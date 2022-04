Valery Revello y Diego Rodríguez son captados besándose en una discoteca

Valery Revello es captada besándose con el exchico reality Diego Rodríguez. (Foto: Instagram)

Valery Revello y Diego Rodríguez fueron captados besándose apasionadamente en lo que sería una discoteca el último fin de semana. El programa Amor y Fuego sorprendió a todos sus seguidores con el avance de su próximo programa que se transmitirá este 25 de abril.

Según se puede ver en el vídeo que publicó el magazine de Willax TV en su cuenta oficial de Instagram, la expareja de Sergio Peña y el exenamorado de la modelo Lorena Celis aparecen muy juntitos y posteriormente, ingresan a un domicilio.

“¡Destape! Mientras Sergio Peña coqueteaba con la peligrosa Lorena Celis, su expareja Diego Rodríguez se chapa y se amanece con la esposa del pelotero”, se escucha en el avance del magazine.

En menos de una hora, la publicación ha logrado más de 15 mil reproducciones y cientos de comentarios donde algunos usuarios señalan que todo sería armado para darle celos a el deportista y la modelo, luego de los rumores de una posible relación entre ambos.

Recordemos que Lorena Celis mostró su interés abiertamente por el seleccionado peruano y no descartó que se pueda dar un romance entre ellos dos. Tras ello, Valery Revello se ha dedicado a enviar varias indirectas tanto al padre de su hijo como a la influencer peruana.

Hasta el momento, ni Diego Rodríguez ni Valery Revello se han pronunciado al respecto, pero todo parece indicar que estarían saliendo. Las imágenes completas se difundirán este lunes en el horario habitual de 2 de la tarde en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Cabe resaltar que, Lorena Celis confirmó el fin de su relación sentimental con Diego Rodríguez a mediados de abril luego de la emisión de unas imágenes en el que se puede apreciar a su ahora expareja con otra mujer. Por su lado, Sergio Peña anunció que estaba separado de la madre de su hija desde hace varios meses.

Valery Revello y Diego Rodríguez son ampayados besándose. VIDEO: Instagram

LOS COQUETEOS DE LORENA CELIS CON SERGIO PEÑA

En una transmisión a través de Instagram, Lorena Celis y Sergio Peña tuvieron una particular conversación. El futbolista le advirtió que podrían empezar a especular que ellos son novios, a lo que ella dice: “¿Qué no somos (novios)?”. El deportista le repite: “Qué somos novios. Van a decir que somos novios”. De inmediato la modelo señaló: “Ya pues está bien ¿no?”, generando la risa del esposo de Valery Revello.

“Que mañana saquen algo esos programas basura, quiero ver...”, escribió en aquella ocasión la expareja de Valery Revello, en una transmisión en vivo de Lorena. “Peluchín sigue sacando estupideces”, agregó indignado en otro momento.

VALERY REVELLO ASEGURA QUE NUNCA LE FUE INFIEL A SERGIO PEÑA

Valery Revello indicó que no habla de su expareja como así la prensa de espectáculos lo sugiere. La morocha modelo se volvió noticia por “molestarse” con Peña porque se enteró durante una transmisión en vivo que ya no le compartía más su cuenta de Netflix.

“Se dice que yo digo algo de la cuenta de Netflix, no es verdad. Se está inventando una historia que nada tiene que ver. Yo estaba con mi mejor amigo, quería ver una serie y ahí recién nos dimos cuenta. Nos quedamos en shock, pero yo no ataqué a nadie. No crean historias”, explicó.

Antes de despedirse, le pidió a Amor y Fuego que investigue mejor cómo se dieron las cosas de su rumoreada infidelidad, ya que ella jamás sacó los pies del plato. “Me molesta todo lo que se dice de mí, que no es verdad. Todo el mundo sabe que soy una persona digna, y que he sido fiel TODO el tiempo. Nada más. Todo el mundo sabe la verdad y ya me cansé de estar aguantando tantos insultos cuando no me lo merezco. Pónganse a investigar cómo han sido las cosas”, dijo.

Valery Revello responde a quienes aseguran que sigue hablando de Sergio Peña y Lorena Celis, su rumoreada nueva pareja | VIDEO: Instagram/@ valeryrevello)

