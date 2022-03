Junta de Vecinos: Emanuel Soriano reveló que significó para él protagonizar una escena de beso con Fausto Molina

Actor Emanuel Soriano habló sobre la escena de beso con Fausto Molina. (Foto: Instagram y Captura de América Tv)

El beso que protagonizaron los actores Emanuel Soriano y Fausto Molina en la serie Junta de Vecinos provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales, pues nunca antes en una serie de la televisión peruana se había visualizado el amor entre integrantes de la comunidad LGTBIQ+.

Luego de darse a conocer esta escena, Soriano utilizó su cuenta de Instagram para expresar su agradecimiento a la comunidad homosexual del Perú, pues muchos celebraron la presentación que realizó en la ficción.

“ Agradecido por todas las personas que me han escrito y felicitado por mi interpretación en ‘Junta de vecinos’. He tenido a uno de los mejores compañeros de escena para poder contar esta historia. Lo mejor que te puede regalar otro actor o actriz es su honestidad y su presencia en cada momento. Gracias por ello, Fausto Molina”, señaló.

Asimismo, el actor se mostró bastante contento con la producción de la novela, pues muchos de ellos se animaron a romper los estereotipos que han existido por décadas en la televisión peruana. “Gracias a los escritores maravillosos que se aventuraron a contar esta historia y por supuesto a todo el equipo técnico y artístico”, añadió.

De otro lado, Emanuel Soriano explicó por qué se animó a tomar el papel de ‘Gustavo’ sabiendo lo que pasaría en la historia, el cual también desataría polémica al vivir en una sociedad bastante conservadora.

“ He tenido varías oportunidades de interpretar personajes de la comunidad LGTBIQ+, pero se inclinaban al estereotipo, o se estancaban en algo sin ningún cambio o simplemente no me conectaban. Con Gustavo fue diferente, es un personaje con mucho temor a ser rechazado por ser él mismo, por ser su esencia ” , señaló.

“Interpretar un personaje como Gustavo era tener dos posibles frentes en contra mío: las personas enquistadas en su pacatería, falta de empatía y llevadas por sus creencias religiosas que nada tienen que ver con lo espiritual y por otro lado la misma comunidad LGTBIQ, que me podría criticar de interpretar un personaje sin ser miembro de su propia comunidad. Del primer grupo pasó lo que esperaba y del segundo agradezco enormemente la acogida y la celebración”, agregó.

Emanuel Soriano y su mensaje tras beso con compañero en Junto de Vecinos. (Foto: Instagram)

MENSAJE CONTRA EL MACHISMO

Emanuel Soriano no solo quiso comentar sobre el papel que interpretó, también hizo una reflexión y sostuvo que se debe de erradicar el machismo en la sociedad peruana, esto con el objetivo de generar mayor empatía y promover el respeto e igualdad a favor de las personas que forman parte de la comunidad LGTBIQ+.

“Yo parto de mi propia sensibilidad y vulnerabilidad, que es grande y a veces me pesa. Y que siendo hombre en un país machista estás propenso a un círculo de juicios y críticas simple y llanamente por conectar con tu sensibilidad. Parto de la empatía, de ponerme en todo sentido en el lugar de la otra persona, sin juicio alguno hacia sus acciones, sus sentimientos o pensamientos ”, destacó.

“Vivimos en una sociedad tan reprimida, cucufata, miedosa, mierdosa y desconfiada que entiendo su rechazo, pero al mismo tiempo espero su cambio sin imposición, sino más bien por reflexión o experiencia”, sentenció.

‘Junta de Vecinos’ visibiliza el amor gay en su reciente capítulo

SEGUIR LEYENDO: