Política

Difundieron videos en los que Jésica Cirio aparece junto a miles de dólares

El material, atribuido a 2023 y situado en una vivienda de Fincas de San Vicente, fue incorporado a la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado que también alcanza a Martín Insaurralde

Guardar
Google icon
jesica Cirio subida como:Jesica Cirio en vivo: habla por primera vez tras las fotos de Insaurralde y Clerici en Marbella
En las imágenes aparece la conductora mostrando los lugares en los que se encontraban los dólares

En las últimas horas se hicieron públicas grabaciones en las que la conductora Jesica Cirio aparece en un vestidor junto a varios fajos de dólares, un material que se incorpora a la trama judicial y pública que rodea a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado junto con ella por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las imágenes fueron publicadas en una nota del periodista Diego Cabot en el sitio web de La Nación y, según ese medio, serían de 2023 y corresponderían a una dependencia del dormitorio que el exmatrimonio compartió en la casa de Fincas de San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires. En los videos se ven fajos envueltos en bolsas de plástico transparente, ordenados en cajones y estantes de un vestidor masculino que, de acuerdo con la publicación, habría sido filmado por la propia Cirio.

PUBLICIDAD

El dato se vuelve relevante en un expediente que ya avanzó sobre el patrimonio de los involucrados. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, de Sofía Clerici y de Cirio en esa causa.

La residencia donde habrían sido registradas las escenas estaba montada sobre un lote de gran tamaño y tenía, en la planta baja, varias habitaciones y baños, cocina, comedor diario, gimnasio, lavadero y dos dependencias de servicio. En el parque había una pileta con un escudo de Banfield en el piso, un quincho, una cancha de fútbol, dos cocheras cubiertas y paneles de energía solar sobre el techo.

PUBLICIDAD

En la planta alta solo estaba el dormitorio de la entonces pareja. Ese sector incluía un rectángulo central ocupado por el cuarto y por el guardarropas de Cirio, ubicado detrás de la cabecera de la cama, mientras que el vestidor de Insaurralde era un pasillo con espacio de guardado a ambos lados y un espejo al fondo, donde se la vería reflejada mientras grababa.

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido” entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según revela el dictamen fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

Desde el estudio de abogados rque epresenta a la exconductora de Telefé explicaron que “desde hace un año y medio que la extorsionan con ese video” y adviertieron que “debieron haber accedido a su contenido ilegítimamente porque ella no compartía sus claves”.

Según explicaron, “en una reunión le hicieron referencia a estos videos y le dijeron que la podían destrozar con estas imágenes. Eso hizo que radicara una denuncia en la fiscalía desde hace un año y medio. Además, hay un acta en una escribanía para darle fecha cierta al momento en la que viene sufriendo este tipo de conductas”.

“Perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada. Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge 250.000 dólares, por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos”, añadieron.

El hecho se conoció semanas antes de la elección presidencial que ganó Javier Milei e Insaurralde renunció a su cargo. En el inicio de la causa también fueron investigadas Clerici y Cirio. En la causa se hicieron distintos allanamientos y en la vivienda de Clerici se secuestraron cerca de 600 mil dólares. La mujer dijo que se trataba de dinero de su trabajo como “acompañante” y que la AFIP no tiene esa categoría para tributar. La justicia le permitió ingresar al blanqueo de capitales pero con los dólares congelados.

En su acusación los fiscales señalaron el patrimonio que Insaurralde no puede justificar con sus ingresos de funcionario público: la compra de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; la compra de una casa en Lomas de Zamora; la compra de dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuáles solo uno fue oficial.

Un año después del divorcio con el exintendente, Cirio volvió a ocupar la atención pública por su nueva boda. El domingo 26 de mayo de 2024 se casó con Elías Piccirillo en una ceremonia civil con entre 60 y 70 personas en un hotel porteño.

Temas Relacionados

Jesica CirioMartín InsaurraldeLavado de dineroEnriquecimiento ilícitoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuerte mensaje de Máximo Kirchner en el banderazo por CFK: “Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla”

El diputado nacional dio un duro discurso hacia la interna, en el marco del banderazo en Parque Lezama. Apuntó contra el PJ dialoguista y afirmó: “Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”

Fuerte mensaje de Máximo Kirchner en el banderazo por CFK: “Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla”

Polémica en Tucumán por un proyecto que busca eliminar de forma exprés calumnias en redes y diarios digitales

La propuesta, impulsada por el legislador peronista Vargas Aignasse, cuenta con dictamen favorable. La Libertad Avanza repudió el proyecto por afectar la libertad de expresión. El gobernador Jaldo anticipó que lo vetará si fuera aprobado

Polémica en Tucumán por un proyecto que busca eliminar de forma exprés calumnias en redes y diarios digitales

Lo que no se vio del acto en Rosario: los libros que Milei le pidió a Pullaro, los gestos de Villarruel y el reencuentro de Bullrich con Adorni

La ceremonia por el Día de la Bandera reunió a casi todas las partes del arco político oficialista. El Presidente mantuvo un momento a solas con el gobernador de Santa Fe. La Vicepresidenta fue marginada por los libertarios y criticó duramente el sostén de la Casa Rosada al jefe de Gabinete

Lo que no se vio del acto en Rosario: los libros que Milei le pidió a Pullaro, los gestos de Villarruel y el reencuentro de Bullrich con Adorni

Milei en Rosario, en vivo: el Presidente reivindicó a Belgrano como “primer intelectual liberal económico argentino” durante el acto en Rosario

El evento se desarrolla en el Monumento Nacional a la Bandera con la participación de autoridades nacionales, provinciales y municipales

Milei en Rosario, en vivo: el Presidente reivindicó a Belgrano como “primer intelectual liberal económico argentino” durante el acto en Rosario

Victoria Villarruel: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”

La Vicepresidenta habló en exclusiva para Infobae luego del acto en Rosario por el Día de la Bandera. Calíficó de “mensaje pésimo” que la Casa Rosada no la haya invitado a la ceremonia

Victoria Villarruel: “No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni”

DEPORTES

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: los europeos reaccionaron con los cambios y hay empate en Toronto

Alemania vs Costa de Marfil, EN VIVO, por el Mundial 2026: los europeos reaccionaron con los cambios y hay empate en Toronto

Escándalo en el MotoGP: se cayó, le pegó un golpe en el rostro a un auxiliar y le prohibieron competir

Kempes comparó su nivel en el Mundial de 1978 con el de Maradona en 1986 y el de Messi en 2022: su tajante conclusión

Dolor en el fútbol por la muerte de Lautaro Fagioli a los 22 años

El Mundial ya tiene a sus primeros eliminados: qué otras selecciones pueden quedar afuera en la segunda fecha de la fase de grupos

TELESHOW

La madre de Gaspi habló durante el homenaje en el Obelisco a seis días de su muerte: “Lo voy a extrañar un montón”

La madre de Gaspi habló durante el homenaje en el Obelisco a seis días de su muerte: “Lo voy a extrañar un montón”

Las vacaciones de Lucía Celasco y Nicolás Figal: playas, historia y glamour europeo

Wanda Nara shippeó a Zaira con Maxi Kilates y no se guardó nada: “Le hace falta un hombre sudado, un turro que la mueva”

El dolor de Rodrigo Tapari por la muerte de la hija de uno de sus músicos: “Que Dios traiga consuelo a la familia”

Roberto Pettinato contó qué vendía para vivir en la época de Sumo y su hija Tamara lo chicaneó: “Contame el negoción”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Fiscalía secuestra documentos por investigación de hospitales de la gestión anterior

Honduras: Fiscalía secuestra documentos por investigación de hospitales de la gestión anterior

Un nicaragüense muere abatido a balazos tras ingresar a un terreno a cortar mangos en Costa Rica

Limpió un río contaminado, retiró 200 bolsas de basura y podría enfrentar hasta dos años de prisión

Asfura recorre zonas devastadas por ataques rusos en Ucrania y expresa solidaridad con la población

Trump advirtió que EEUU podría imponer peajes en Ormuz si el régimen de Irán no llega a un acuerdo final en 60 días