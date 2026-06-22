Gaspar Gentile asegura que Alianza Lima no se distraerá con el mercado de sus rivales y va por el título nacional “nada nos distrae”

El futbolista argentino sostuvo tras su llegada a la capital que el grupo prioriza el trabajo propio en la previa del Torneo Clausura y que el objetivo es conquistar ese certamen para aspirar al campeonato nacional (Alianza Lima)

Con el equipo ya de vuelta para comenzar las prácticas, Gaspar Gentile se sumó a los trabajos pensando en la preparación que encabezará el técnico Pablo Guede.

El delantero remarcó que llega con energías renovadas y con el objetivo de elevar su participación, luego de un Apertura en el que no tuvo la continuidad que buscaba.

En esa línea, adelantó que su prioridad inmediata pasa por ponerse a punto en la pretemporada, para competir por más minutos en la segunda parte de la Liga 1.

Enfoque total en el rendimiento y no en los fichajes ajenos

Gaspar Gentile dejó claro que Alianza Lima no perderá tiempo observando los movimientos de sus rivales y que toda la atención del plantel está puesta en mejorar su propio rendimiento. (Alianza Lima)

Gentile evitó engancharse en la comparación con otros equipos y puso el acento en el trabajo cotidiano de Alianza Lima. Consultado por los movimientos de Universitario (Gianluca Lapadula) y Sporting Cristal (Hernán Barcos) en el mercado, el atacante fue tajante al subrayar que el vestuario blanquiazul prioriza lo propio por encima de cualquier anuncio externo.

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“Nosotros la verdad, por lo menos en lo personal, no miramos mucho lo de los demás. Creo que es importante enfocarnos en nosotros, en lo que hacemos en el día a día y demostrarlo dentro de la cancha”, respondió durante su intercambio con la prensa.

En esa misma línea, el futbolista describió el ambiente del plantel como un punto de apoyo para encarar el Clausura. “Tenemos un buen grupo, un gran plantel. La verdad es que los chicos nos llevamos muy bien entre nosotros. Creo que eso es lo que nos fortaleció y nos hizo hoy estar donde estamos”, añadió.

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La postura de Gentile, más que un mensaje dirigido hacia afuera, marcó una señal hacia dentro del propio equipo: el arranque del torneo encontrará a un Alianza Lima decidido a sostener su rendimiento y a trasladarlo al campo con regularidad, sin que las incorporaciones rivales modifiquen su hoja de ruta.

La meta del Clausura y el mensaje del vestuario de Matute

Gentile transmitió la ambición que se respira en Matute al señalar que el plantel afrontará la segunda parte del año con la convicción de conquistar el Clausura y salir campeón. (Alianza Lima)

El atacante argentino insistió en que la ambición del club para el segundo campeonato del año está clara. En sus declaraciones, repitió el objetivo de ir a por el Clausura como paso necesario para aspirar al campeonato nacional, y lo expresó con frases directas que reforzaron el tono competitivo del grupo. “Estamos bien. Queremos ir con todo por el Clausura; queremos ganarlo y salir campeones. Vamos por todo”, manifestó.

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La idea de no mirar de reojo a los demás apareció como un concepto reiterado en su discurso. “No miramos a los demás, lo importante es enfocarnos en nosotros. Estamos bien, queremos ir por el Clausura, queremos ganarlo y salir campeones”, señaló en otra respuesta tras su llegada.

Gentile también dejó claro que, en lo personal, el Clausura representa una oportunidad para elevar su protagonismo. Reconoció que en el Apertura no acumuló los minutos que deseaba y que su foco inmediato está en alcanzar la mejor condición posible en la etapa de preparación, para competir con más fuerza por un lugar.

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“A uno siempre le gusta jugar todos los partidos, pero bueno, esperemos poder estar bien, ponernos bien ahora en la pretemporada y poder sumar más minutos para este torneo”, comentó.

En el mismo sentido, al hablar de su retorno al país, resumió su estado de ánimo con un mensaje breve. “Contento de estar acá otra vez. Así que nada, recargamos energías y volvimos”, indicó.

Debut en Matute: día, hora y lo que se juega Alianza Lima en el estreno

Gaspar Gentile buscará ganar protagonismo cuando Alianza Lima reciba a Sport Huancayo, en un partido que abrirá una etapa decisiva para las aspiraciones blanquiazules. (Alianza Lima)

Alianza Lima iniciará su camino en el Torneo Clausura como local. El estreno del equipo será ante Sport Huancayo, partido programado para este domingo 19 de julio a las 7:00 p. m. en el estadio de Matute, en un duelo que marcará el comienzo de la nueva etapa del plantel bajo el comando técnico blanquiazul.

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Gentile llegará a ese tramo del calendario con el desafío de hacerse un espacio mayor dentro de la rotación, luego de una primera parte del año en la que su participación fue limitada. De acuerdo con el registro disponible, el jugador de 31 años disputó 16 partidos oficiales en el Torneo Apertura y en la Copa Libertadores solo actuó en 2.