Día del Padre 2026: Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho, Tula Rodríguez y más artistas dedican tiernos mensajes

El Día del Padre en Perú representa una ocasión especial para rendir homenaje a quienes desempeñan el rol paterno en las familias. Las redes sociales y los medios de comunicación se convierten en espacios donde figuras públicas y artistas comparten mensajes de reconocimiento y cariño, generando una conexión cercana con sus seguidores y reflejando la importancia de esta fecha en la cultura peruana.
En 2026, personalidades como Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho y Tula Rodríguez, entre otros, aprovecharon la celebración para dedicar emotivas palabras a sus padres, parejas y familias. Estos mensajes, difundidos a través de sus plataformas digitales, han captado la atención del público y se suman a la ola de saludos que marcan la jornada, mostrando distintas formas de expresar el afecto y la gratitud hacia los padres en el país.
PUBLICIDAD
Brenda Carvalho
Una de las primeras en dedicar unas palabras fue la brasilera. Brenda Carvalho perdió a su padre hace poco más de un mes y esta fecha se ha convertido en una de las más difíciles, por lo que le dedicó un emotivo mensaje a su fallecido padre.
“Pai, cuánto te necesito. Hoy es mi primer día de los padres y no sabes el dolor emocionar que tengo. Me haces tanta falta. Te extraño con toda mi alma. Te amo, beso al cielo”, escribió con una fotografía de ambos juntos.
Rebeca Scribens
Otra de las artistas que también recordó a su fallecido padre fue Rebeca Escribens. La conductora de televisión le dedicó unas palabras a su progenitor que falleció en una fecha tan importante como esta.
PUBLICIDAD
“Confieso que me harás falta de por vida, igual que mi mamá. Feliz día a mi padre. Fuiste tan imponenete que tuviste que irte un día como hoy”, escribió.
Angie Arizaga
La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ usó sus redes sociales para compartir un video de los primeros días de nacido de su hijo con Jota Benz. Sobre él le dedicó unas palabras al competidor.
“Desde que te conocí, supe que quería que fueras el padre de mis hijos. Me tomó 9 meses crear tu regalo para el Día del padre, espero que lo disfrutes toda la vida. Te amamos muchísimo”, dijo.
PUBLICIDAD
Natalie Vértiz
La modelo compartió una serie de fotografías a lo largo de los años compartiendo con Eskenazi, con quien tiene 2 hijos. La pareja se ha consolidado como una de las más fuertes de la farándula local, por lo que su relación es una de las más duraderas. En el post le recordó el amor que le tiene.
“Feliz día mi amor. Que dicha la nuestra de tenerte en nuestras vidas. Te amamos hoy y siempre mi Yaco. Nada que me guste más que compartir esta vida contigo. Te amo”.
Ivana Yturbe
La influencer compartió un video con su esposo Beto Da Silva, en donde ambos difrutan de la dicha de ser padres. Sobre él le escribió un emotivo mensaje. “Feliz día mi papasito. Cuando planéabamos tener a Almu me imaginaba muchas cosas lindas, pero la realidad superó cualquier expectativa. Te amamos mi amor”
PUBLICIDAD
Tula Rodríguez
La conductora de televisión, fiel a su estilo, compartió un video en el que sorprende a su padre con ropa nueva. Ambos han compartido en más de una oportunidad videos y mensajes divertidos y esta vez su humor también los llevó a celebrar este día.
“Feliz día del padre a esos hombres que nos cuidan, nos hacen reír y aunque dicen ‘no necesito nada’ se ponen felices con su ropita nueva”, dijo.
Más Noticias
Más de la mitad de los peruanos quieren un gabinete multipartidario en el próximo gobierno, según encuesta
Estudio realizado por IPSOS indica que el 53 % de ciudadanos prefiere un Consejo de Ministros integrado por personas vinculadas a diferentes organizaciones políticas
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del domingo 21 de junio de 2026
El último temblor registrado al este de Zarumilla fue percibido por la población, mientras el monitoreo del IGP confirma que la red de vigilancia no reportó emergencias ni daños materiales
¿Dónde ver España vs Arabia Saudita HOY? Canal TV en Perú del partido por el Grupo H del Mundial 2026
El conjunto europeo no logró imponerse ante Cabo Verde y enfrenta este contejo ante los árabes bajo la expectativa de una pronta recuperación. Conoce cómo seguir el compromiso
¿A qué hora ver el España vs Arabia Saudita HOY en el Perú? Horario del partido por fecha del Grupo H en el Mundial 2026
La ‘furia roja’ enfrenta su segundo tras igualar sin goles frente a Cabo Verde, por lo que está obligado a ganarle a los árabes. Conoce los detalles del cotejo
Sebastián Beccacece hizo sentida autocrítica tras empate ante Curazao: “No he podido entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano”
El técnico argentino lamentó la igualdad del cuadro ‘tricolor’ contra los caribeños y lanzó un mensaje de esperanza para el choque con Alemania
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD