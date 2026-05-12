Campaña de salud gratuita para este miércoles 13 de mayo: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

Esta campaña es importante porque acerca servicios médicos esenciales a la comunidad, permite la detección temprana de enfermedades, promueve hábitos de prevención y facilita el acceso a atención especializada sin costo - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Municipalidad de La Victoria informó que este miércoles 13 de mayo se llevará a cabo una campaña de atención médica gratuita dirigida a la comunidad. La jornada tendrá lugar en el Jirón Pisagua, cuadra 11, zona 13, y contará con la presencia de profesionales de distintas especialidades. El horario establecido es de 9:30 a 13:00, con el objetivo de facilitar el acceso a diversos servicios preventivos y de diagnóstico.

Esta iniciativa busca promover el bienestar de los vecinos, acercando recursos de salud sin costo en un espacio accesible para todos. La convocatoria está dirigida especialmente a quienes por distintas razones no pueden acudir regularmente a un centro asistencial. Los organizadores destacan la importancia de realizar controles periódicos y detectar a tiempo posibles factores de riesgo en la población.

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Durante la campaña, los asistentes podrán beneficiarse de una amplia variedad de atenciones médicas, así como recibir información y orientación sobre hábitos saludables. Además, se dispondrán módulos específicos para la detección temprana de enfermedades prevalentes en la localidad.

La campaña inicia a partir de las 9:30 horas - Créditos: Muncipalidad de La Victoria.

Servicios ofrecidos durante la campaña

Medicina general: Consulta médica para evaluación, diagnóstico y seguimiento de condiciones frecuentes.

Triaje: Medición de signos vitales y valoración inicial para determinar prioridades de atención.

Obstetricia: Orientación sobre salud reproductiva, control prenatal y consejería para mujeres en edad fértil.

Nutrición: Asesoría personalizada sobre alimentación balanceada y prevención de enfermedades relacionadas con la dieta.

Prevención de tuberculosis (TBC): Información, tamizaje y recomendaciones para evitar el contagio y detectar casos sospechosos.

Prevención de dengue: Consejos sobre eliminación de criaderos, uso de repelentes y reconocimiento de síntomas tempranos.

Psicología: Espacio para atención emocional, apoyo en manejo de estrés, ansiedad y otros temas relacionados con la salud mental.

Optometría: Evaluación visual básica para identificar problemas de visión y orientar sobre el cuidado ocular.

Módulo de empadronamiento (ULE): Registro de datos personales para facilitar el acceso a futuros programas sociales y de salud.

Descarte de cáncer de próstata, PSA cuantitativo: Examen de sangre dirigido a hombres entre 50 y 75 años para identificar la posible presencia de esta enfermedad.

Descarte de cáncer de cuello uterino con test de Cobas (VPH): Prueba dirigida a mujeres de 30 a 49 años para detectar infecciones por el virus del papiloma humano y prevenir complicaciones asociadas.

La campaña de salud gratuita constituye una oportunidad para los vecinos de La Victoria, quienes podrán acceder a chequeos y consejería especializada sin costo. Esta iniciativa permite el diagnóstico temprano y la prevención de enfermedades.

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La autoridad municipal reitera la invitación a todos los vecinos a participar y aprovechar los recursos disponibles en beneficio de su bienestar y el de sus familias.

Importancia de las campañas de salud sin costo

Facilitan el acceso a servicios médicos para personas sin recursos, evitando barreras económicas.

Permiten la detección precoz de enfermedades, lo que mejora el pronóstico y reduce complicaciones futuras.

Promueven la educación en salud, brindando información clave sobre prevención y autocuidado.

Contribuyen a disminuir la saturación de hospitales y centros de atención, al resolver consultas básicas en la comunidad.

Fomentan la equidad sanitaria, asegurando que todos reciban atención, sin importar su condición social.

Refuerzan la confianza en las instituciones públicas, al demostrar compromiso con el bienestar ciudadano.

Ayudan a controlar brotes de enfermedades transmisibles mediante campañas focalizadas en temas prioritarios.

Impulsan el vínculo entre profesionales de la salud y la población, generando redes de apoyo local.