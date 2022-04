Alessia Rovegno es anunciada como candidata al Miss Perú 2022 y fue recibida por Jessica Newton

Alessia Rovegno es candidata al Miss Perú. (Foto: Instagram)

Aunque en un primer momento Jessica Newton negó que Alessia Rovegno vaya a ser convocada para el Miss Perú 2022, finalmente la organizadora de este certamen de belleza anunció que la pareja de Hugo García será candidata, por lo que muchos presumen que será la próxima ganadora.

A través de su cuenta de Instagram, la suegra de Deyvis Orosco le dio la bienvenida a la cantante y modelo. En el video que publicó se puede observar a la hija Bárbara Cayo saludando a Jessica e indicándole que ya se encontraba lista.

“ ¡Hola! (Jessica: Hola) Ya estoy acá ”, se le escucha decir a Alessia Rovegno. Asimismo, diferentes cuestas que siguiente el Miss Perú también la saludaron y la felicitaron por haber aceptado participar, pues muchos la consideran como la favorita.

La noticia sobre la candidatura de la novia de Hugo García se dio a conocer rápidamente, por lo que Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar comentar sobre el tema, mandándole indirectas a la organizadora del certamen, pues ha sido acusada de favoritismo en el pasado.

“ Oficialmente, presentada como candidata al Miss Perú, ¡mírenla! No he visto a las otras, pero es mi favorita. Es una ‘guapaza’, nos dejaría muy bien. (...) Yo no creo que ella no nos haga llegar, por lo menos, a las 10 finalistas”, indicó el popular ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre señaló que su Alessia Rovegno gana el Miss Perú 2022 generaría un gran debate en las redes sociales, pues muchos van a decir que fue elegida a dedo al ser una figura bastante mediática por su relación con Hugo García y ser la hija de Bárbara Cayo.

“ Si gana, van a decir que fue ‘a dedo’ ”, comentó la presentadora de Amor y Fuego, quien también ha criticado duramente a Jessica Newton en el pasado tras el escándalo que se generó por la victoria de las hijas de los famosos en el Miss Perú La Pre.

Ya es oficial. Jessica Newton presentó de manera oficial a Alessia Rovegno como candidata al Miss Perú 2022.

REINA ADOLESCENTE PERÚ CUESTIONA EL MISS PERÚ LA PRE

Tras las fuertes críticas que recibió el Miss Perú La Pre por supuesto favoritismo al elegir a cuatro ganadoras en su certamen de belleza, siendo 3 de ellas hijas de famosos; Diego Alcalde, presidente de la organización Reina Adolescente Perú, no dudó en referirse al respecto.

“ Yo no hago ganar. Acá triunfa la mujer peruana que se esfuerza y lucha por lo que quiere lograr. Yo soy parte importante de la preparación donde le pongo alma vida y corazón para traer coronas al país ”, sostuvo el hacedor de reinas.

“Es lamentable lo sucedido. Es evidente según la declaración de la señorita (excandidata) que hubo algo. Porque es raro que hayan ganado las cuatro jóvenes que son medianamente conocidas y que no tengo el gusto de conocerlas . No dudo de la capacidad de las chicas, sino que no hubo un staff de profesionales que elija a las ganadoras. En mi caso yo no las elijo desde un celular o laptop. Sino con un jurado y el mío las elige. Soy transparente”, precisó.

SEGUIR LEYENDO: