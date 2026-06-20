Difundieron videos en los que Jésica Cirio aparece junto a miles de dólares

En las imágenes aparece la conductora mostrando los lugares en los que se encontraban los dólares

En las últimas horas se hicieron públicas grabaciones en las que la conductora Jesica Cirio aparece en un vestidor junto a varios fajos de dólares, un material que se incorpora a la trama judicial y pública que rodea a su exesposo, el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, investigado junto con ella por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Las imágenes fueron publicadas en una nota del periodista Diego Cabot en el sitio web de La Nación y, según ese medio, serían de 2023 y corresponderían a una dependencia del dormitorio que el exmatrimonio compartió en la casa de Fincas de San Vicente, en la zona sur del Gran Buenos Aires. En los videos se ven fajos envueltos en bolsas de plástico transparente, ordenados en cajones y estantes de un vestidor masculino que, de acuerdo con la publicación, habría sido filmado por la propia Cirio.

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El dato se vuelve relevante en un expediente que ya avanzó sobre el patrimonio de los involucrados. En 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la inhibición general de bienes de Insaurralde, de Sofía Clerici y de Cirio en esa causa.

La residencia donde habrían sido registradas las escenas estaba montada sobre un lote de gran tamaño y tenía, en la planta baja, varias habitaciones y baños, cocina, comedor diario, gimnasio, lavadero y dos dependencias de servicio. En el parque había una pileta con un escudo de Banfield en el piso, un quincho, una cancha de fútbol, dos cocheras cubiertas y paneles de energía solar sobre el techo.

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En la planta alta solo estaba el dormitorio de la entonces pareja. Ese sector incluía un rectángulo central ocupado por el cuarto y por el guardarropas de Cirio, ubicado detrás de la cabecera de la cama, mientras que el vestidor de Insaurralde era un pasillo con espacio de guardado a ambos lados y un espejo al fondo, donde se la vería reflejada mientras grababa.

Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido” entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según revela el dictamen fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

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Desde el estudio de abogados rque epresenta a la exconductora de Telefé explicaron que “desde hace un año y medio que la extorsionan con ese video” y adviertieron que “debieron haber accedido a su contenido ilegítimamente porque ella no compartía sus claves”.

Según explicaron, “en una reunión le hicieron referencia a estos videos y le dijeron que la podían destrozar con estas imágenes. Eso hizo que radicara una denuncia en la fiscalía desde hace un año y medio. Además, hay un acta en una escribanía para darle fecha cierta al momento en la que viene sufriendo este tipo de conductas”.

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“Perfectamente pueden ser dólares de su propiedad que encuentran pleno respaldo en sus declaraciones impositivas, sobre la base de su actividad privada. Ya está probado en el expediente que al momento de su separación ella le dio a su excónyuge 250.000 dólares, por lo tanto, eso puede abonar la teoría de que son propios, respaldado en las declaraciones juradas de impuestos”, añadieron.

El hecho se conoció semanas antes de la elección presidencial que ganó Javier Milei e Insaurralde renunció a su cargo. En el inicio de la causa también fueron investigadas Clerici y Cirio. En la causa se hicieron distintos allanamientos y en la vivienda de Clerici se secuestraron cerca de 600 mil dólares. La mujer dijo que se trataba de dinero de su trabajo como “acompañante” y que la AFIP no tiene esa categoría para tributar. La justicia le permitió ingresar al blanqueo de capitales pero con los dólares congelados.

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En su acusación los fiscales señalaron el patrimonio que Insaurralde no puede justificar con sus ingresos de funcionario público: la compra de dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta 73,40 metros cuadrados; la compra de una casa en Lomas de Zamora; la compra de dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuáles solo uno fue oficial.

Un año después del divorcio con el exintendente, Cirio volvió a ocupar la atención pública por su nueva boda. El domingo 26 de mayo de 2024 se casó con Elías Piccirillo en una ceremonia civil con entre 60 y 70 personas en un hotel porteño.

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