Melissa Paredes desmiente a Janet Barboza sobre su salida de América Hoy: “Nadie me condicionó”

Melissa Paredes asegura que GV Producciones no le puso ninguna condición para volver a América Hoy. (Foto: Instagram / Captura TV)

Melissa Paredes no se quedó callada ante las últimas declaraciones de Janet Barboza, quien contó en televisión nacional que, luego del escándalo que protagonizó la exreina de belleza, GV Producción quiso darle una nueva oportunidad para que regrese a la conducción de América Hoy solo si terminaba su relación con Anthony Aranda.

“Ella debió regresar a conducir América Hoy, sin embargo, lo que si teníamos claro, lo que tenía claro producción y GV es que no se iba a acepta que ella continúe su relación con Anthony Aranda (...) Señores y señoras, Melissa Paredes iba a regresar siempre y cuando siga sola. Evidentemente no pasó, ella prefirió a Anthony Aranda”, dijo Barboza el pasado 22 de abril durante la emisión de su programa matutino.

La actriz fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego y no dudó en responderle a su excompañera de conducción. Según señaló la modelo, ella nunca recibió alguna propuesta de la producción ni fue condicionada como aseguró la popular ‘Rulitos’.

“Les mando un beso y todo es totalmente falso . De verdad yo no quiero más de eso, quiero cerrar el capítulo, gracias. Nadie nunca me puso una condición, yo no sé porque ahora salen a decir eso”, dijo mientras se encontraba en un taxi en compañía de el bailarín.

Como se recuerda, la polémica que desató su ampay con Anthony Aranda provocó que la exchica reality se alejara de la televisión. Si bien, ella aseguró que se tomaría unas semanas de licencia para resolver los problemas con su exesposo Rodrigo Cuba, luego dejó de aparecer en las pantallas de América Hoy hasta que se confirmó su despido del espacio de América Televisión.

Melissa Paredes desmiente a Janet Barboza. VIDEO: Willax TV

¿QUÉ MÁS DIJO JANET BARBOZA SOBRE MELISSA PAREDES?

Janet Barboza se tomó un tiempo para explicar, según su versión, qué fue lo que realmente sucedió con la conducción de América Hoy.

“Yo dije que Melissa Paredes no había sido separada de América Hoy por el tema de la infidelidad o de la supuesta infidelidad. Dije yo que no había sido por eso y efectivamente no fue por eso. Ella se comunicó anoche con nuestro productor y le pidió que aclarara, el cual yo le agradezco porque en toda mi trayectoria siempre he hablado claro y con la verdad. Melissa Paredes no fue separada por las imágenes que todos vieron, a ella se le dio tres semanas de licencia“, indicó.

En ese sentido, Janet Barboza mostró el mensaje que le mandó a Melissa Paredes para probar que sus palabras eran ciertas y que América Hoy nunca la despidió por el escándalo de infidelidad, sino por las acciones que hizo luego de este ampay.

“Yo le escribo un mensaje a Melissa. Esto fue el 26 de octubre. La producción me indica que Melissa ya iba a volver al programa, entonces yo le mandé un mensaje”, añadió para luego mostrar desde su celular el texto que le envió a la exintegrante de ‘Bienvenida la tarde’.

El mensaje decía lo siguiente: “Meli bella, estaba esperando que pase todo un poco para escribirte. Recuerda que después de la tormenta llega la calma y sale el sol, te esperamos con los brazos abiertos”.

Janet Barboza aseguró que GV Producciones le dio una oportunidad a Melissa Paredes para que recupere su trabajo pero ella no lo aceptó.

