Melissa Paredes publica foto de Anthony Aranda en el hospital tras sufrir lesión en Esto es Guerra: “Fuerza, bebé”

Después de sufrir una lesión en Esto es Guerra, Anthony Aranda tuvo que ausentarse de la competencia. En una reciente publicación de Melissa Paredes en su cuenta de Instagram, vemos al bailarín echado en la cama de un hospital. Además, la modelo se muestra a su costado dándole su apoyo.

Aunque no publicó nada el mismo día, la actriz demostró que está pendiente de Anthony Aranda. “Fuerza, bebé”, escribió la joven donde se le ve junto al coreógrafo.

Por su parte, Aranda prometió regresar a la competencia cuando supere la lesión. “Nada me para. Esto será rápido”, dijo. “Los apoyo desde acá (desde el hospital) mi gente (‘Los Combatientes’). ¡Vamos!”.

Asimismo, reposteó el mensaje de Melissa Paredes, donde puso un corazón blanco y la señal que lo caracteriza. Además de varios mensajes de sus seguidores que le piden que se recupere y le dan fuerza para superar el mal que lo aqueja.

Como se recuerda, Anthony Aranda fue presentado como uno de los jales de Esto es Guerra, espacio que se estrenó el último 21 de febrero. En aquel momento agradeció la oportunidad e indicó que es un hombre de retos. ¿Regresará al programa?

Sin embargo, no todo ha sido competencia en el programa, también ha tenido enfrentamientos, como es el caso de Fabio Agostini, quien no ha dudado en mandarle claras indirectas sobre su relación con Melissa Paredes. “Para el activador, que todavía nadie le ha dicho nada, no te crezcas mucho. Me han dicho que te la vas dando de Spider Man por la vida. Spider Man solo hay uno, es este señor que está aquí, se llama Facundo. Que te trepes por las ‘paredes’ no te hace un Spider Man“, dijo.

Luego de las fuertes palabras de Fabio Agostini, Anthony Aranda se ausentó de Esto es Guerra. Sin embargo, nadie se ha pronunciado al respecto, ni la producción, ni las conductoras. María Pía Copello solo le pidió al ‘Tribunal’ que tenga consideración con los juegos, pues su equipo solo contaba con 3 hombres para las competencias. Se sabe que uno de los lesionados es Said Palao, mientras que el otro, se supone que la pareja de Melissa Paredes.

ANTHONY ARANDA EN EEG Y SU INDIRECTA AL GATO CUBA

La presencia de Anthony Aranda en Esto es Guerra fue la confirmación de un rumor que rondaba en la farándula. El bailarín no solo se mostró seguro desde el primer programa, sino que también habló de su relación y hasta se refirió al comunicado de Rodrigo Cuba.

“Estoy super feliz, agradezco a la producción por contar conmigo, soy un hombre de retos, voy a dar todo de mi para dejar todo en la cancha”, señaló en un principio Anthony Aranda, que de inmediato fue consultado sobre si es cierto que no quería entrar a la TV.

“No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron el televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos”, contestó el bailarín.

El joven señaló que le parece preocupante que durante 4 meses, desde que fue captado con Melissa Paredes cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, se siga dañando la imagen de la modelo. “Me parece super preocupante porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, añadió, en clara referencia al comunicado del futbolista.

