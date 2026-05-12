Campaña de salud gratuita para este miércoles 13 de mayo: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

La Municipalidad de La Victoria informó que este miércoles 13 de mayo se llevará a cabo una campaña de atención médica gratuita dirigida a la comunidad. La jornada tendrá lugar en el Jirón Pisagua, cuadra 11, zona 13, y contará con la presencia de profesionales de distintas especialidades. El horario establecido es de 9:30 a 13:00, con el objetivo de facilitar el acceso a diversos servicios preventivos y de diagnóstico.
Esta iniciativa busca promover el bienestar de los vecinos, acercando recursos de salud sin costo en un espacio accesible para todos. La convocatoria está dirigida especialmente a quienes por distintas razones no pueden acudir regularmente a un centro asistencial. Los organizadores destacan la importancia de realizar controles periódicos y detectar a tiempo posibles factores de riesgo en la población.
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Durante la campaña, los asistentes podrán beneficiarse de una amplia variedad de atenciones médicas, así como recibir información y orientación sobre hábitos saludables. Además, se dispondrán módulos específicos para la detección temprana de enfermedades prevalentes en la localidad.
Servicios ofrecidos durante la campaña
- Medicina general: Consulta médica para evaluación, diagnóstico y seguimiento de condiciones frecuentes.
- Triaje: Medición de signos vitales y valoración inicial para determinar prioridades de atención.
- Obstetricia: Orientación sobre salud reproductiva, control prenatal y consejería para mujeres en edad fértil.
- Nutrición: Asesoría personalizada sobre alimentación balanceada y prevención de enfermedades relacionadas con la dieta.
- Prevención de tuberculosis (TBC): Información, tamizaje y recomendaciones para evitar el contagio y detectar casos sospechosos.
- Prevención de dengue: Consejos sobre eliminación de criaderos, uso de repelentes y reconocimiento de síntomas tempranos.
- Psicología: Espacio para atención emocional, apoyo en manejo de estrés, ansiedad y otros temas relacionados con la salud mental.
- Optometría: Evaluación visual básica para identificar problemas de visión y orientar sobre el cuidado ocular.
- Módulo de empadronamiento (ULE): Registro de datos personales para facilitar el acceso a futuros programas sociales y de salud.
- Descarte de cáncer de próstata, PSA cuantitativo: Examen de sangre dirigido a hombres entre 50 y 75 años para identificar la posible presencia de esta enfermedad.
- Descarte de cáncer de cuello uterino con test de Cobas (VPH): Prueba dirigida a mujeres de 30 a 49 años para detectar infecciones por el virus del papiloma humano y prevenir complicaciones asociadas.
La campaña de salud gratuita constituye una oportunidad para los vecinos de La Victoria, quienes podrán acceder a chequeos y consejería especializada sin costo. Esta iniciativa permite el diagnóstico temprano y la prevención de enfermedades.
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La autoridad municipal reitera la invitación a todos los vecinos a participar y aprovechar los recursos disponibles en beneficio de su bienestar y el de sus familias.
Importancia de las campañas de salud sin costo
- Facilitan el acceso a servicios médicos para personas sin recursos, evitando barreras económicas.
- Permiten la detección precoz de enfermedades, lo que mejora el pronóstico y reduce complicaciones futuras.
- Promueven la educación en salud, brindando información clave sobre prevención y autocuidado.
- Contribuyen a disminuir la saturación de hospitales y centros de atención, al resolver consultas básicas en la comunidad.
- Fomentan la equidad sanitaria, asegurando que todos reciban atención, sin importar su condición social.
- Refuerzan la confianza en las instituciones públicas, al demostrar compromiso con el bienestar ciudadano.
- Ayudan a controlar brotes de enfermedades transmisibles mediante campañas focalizadas en temas prioritarios.
- Impulsan el vínculo entre profesionales de la salud y la población, generando redes de apoyo local.