampliar el área de rastreo en la laguna y sus alrededores.

Apoyo de la municipalidad y participación ciudadana

La Municipalidad Provincial de Carlos Fermín Fitzcarrald dispuso transporte gratuito para los voluntarios que decidieron colaborar en las operaciones de búsqueda. Esta medida facilitó el traslado de personas hacia la zona del accidente y reforzó la presencia de apoyo en el lugar.

PUBLICIDAD

Familiares, vecinos y ciudadanos solidarios participaron activamente durante las horas posteriores al naufragio. La cooperación entre instituciones y población local permitió mantener los trabajos de búsqueda de manera continua.

Según información difundida desde la zona, la participación de los pobladores resultó fundamental para sostener las labores en un escenario marcado por las dificultades geográficas y la preocupación de los familiares.

Hallazgo del cuerpo pone fin a horas de incertidumbre

Durante la tarde del domingo 21, los equipos que participaban en el operativo localizaron el cuerpo del joven desaparecido. La noticia fue confirmada después de una extensa búsqueda que mantuvo en vilo a familiares y habitantes de la provincia.

PUBLICIDAD

El hallazgo puso fin a las horas de incertidumbre para los allegados de la víctima. Entre ellos se encontraba su padre, Manuel Julca, conocido en su comunidad como “Pancho” Julca, quien había solicitado apoyo para encontrar a su hijo.

Con la recuperación del cuerpo, la tragedia registrada en la laguna Huachucocha dejó un saldo definitivo de dos fallecidos. El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias que provocaron el vuelco de la embarcación.

Rescatistas, policías, personal de salud y pobladores participaron en el operativo que permitió localizar al joven desaparecido tras el accidente ocurrido en Áncash.

Pedido de mayor seguridad en zonas naturales

La tragedia generó llamados a reforzar las medidas de prevención en espacios turísticos y naturales de la región. Diversos pobladores y familiares expresaron la necesidad de contar con mayores condiciones de seguridad para evitar emergencias similares.

PUBLICIDAD

Entre los mensajes difundidos tras el accidente se señaló que “No es momento de buscar culpables, sino de reflexionar. Como familias debemos enseñar precaución y respeto por la naturaleza. Como ciudadanos, mantenernos atentos y apoyarnos entre todos. Como autoridades, garantizar las medidas de seguridad necesarias en estos lugares”.

Mientras continúan las investigaciones sobre el accidente, las autoridades mantienen el registro de los hechos ocurridos en la laguna Huachucocha, escenario de una emergencia que movilizó a instituciones, rescatistas y comunidades de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald.