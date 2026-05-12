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‘Los Pulpos de La Victoria’: red vinculada al alcalde amasó 75 millones de soles por cobro de cupos en Gamarra

Las autoridades detuvieron a catorce funcionarios y allanaron la vivienda del alcalde Rubén Cano, acusado de encabezar una red que lotizaba espacios públicos y cobraba cupos a comerciantes informales de Gamarra

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La Fiscalía de la Nación atribuye al alcalde Rubén Cano y a funcionarios municipales la creación de una estructura criminal que exigía pagos diarios a vendedores informales en el emporio comercial de Gamarra, recaudando 75 millones de soles en menos de dos años.| América Noticias

Un operativo conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público expuso esta semana una estructura delictiva enquistada en la Municipalidad de La Victoria. Según la investigación fiscal, la organización criminal conocida como ‘Los Pulpos de La Victoria’ habría recaudado 75 millones de soles a través del cobro sistemático de cupos a comerciantes ambulantes en el emporio comercial de Gamarra. Entre los principales implicados figura el alcalde Rubén Cano, señalado como parte clave en la administración de la red.

La organización comenzó a operar entre fines de 2023 y 2024, captando a personas afines a sus intereses y ubicándolas en cargos estratégicos dentro de la gerencia de fiscalización. Estos agentes, que oficialmente debían erradicar el comercio ambulatorio, utilizaban su posición para exigir pagos diarios a los vendedores informales de Gamarra. Los montos, que oscilaban entre diez y veinte soles por día, permitían a los ambulantes mantener sus puestos en la vía pública.

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Las autoridades detuvieron a catorce funcionarios y allanaron la vivienda del alcalde Rubén Cano, acusado de encabezar una red que lotizaba espacios públicos y cobraba cupos a comerciantes informales de Gamarra.
Las autoridades detuvieron a catorce funcionarios y allanaron la vivienda del alcalde Rubén Cano, acusado de encabezar una red que lotizaba espacios públicos y cobraba cupos a comerciantes informales de Gamarra.| Municipalidad de La Victoria

La organización criminal ha acopiado setenta y cinco millones de soles”, precisó el fiscal adjunto provincial Carlos Angelino Córdova en declaraciones recogidas por Canal N. El esquema incluía la lotización de espacios públicos, que luego eran revendidos a quienes aceptaban las condiciones de la red. La Fiscalía sostiene que los puestos, delimitados por cuadrantes de tres a cinco metros cuadrados, se comercializaban bajo la amenaza de perder el espacio si no se cumplía con el pago estipulado.

El rol del alcalde y el control sobre la fiscalización

La investigación apunta a Rubén Cano y altos funcionarios municipales como piezas centrales en el funcionamiento de la estructura. Según la tesis fiscal, todo el sistema operaba con conocimiento y anuencia del alcalde, quien habría facilitado la designación de agentes de fiscalización afines a la red. El fiscal Córdova explicó que “la contratación de personas no idóneas para el cargo de fiscalizadores permitió limpiar la zona de ambulantes que no eran afines a la organización para que otros miembros loticen y cobren cupos”.

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Además, catorce funcionarios y presuntos líderes de la organización fueron detenidos de manera preliminar por un periodo de quince días, mientras avanza la investigación y se analizan los documentos incautados.

El radio de acción de la red se concentraba principalmente en los sectores conocidos como Damero A y B de Gamarra, donde la densidad comercial y el flujo de ambulantes facilitaban las extorsiones. Según el fiscal Córdova, “los cuadrantes acaparan diversas cuadras del emporio comercial de Gamarra, por lo que la suma recaudada es bastante elevada y esto es diario”.

Allanan vivienda del alcalde de La Victoria y arrestan a catorce funcionarios por supuesta red de cobros ilegales
Allanan vivienda del alcalde de La Victoria y arrestan a catorce funcionarios por supuesta red de cobros ilegales| Andina

El Ministerio Público detalla que la investigación se apoya en informes policiales, seguimientos, escuchas telefónicas y testimonios de colaboradores eficaces, quienes aportaron datos sobre el modus operandi y la estructura interna de la organización.

La crisis institucional en la Municipalidad de La Victoria se profundiza, con varios de sus principales funcionarios bajo custodia y el alcalde señalado como parte central de una estructura criminal que operó en el corazón de Gamarra. Hasta el momento, la autoridad edil no ha emitido ningún comunicado oficial ni institucional.

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