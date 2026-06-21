Día del Padre 2026: Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho, Tula Rodríguez y más artistas dedican tiernos mensajes

La imagen ilustra diversos momentos del vínculo familiar y alude a los mensajes que varias artistas dedicaron por el Día del Padre 2026.

El Día del Padre en Perú representa una ocasión especial para rendir homenaje a quienes desempeñan el rol paterno en las familias. Las redes sociales y los medios de comunicación se convierten en espacios donde figuras públicas y artistas comparten mensajes de reconocimiento y cariño, generando una conexión cercana con sus seguidores y reflejando la importancia de esta fecha en la cultura peruana.

En 2026, personalidades como Natalie Vértiz, Ivana Yturbe, Brenda Carvalho y Tula Rodríguez, entre otros, aprovecharon la celebración para dedicar emotivas palabras a sus padres, parejas y familias. Estos mensajes, difundidos a través de sus plataformas digitales, han captado la atención del público y se suman a la ola de saludos que marcan la jornada, mostrando distintas formas de expresar el afecto y la gratitud hacia los padres en el país.

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Brenda Carvalho

Una de las primeras en dedicar unas palabras fue la brasilera. Brenda Carvalho perdió a su padre hace poco más de un mes y esta fecha se ha convertido en una de las más difíciles, por lo que le dedicó un emotivo mensaje a su fallecido padre.

“Pai, cuánto te necesito. Hoy es mi primer día de los padres y no sabes el dolor emocionar que tengo. Me haces tanta falta. Te extraño con toda mi alma. Te amo, beso al cielo”, escribió con una fotografía de ambos juntos.

La imagen muestra a Brenda Carvalho sentada en un campo al atardecer, rinde homenaje a su padre fallecido en el Día del Padre 2026, sosteniendo un retrato y con su figura superpuesta.

Rebeca Scribens

Otra de las artistas que también recordó a su fallecido padre fue Rebeca Escribens. La conductora de televisión le dedicó unas palabras a su progenitor que falleció en una fecha tan importante como esta.

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“Confieso que me harás falta de por vida, igual que mi mamá. Feliz día a mi padre. Fuiste tan imponenete que tuviste que irte un día como hoy”, escribió.

La presentadora Rebeca Escribens acompaña a su padre en un momento familiar, compartido como parte de las celebraciones por el Día del Padre 2026.

Angie Arizaga

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ usó sus redes sociales para compartir un video de los primeros días de nacido de su hijo con Jota Benz. Sobre él le dedicó unas palabras al competidor.

“Desde que te conocí, supe que quería que fueras el padre de mis hijos. Me tomó 9 meses crear tu regalo para el Día del padre, espero que lo disfrutes toda la vida. Te amamos muchísimo”, dijo.

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La imagen ilustra a Jota Benz mientras sostiene a su hijo recién nacido, Matteito, en una cuna de hospital, en un mensaje de Angie Arizaga por el Día del Padre.

Natalie Vértiz

La modelo compartió una serie de fotografías a lo largo de los años compartiendo con Eskenazi, con quien tiene 2 hijos. La pareja se ha consolidado como una de las más fuertes de la farándula local, por lo que su relación es una de las más duraderas. En el post le recordó el amor que le tiene.

“Feliz día mi amor. Que dicha la nuestra de tenerte en nuestras vidas. Te amamos hoy y siempre mi Yaco. Nada que me guste más que compartir esta vida contigo. Te amo”.

La captura de pantalla de un post de Instagram de msperu dedica un mensaje a yacoturco por el Día del Padre, ilustrando las celebraciones públicas de esta fecha.

Ivana Yturbe

La influencer compartió un video con su esposo Beto Da Silva, en donde ambos difrutan de la dicha de ser padres. Sobre él le escribió un emotivo mensaje. “Feliz día mi papasito. Cuando planéabamos tener a Almu me imaginaba muchas cosas lindas, pero la realidad superó cualquier expectativa. Te amamos mi amor”

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La imagen ilustra el mensaje de Ivana Yturbe dedicado a Beto da Silva por el Día del Padre, donde ambos aparecen sentados conversando y compartiendo un momento al aire libre.

Tula Rodríguez

La conductora de televisión, fiel a su estilo, compartió un video en el que sorprende a su padre con ropa nueva. Ambos han compartido en más de una oportunidad videos y mensajes divertidos y esta vez su humor también los llevó a celebrar este día.

“Feliz día del padre a esos hombres que nos cuidan, nos hacen reír y aunque dicen ‘no necesito nada’ se ponen felices con su ropita nueva”, dijo.

La presentadora de televisión Tula Rodríguez aparece junto a su padre, Don Tulo, mientras reciben y observan obsequios, en el marco de la celebración del Día del Padre.