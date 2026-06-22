Así será el área del Parque de las Leyendas que albergará a los elefantes africanos, en un espacio renovado tras más de 20 años sin ellos

El Parque de las Leyendas anunció a su próximo integrante. (Composición: Infobae Perú)

La llegada de dos elefantes africanos al Parque de las Leyendas marcará una nueva etapa para la colección zoológica del recinto limeño. Los ejemplares, procedentes de Puebla, México, se incorporarán en los próximos meses como parte de un programa internacional de conservación. Con este arribo, el parque volverá a contar con elefantes después de más de dos décadas desde la muerte del último ejemplar que habitó sus instalaciones.

La administración del zoológico prepara actualmente el espacio que albergará a los animales. El área elegida corresponde al mismo sector donde vivieron los elefantes que formaron parte de la historia del parque durante las décadas de 1980 y 1990. Las obras incluyen adecuaciones para cumplir con los estándares actuales de manejo y bienestar animal.

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Según especialistas del recinto, esta incorporación también representará un hecho inédito para el país, debido a que los nuevos residentes pertenecen a la especie africana, distinta a los elefantes asiáticos que anteriormente ocuparon estos ambientes.

Un programa internacional permitió el rescate de los ejemplares

Los dos elefantes machos llegarán desde Puebla, México, donde permanecen bajo el cuidado de instituciones vinculadas a la conservación de fauna silvestre. De acuerdo con información proporcionada por especialistas del Parque de las Leyendas, ambos animales fueron rescatados años atrás en África.

Uno de los responsables del área zoológica explicó que los ejemplares formaron parte de una operación internacional destinada a evitar su sacrificio. “Estos elefantes forman parte de un programa de conservación. Ellos fueron rescatados inicialmente por África Safari de un área natural de África, porque había un excedente e iban a ser sacrificados”, señaló.

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El traslado responde a estrategias de conservación que buscan garantizar condiciones adecuadas para la permanencia de la especie bajo cuidado humano, además de fortalecer programas educativos dirigidos al público visitante.

Remodelan el recinto donde vivirán los animales

Las labores de adecuación ya se encuentran en marcha dentro de la denominada zona internacional del parque. El espacio destinado a los elefantes cuenta actualmente con una extensión superior a la que tuvo en décadas anteriores.

Desde la administración del zoológico indicaron que el área alcanza aproximadamente siete mil metros cuadrados. “En ese mismo espacio, en la zona internacional. Mejorada, claro, porque ahora son siete mil metros cuadrados que tenemos a disposición, porque cada individuo tiene que tener mínimo tres mil metros”, precisó una representante del parque.

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Las modificaciones también consideran medidas de seguridad que eviten la interacción directa entre visitantes y animales, una práctica frecuente años atrás que actualmente ya no forma parte de los protocolos de manejo.

El recuerdo de los antiguos elefantes del parque

La historia de los elefantes en el Parque de las Leyendas se remonta a finales de la década de 1970. Según especialistas del recinto, la primera en llegar fue Mary, procedente del desaparecido Zoológico de Barranco.

“Llega, y era a pie desde Barranco. Sus cuidadores la trajeron caminando desde ahí”, relató uno de los trabajadores entrevistados.

Posteriormente llegaron otros dos ejemplares llamados Cobos y Tauro, cedidos por el Circo Fuentes Gasca durante la década de 1980. En ese periodo, el parque reunió a tres elefantes que se convirtieron en una de las principales atracciones para el público.

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Mary y Tauro murieron durante los años noventa, mientras que Cobos falleció en 2001. Sus restos fueron recuperados posteriormente para conformar una exhibición educativa dentro del zoológico.

“Obtuvimos los huesos y claro, se contrató a una persona experta en armar este tipo de estructura”, explicó el especialista encargado de recordar el proceso de reconstrucción del esqueleto.

Un traslado que requiere una preparación especializada

elefante - Parque de las Leyendas

El ingreso de animales de gran tamaño exige una logística compleja. Personal del parque señaló que los elefantes viajarán por vía aérea en contenedores diseñados especialmente para garantizar su seguridad.

La experiencia obtenida durante la llegada de otros ejemplares internacionales servirá como referencia para este proceso. Entre los antecedentes recientes figura el traslado de la rinoceronte Valentina desde Bélgica.

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“Viene con una caja especial, incluso la tienen que ensayar, que entre, que salga, para que no se estrese. O sea, todo tiene un proceso largo”, detalló una representante de la institución.

Las autoridades del zoológico prevén completar cada etapa de adaptación antes del viaje para reducir riesgos durante el desplazamiento.

El manejo de elefantes implica una planificación diaria relacionada con la alimentación y supervisión veterinaria. Especialistas del parque explicaron que un ejemplar adulto puede consumir alrededor de 180 kilos de alimentos cada día.

“Ellos comen muchas verduras. Acá se les daba más o menos ciento ochenta kilos por animal, entre choclo, panca de choclo, camote, zanahoria y muchos pastos que sumaban en total ciento ochenta kilos por día”, indicó uno de los expertos consultados.

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La llegada de los elefantes ampliará la colección internacional del Parque de las Leyendas, donde actualmente destacan especies como la jirafa Melman, la jirafa Domingo y la rinoceronte Valentina. Desde la administración del recinto señalaron que estos animales continúan entre los más visitados por el público, mientras avanzan los preparativos para recibir a los nuevos habitantes africanos.