Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2.

La segunda fecha de la Copa de la Liga, certamen que reúne a equipos de Liga 1 y Liga 2 durante el receso por el Mundial 2026, iniciará este viernes 19 de junio con varios encuentros destacados. Esta jornada podría ser clave para el rumbo de algunos grupos en la competencia.
Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 19 de junio
- ADT de Tarma 3-1 Alianza Universidad (Finalizado / Grupo E)
- Alianza Atlético vs. César Vallejo | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Campeones del 36
Sábado 20 de junio
- Academia Cantolao vs. San Martín | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
- FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba | Grupo C | 13:15 horas | Estadio Heroes de San Ramón
- Unión Comercio vs. Comerciantes FC | Grupo J | 15:00 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
- Juan Pablo II vs. ADA Jaén | Grupo B | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II
- Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Mansiche
Domingo 21 de junio
- Deportivo Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica | Grupo H | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre
- Unión Minas vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio IPD Huancayo
- Santos FC vs. Ayacucho FC | Grupo G | 15:00 horas | Estadio Municipal de Nasca
- Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
- Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Lunes 22 de junio
- Deportivo Binacional vs. Cusco FC | Grupo F | 13:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
- Atlético Grau vs. Pirata FC | Grupo D | 15:15 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo
Descansa: Universitario de Deportes
Los mejores partidos de la fecha 2
Los partidos que más atención despiertan en esta segunda jornada son los protagonizados por los equipos de la capital. Uno de los duelos destacados es el que disputarán Alianza Lima y Carlos A. Mannucci. El conjunto ‘blanquiazul’, que encara el inicio del torneo con su plantel de Liga 3 integrado por futbolistas jóvenes, buscará sumar su primera victoria y acercarse a la clasificación a la siguiente fase.
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Otro encuentro de interés enfrenta a Sporting Cristal y CNI. Roberto Mosquera, quien inició su tercer ciclo como entrenador del club rimense con un empate frente a Comerciantes FC, intentará conseguir su primera victoria ante el último del Grupo J. Hasta el momento, no se ha confirmado el debut de Hernán Barcos, aunque el delantero ha estado trabajando junto al resto del plantel en los entrenamientos.
Dónde ver los partidos de la fecha 2 la Copa de la Liga
Los aficionados podrán seguir la Copa de la Liga a través de Bicolor +, el servicio de streaming oficial de la Federación Peruana de Fútbol disponible en YouTube. Esta plataforma brinda transmisiones en vivo de todos los partidos y facilita el acceso desde cualquier dispositivo.
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Para quienes prefieren información actualizada y cobertura detallada, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento completo de la segunda fecha, con la previa de cada partido, relato minuto a minuto, jugadas destacadas, resultados en tiempo real y actualización de la tabla de posiciones.
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