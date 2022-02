Esto es Guerra 10 años: ‘bombas’, llanto, percances y todo lo que se vivió en su regreso a la pantalla

Esto es Guerra se estrenó este lunes 21 de febrero. (Foto: Captura América TV)

Este 21 de febrero, Esto es Guerra regresó a la pantalla en medio de gran expectativa. Con el fin de celebrar sus 10 años, la producción preparó el regresó de muchos guerreros, además de presentar nuevos rostros por todo lo alto. Asimismo, los momentos emotivos y bochornosos no faltaron.

El espacio inició con Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz, Gino Assereto, Cachaza y Sully Sáenz como presentadores. Como se recuerda, las cuatro figuras iniciaron el reality, espacio que vio nacer romances entre los concursantes, aquellos que concluyeron al pasar el tiempo como otros que han llegado a dar frutos, formando una familia.

MELISSA LOZA SE ENCUENTRA CON GUTY CARRERA

La primera en ser presentada fue Melissa Loza, quien agradeció a la producción por haberla tenido en cuenta en la convocatoria. Como se recuerda, la modelo es considerada una de las guerreras históricas, al igual de Yaco Eskenazi. La joven se reencontró con su expareja Guty Carrera, quienes terminaron por una supuesta infidelidad. El modelo siempre lo negó.

Este encuentro no le cayó nada bien a la pareja del modelo, pues no dudó en insultar a Melissa a través de las redes sociales. “Lo que se entera uno, la viejita ex de mi novio bien ubicada me tiene, supéralo señora, póngase a cuidar a sus hijas en lugar de andar pendiente de la vida de los demás. Anda haciendo el ridículo, jubílese”, escribió la influencer mexicana Brenda Zambrano.

Ante ello, Guty Carrera señaló que su novia es una mujer de carácter y que no pensaba hacer nada al respecto. Mientras que Melissa aclaró que estaba en otra etapa de su vida, una etapa feliz y no tenía por qué responder a nadie.

INGRESO DE GUTY CAUSA POLÉMICA: USUARIOS LE RECUERDAN DENUNCIA DE ALEJANDRA BAIGORRIA

Los usuarios causaron revuelo en las redes sociales luego que Esto es Guerra presentara a Guty Carrera como uno de sus jales. Como se recuerda, Alejandra Baigorria denunció al modelo de haberla maltratado en su tiempo de relación.

Guty Carrera regresó a Esto es Guerra | VIDEO: América Tv

GUTY CARRERA SE DESPIDE DEL PROGRAMA A DÍAS DE SER PRESENTADO

Guty Carrera dijo adiós al reality este viernes 25 de febrero, y explicó que lo hacía porque tenía que cumplir otros compromisos laborales fuera de Perú. Cabe señalar que en un principio se le cuestinó por qué había regresado si supuestamente le estaba yendo bien en México.

“Estoy feliz porque Guty está creciendo, él entró a un reality en MTV y eso es realmente es uno de los sueños que has podido cumplir. A él le corresponde ir unos días para grabar unas promociones”, comentó Johanna San Miguel, quien llamó a Guty Carrera al escenario.

El ‘Potro’ confirmó que regresará al país azteca para grabar las promociones del programa Resistiré de MTV, en el que participa al lado de su novia Brenda Zambrano.

“Estoy agradecido con Mariana, con Peter y con todos. Muy feliz de ver a los históricos y a los nuevos compañeros, pero tengo un compromiso internacional y tengo que partir. Este 21 de marzo empieza Resistiré en MTV, así que estoy feliz y contento. Estar aquí para mí es que por fin se hizo justicia”, señaló.

Los rumores terminaron siendo ciertos. Guty Carrera solo duró una semana en Esto es Guerra.

RAFAEL CARDOZO REGRESÓ A LA TV

Después de estar por varios años ausente de la TV, Esto es Guerra convocó al brasileño para ser parte del reality. “Es una locura, yo no solo defiendo el equipo que estoy, yo defiendo Esto es Guerra en el canal que este. No me gustó lo que vi en el 2021, vine a arreglar la situación”, fue lo primero que dijo Cardozo, quien se ha caracterizado por ser polémico y enfrentarse siempre a sus compañeros. Y tras sus últimas apariciones, no fue la excepción.

ROSÁNGELA ESPINOZA REGRESÓ A EEG PESE A QUE JURÓ QUE NO LO HARÍA

Finalmente, Rosángela Espinoza terminó arrepintiéndose de sus palabras. La modelo regresó a EEG tras decir que no regresaría. Como se recuerda, a través de las redes sociales, la joven expresó lo furiosa que estaba con el espacio de América TV por haberla eliminado, y aseguró que no regresaría, pues su etapa como chica reality había terminado y debía seguir creciendo en su carrera. Espinoza acusó, incluso, a América TV de haberla vetado.

Durante los últimos cuatro meses, la popular ‘Chica Selfie’ se dedicó a enviar indirectas al productor Peter Fajardo, además de señalar que había preferencia por algunos integrantes.

Sin embargo, esto no fue lo único que dijo la modelo, pues cuando se presentó en Amor y Fuego sostuvo que soltaría ‘una bomba’, pero esto nunca sucedió. De inmediato, los conductores de Willax TV especularon que la joven había sido convocado nuevamente al reality.

“Estoy feliz de estar nuevamente en Esto es Guerra, gracias por la oportunidad”, dijo ante la sorpresa de muchos, pidiendo disculpas por todas las ofensas hechas.

Rosángela Espinoza fue presentada en Esto es Guerra y en las redes sociales le recordaron que ella aseguró que no iba a volver.

LUCIANA FUSTER LLORA TRAS ANUNCIAR QUE ES VÍCTIMA DE BUL.LIYNG

Luciana Fuster reapareció en Esto es Guerra y no pudo contener el llanto al decir que ya no soportaba los ataques que recibía en la calle. Cabe indicar que previo al programa, la modelo ya había hecho su descargo a través de su cuenta de Instagram, señalando que estaba casi al punto de sufrir depresión.

“Tengo 23 años, soy humana y tengo derecho a vivir sin que nadie esté desprestigiándome, criticándome, señalándome en base a mentiras”, dijo Luciana, quien recibió el apoyo Patricio Parodi.

Luciana Fuster se quiebra en vivo tras denunciar que recibe insultos en la calle. VIDEO: América TV / Esto es Guerra

JOSSMERY TOLEDO POR PRIMERA VEZ EN EEG

Jossmery Toledo ingresó por primera vez a Esto es Guerra, señalando que ya la había convocado antes, pero por amor había decidido rechazar la propuesta. Sin embargo, esta vez aclaró que dará todo de sí para quedarse. Asimismo, aclaró que no llegaba para buscar pareja.

FABIO AGOSTINI REGRESÓ A EGG TRAS CRITICAR A LA PRODUCCIÓN

Otra de las figuras que dijeron que jamás regresarían fue Fabio Agostini. El español criticó en más de una oportunidad a la producción. Incluso, cuando participó en El Artista del Año le dijo a Gisela Valcárcel que había preferido aceptar su propuesta pese a que también lo habían convocado a EEG.

Fabio Agostini regresó a Esto es Guerra. (Foto: Captura de América Tv)

PALOMA FIUZA ESTALLA EN LLANTO TRAS CONTAR QUE SU PADRE ESTÁ EN UCI

Tras ser presentada en EEG, Paloma no pudo contener el llanto y explicó que su padre se encontraba mal de salud, que estaba en UCI tras sufrir complicaciones con la COVID-19.

“Estoy con un tema familiar bastante serio, es un tema con mi papá, todo va a salir bien, lamentablemente el tema del COVID es muy serio. Lo único que quiero decir es cuídense, hay que vacunarse. Mi papá va a salir de esta, estoy orando”, dijo en un momento la brasileña, intentando estar calmada.

Sin embargo, cuando Yaco Eskenazi le preguntó que le diría a su padre, Paloma Fiuza se mostró más mortificada.

“Mi familia sabe cuánto los quiero, yo pensé de hecho quedarme en Brasil para estar apoyando, pero no puedo hacer nada, mi papá está entubado y yo no hago nada allá. Tenemos que esperar, orar y todo va a salir bien”, dijo Paloma, siendo contenida por Natalie y Yaco.

Paloma Fiuza regresa a EEG y llora porque su papá está en UCI | VIDEO: América Tv

MICHEILLE SOIFER REGRESÓ A ESTO ES GUERRA ¿Y LA INTERNACIONALIZACIÓN?

La cantante Michelle Soifer llegó al set de Esto es Guerra como la nueva ‘bomba’ del programa, y en un primer día se enfrentó una vez más a Rosángela Espinoza, otra figura que también aseguró que no regresaría a los realitys. Como se recuerda, la joven decidió alejarse del programa para dedicarse a su carrera musical e internacionalizarse.

De regreso en Esto es Guerra, Michelle Soifer señaló que continúa con sus proyectos musicales, y agradeció a su disquera por haberle dado el permiso para ser parte de los 10 años del programa. La joven resaltó que no podía dejar pasar esta experiencia, por el gran cariño que le guarda al espacio.

Michelle Soifer regresó a EEG. (Foto: Instagram)

“Estoy superemocionada. Gracias a la producción por convocarme para los 10 años de EEG”, dijo.

PATRICIO PARODI DEFIENDE A LUCIANA FUSTER DE ATAQUES

Luego de ser presentado en el programa, Patricio Parodi decidió defender a Luciana Fuster, quien señaló que viene recibiendo ataques en la calle. El modelo comenzó señalando que cuando una persona realiza actos bueno, el destino se encarga de devolvérselas de la misma manera. Además, no dudó en defender a su actual pareja señalando que es una mujer fuerte.

Patricio Parodi defendió a Luciana Fúster y la oficializó como su pareja | VIDEO: América Tv

“Estoy seguro que ella es una chica muy fuerte, va a pasar la página y la gente que actúa mal, se le va a regresar todo el mal”, comenzó diciendo el modelo.

Asimismo, Natalie Vértiz, quien se encontraba conduciendo el programa, le consultó si él también se sentía afectado por lo que está pasando la chica reality actualmente.

“De hecho me afecta, me afecta saber que la persona que quiero está mal”, confesó Patricio agregando que las críticas y ataques de los programas de espectáculos siempre han ocurrido. “Yo discrepo mucho con la prensa de este país. Yo no comparto en lo absoluto la manera de como se meten a invadir y vulnerar la privacidad de cada persona, somos personajes públicos pero debe haber un límite”.

Finalmente, le dedicó unas palabras de apoyo. “Ella sabe que tiene mi respaldo y apoyo absoluto. Mirar adelante, ignorar las criticas y las cosas negativas de la vida. Ella sabe que no le hace daño a nadie y no merece todo lo que le está pasando”.

ANTHONY ARANDA EN EEG Y MANDA INDIRECTA A GATO CUBA

La presencia de Anthony Aranda en Esto es Guerra fue la confirmación de un rumor que rondaba en la farándula. El bailarín no solo se mostró seguro desde el primer programa, sino que también habló de su relación y hasta se refirió al comunicado de Rodrigo Cuba.

“Estoy super feliz, agradezco a la producción por contar conmigo, soy un hombre de retos, voy a dar todo de mi para dejar todo en la cancha”, señaló en un principio Anthony Aranda, que de inmediato fue consultado sobre si es cierto que no quería entrar a la TV.

“No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron el televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos”, contestó el bailarín.

El joven señaló que le parece preocupante que durante 4 meses, desde que fue captado con Melissa Paredes cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, se siga dañando la imagen de la modelo. “Me parece super preocupante porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, añadió, en clara referencia al comunicado del futbolista.

Anthony Aranda fue presentado en Esto es Guerra. (Video: América TV)

FACUNDO GONZÁLEZ REGRESA A EEG Y PANCHO SIGUE EN SIN PODER ENTRAR A PERÚ

Facundo González regresó a la competencia y muchos se preguntaron por qué él sí pudo entrar y Pancho Rodríguez está impedido de hacerlo. Como se recuerda, ambos estuvieron en la misma reunión de Yahaira Plasencia, fiesta que fue intervenida por realizarse en plena pandemia. Esto le valió al chileno que no se le permita regresar al país. ¿Qué pasó con Facundo?

El mismo día que el argentino fue presentado en Esto es Fuerra, Rodríguez apareció en el programa de Magaly Medina para pedir a las autoridades que analicen su caso.

Pancho Rodríguez y Facundo González participaron en la fiesta de Yahaira Plasencia. (Foto: Instagram)

GABRIELA HERRERA SUFRE IMPASSE CON VESTIDO Y MUESTRA MÁS DE LA CUENTA

El vestido de Gabriel Herrera le jugó una mala pasada a la modelo, quien muy emocionada se sacó la capa al escuchar su nombre y desfiló a vista y paciencia de muchos. Sin embargo, todos quedaron atónitos al ver que la joven dejó al descubierto su pecho. Tras darse cuenta del incidente, la joven se cubrió y continuó como si nada pasara.

Cabe señalar que es la primera vez que Herrera participa en el espacio de América TV.

Esto es Guerra: Gabriela Herrera sufre percance con su vestido y deja ver más de la cuenta tras ser presentada. VIDEO: América Televisión / Esto es Guerra

ARIAN LEÓN, EL ROSTRO NUEVO DE EEG. ¿QUIÉN ES?

El deportista Arian León fue uno de los últimos en ser presentados en el programa. El joven es uno de los rostros nuevos de Esto es Guerra, sin embargo ya ha estado en Combate hace varios años.

Arian León es un gimnasta profesional de 25 años, titular de la Selección Peruana de Gimnasia Artística. Representó al Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y busca convertirse en el primer gimnasta peruano de la selección masculina en clasificar a los Juegos Olímpicos.

Entre sus logros deportivos destacan la medalla de bronce en el Sudamericano de Bolivia 2014, las cuatro medallas de oro en el Campeonato Nacional de 2016 y participaciones en distintos Mundiales.

Actualmente, Arian León se prepara en el Team Perú en el Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional (Videna). Según contó en Esto es Guerra, él se encuentra apoyando a Patricio Parodi, quien practica la misma disciplina, para que pueda recuperar su nivel.

En redes sociales, León Prado acumula más de 69 mil seguidores en Instagram y es imagen de marcas como Reebok y Ginsomin. En el plano amoroso, el chico reality ha confesado estar soltero y sin compromiso.

Arian León fue presentado como el nuevo jale de Esto es Guerra. (Foto: América TV)

JOHANNA SAN MIGUEL SIGUE EN LA CONDUCCIÓN. ¿QUIÉN SERÁ EL NUEVO CONDUCTOR?

La actriz Johanna San Miguel apareció en Esto es Guerra confirmando que seguía siendo la conductora del espacio. La figura recibió el abrazo de muchos de los presentes y no dudó en resaltar que es una de las pioneras del programa. “Muy buenas noches con todas las familias peruanas, Esto es Guerra 2022, 10 años desde que empezó esta aventura espectacular donde tuve la oportunidad de ser la pionera. Me reencuentro con tanta gente que quiero tanto”, dijo con una sonrisa en el rostro.

“Ustedes saben lo que significa para mi, hemos crecido juntos. Lo que le decimos a la gente que nos sigue día a día es que Esto es Guerra va a ser lo que tanto esperamos”, agregó.

Sin embargo, aún no se sabe quién es el segundo conductor del programa. Como se recuerda, Esto es Guerra siempre ha estado encargada de una dupla. El secreto será revelado este lunes 28 de febrero.

Johanna San Miguel continúa siendo conductora del reality. Foto: (Captura TV)

¿QUIÉNES SON LOS 21 INTEGRANTES DE ESTO ES GUERRA?

Por los 10 años de Esto es Guerra, el programa de América Televisión estrenó el último lunes 21 de febrero con la presentación de Melissa Loza, Hugo García, Rafael Cardozo y para sorpresa de todos Rosángela Espinoza, quien juró en reiteradas oportunidades que no volvería a ser una chica reality tras ser eliminada por sus propios compañeros.

Antes de culminar con el primer programa, Luciana Fuster, Jossmery Toledo y Fabio Agostini conformaron el primer grupo de competidores que pertenecerán a la nueva temporada por los 10 años del reality.

Continuando con las presentaciones al día siguiente, el primero en aparecer en escena fue Ignacio Baladán. Luego presentaron a Tepha Loza y posteriormente anunciaron el regreso de Guty Carrera; sin embargo, su presencia no fue bien recibida por los internautas debido a las acusaciones de maltrato que hizo Alejandra Baigorria en su contra.

Las principales “bombas” de la noche fueron Michelle Soifer y Anthony Aranda, quien se hizo conocido por ser ampayado besando a Melissa Paredes. Los chicos reality Patricio Parodi y Paloma Fiuza también regresaron a la competencia. Para terminar de conformar el segundo grupo de “guerreros” anunciaron el retorno de Allison Pastor.

En el tercer día, Esto es Guerra presentó de manera oficial a todos los chicos. Facundo González, Jota Benz, Said Palao y un nuevo rostro Arian León ingresaron como los últimos hombres, mientras que por el lado de las mujeres aparecieron Ducelia Echevarría y Gabriela Herrera.

