Laura Spoya se enteró en vivo de que Shirley Arica le pidió a Brian Rullan el pasaje a México y terminó apoyándola

¿Qué pasó realmente entre Shirley Arica y Brian Rullán? La 'chica realidad' desmiente los rumores de un romance y explica por qué Laura Spoya la dejó de seguir en redes sociales tras una entrevista. Video: Panamericana TV / Al sexto día

La ganadora de ‘La Granja VIP Perú’, Shirley Arica, reveló en el programa ‘Al Sexto Día’ que el empresario mexicano Brian Rullan —exesposo de la conductora Laura Spoya— la invitó a viajar a Acapulco cuando ella lo contactó para una entrevista, y que respondió pidiéndole que le comprara el pasaje.

La confesión se produjo en vivo y frente a la propia Laura Spoya, lo que convirtió el momento en uno de los más comentados de la jornada televisiva. Lejos de incomodarse, la conductora y ex Miss Perú reaccionó con naturalidad y hasta respaldó la postura de la modelo.

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La historia tiene además un antecedente que le da mayor peso al episodio: meses atrás, Shirley Arica había declarado en televisión que Brian Rullan le parecía atractivo, comentario que generó un distanciamiento entre ambas figuras públicas y llevó a Spoya a dejar de seguirla en redes sociales.

De acuerdo con el relato de Arica en el programa, el contacto con Rullan surgió por motivos profesionales. La modelo explicó que el empresario la había invitado previamente a dos eventos gastronómicos que organizó en Lima, lo que la llevó a escribirle tiempo después para proponerle una entrevista para su canal de YouTube.

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Shirley Arica reveló en Al Sexto Día que Brian Rullan la invitó a viajar a México tras contactarlo para una entrevista.

“Yo le hice una invitación para grabar para mi canal de YouTube. Cuando lo contacto para la entrevista, él ya estaba en México”, relató.

La respuesta de Shirley y la reacción de Spoya

Al plantear la entrevista, Rullan respondió afirmativamente y le sugirió que viajara a México. Arica fue directa al explicar las condiciones que puso para considerar el viaje. “Me dijo: ‘No hay problema, vente para acá’, y yo le dije: ‘Claro, pero no voy con la mía, mándame un pasaje’”, contó entre risas.

Spoya escuchó el relato sin mostrar tensión y avaló la postura de la modelo. "Muy bien que si te quería invitar a Acapulco le dijeras: ‘¡Págame el pasaje!’. ¿Qué quería?, ¿que vayas con tu plata?“, cuestionó la conductora durante la transmisión en vivo. La respuesta de Spoya generó aplausos y comentarios en el set.

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El cierre del intercambio fue aún más inesperado. La conductora fue más allá y ofreció, en tono de broma, asumir ella misma el costo del viaje si la entrevista llegaba a concretarse. “Si quieres ir a Acapulco para la entrevista, yo te lo pago. Me gustaría ver esa entrevista”, expresó Spoya, dejando a los presentes sin palabras.

El antecedente que cargó el momento

El episodio adquirió una capa adicional de complejidad por el historial entre ambas. A inicios de 2026, Shirley Arica había declarado en un programa de televisión que Rullan le parecía atractivo, en respuesta a una pregunta directa que le hicieron en el set. Ese comentario motivó que Spoya dejara de seguirla en Instagram, un gesto que Arica notó cuando intentó comunicarse con ella tras coincidir en una discoteca.

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La conductora Laura Spoya responde directamente a Shirley Arica sobre su petición de desbloqueo, revelando detalles de un altercado que involucró a su mejor amiga y su opinión sobre el interés de Shirley en su exesposo Brian Rullan. Video: Panamericana TV / Al sexto día

“No amiga, ya puedes descansar en paz. Puedes volverme a seguir en Instagram. Me dejó de seguir. Laura me invita a un proyecto, ahí la conocí, me cayó bien, pero viene la entrevista con Magaly y luego, cuando la veo en una discoteca, la saludo y siento una molestia. Cuando le envié un mensaje, me di cuenta de que me había dejado de seguir. Me dejó en visto”, relató Arica durante la entrevista en ‘Al Sexto Día’..

La propia modelo aclaró que su declaración sobre el atractivo de Rullan no fue espontánea, sino una respuesta a lo que le preguntaron. Frente a Spoya, insistió en que nunca existió un interés sentimental hacia el empresario y que su único vínculo fue de carácter profesional.

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Spoya, por su parte, no solo aceptó la explicación de Arica, sino que cerró el tema con un gesto que los presentes interpretaron como una señal de reconciliación. La oferta de pagar el pasaje para que la entrevista con Rullan se concrete fue leída por varios como una manera de dar vuelta a la página del distanciamiento que las había separado en los meses previos.