Esposo de Karla Tarazona le regaló una camioneta por el Día de la Madre: Mira cómo reaccionó

Karla Tarazona recibe costoso obsequio de su esposo. (Foto: Composición Infobae)

Se sabe que Rafael Fernández no duda en escatimar gastos para consentir a su esposa Karla Tarazona, sin embargo, lo que nunca creyó la conductora de TV es que su enamorado esposo le llegaría a regalar una camioneta por el Día de la Madre. Durante todo el día, el empresario la llenó de sorpresas junto a sus hijos, primero la engrió con un desayuno en la cama y luego una parrilla en la tarde.

Sin embargo, Rafael le preparaba una sorpresa mucho más grande. Tras hacerle creer que el día había terminado y con ello todos los detalles por su día, la hizo salir de su casa con los ojos vendados. Allí, Fernández le muestra el obsequio final, nada menos que una camioneta.

Al tocar el vehículo, Karla Tarazona se quitó el pañuelo de los ojos y saltó de emoción al ver su regalo. En el video colgado por el propio Rafael en su cuenta de Instagram, se le ve en pijama a la animadora, pues ya estaba a punto de irse a dormir. Segundos después, la vemos saltando presa una emoción incontrolable, y no es para menos.

Karla Tarazona recibió camioneta por el Día de la Madre. (Video: Instagram)

Como se recuerda, en una entrevista para Infobae, Tarazona señaló que su esposo le estaba soltando algunas pistas sobre su sorpresa, sin embargo, no había llegado a ninguna conclusión. Asimismo, adelantó que de lo que sí estaba segura es que recibiría detalles de parte de sus tres hijos, y en efecto así fue. A través de su red social, la locutora mostró todas las manualidades que le dieron sus retoños. Incluso, uno de ellos sirvió la mesa para comer.

KARLA TARAZONA ACLARA QUE RAFAEL NO LA DESLUMBRÓ CON SU DINERO

Si bien es cierto, desde que se casó tiene una mejor posición económica, Karla Tarazona aclaró que Rafael Fernández no la deslumbró con su dinero. La conductora destacó la inteligencia de su esposo, cualidad que sí la enamoró.

“A mi esas cosas (carros y propiedades) no me deslumbran, yo siempre he trabajo y también tengo mis cosas, claro, no como él las tiene. A mi algo material no me va a deslumbrar, ¡olvídate! menos a estas alturas. He aprendido que el dinero no compra la felicidad. Yo me deslumbre de lo inteligente que es Rafael, de las ideas que tiene para generar más ingresos, que no se queda, es un hombre que piensa mucho en el futuro, y sobre todo que no le teme a nada. Imagínate, él decidió llevarse a la gallina y el paquete completo (por ella y sus hijos)”, dijo la conductora de TV a Infobae.

“Realmente no le tiene miedo nada, pensé también que se iba a asustar de mi mundo, que no iba a aguantar todo lo que pasa, de ser expuesto mediáticamente, pero me sorprendió porque se ha acoplado muy bien. Ha aprendido un montón. Así como él me enseña, también yo le enseño. Eso a mi me deslumbra”, acotó.

Karla Tarazona y Rafael Fernández llevan terapia para fortalecer su relación. (Foto: Instagram)

