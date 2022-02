Rafael Cardozo cree que Rosángela Espinoza no debió ingresar a ‘EEG’: “Estuvo rogando para estar aquí”

Rafael Cardozo habló sobre el regreso de Rosángela Espinoza. Fotos: Instagram

Rafael Cardozo dio una “bienvenida” a Rosángela Espinoza a Esto Guerra que se volvió tendencia. La ‘chica selfie’ fue presentada en el reality de América Televisión pese a que había indicado que había sido vetada y aseguró en más de una oportunidad que no volvería al programa de espectáculos, algo que dio pie al brasileño para burlarse de su regreso.

“Le doy la bienvenida a ‘Rogángela’, estuvo rogando para venir. Escúchame, este año no tiene competencia de Tik Tok, yo creo que es una mala contratación. No hay Tik Tok este año. ‘Rogángela’, es pura competencia en los 10 años de Esto es Guerra’”, dijo Cardozo y recordó que a la participante del reality de competencia la eliminaron y que nunca se fue por la “puerta grande”.

Aunque parecía una broma, Rafael Cardozo continuó con los ataques contra Rosángela Espinoza, esta vez en el programa En boca de todos cuando le preguntaron quién no debió ingresar a ‘EGG’: le pusieron una pantalla para escoger entre ‘Rous’ y Fabio Agostini.

“¿Quién no debió ingresar? Pues, ‘Rogángela’, ¿no? Porque estuvo rogando para estar aquí” , mencionó el brasileño. Los conductores contestaron que ella no ha dicho eso, pero Cardozo contó que vio en todos los medios que Rosángela Espinoza estuvo “rogando por regresar”.

Ricardo Rondón respondió que no era un “histórico”, sino un “prehistórico” de Esto es Guerra, esto molestó al integrante del reality y le contestó que no lo ponga en su categoría.

“Ella dijo que no quería seguir, se fue a otros canales, habló de Esto es Guerra y habló de detalles que no tenía que hablar. Ella misma dijo que no quería estar”, concluyó el brasileño.

SE DISCULPÓ CON LA PRODUCCIÓN DE ‘EEG’

Después de ser presentada en Esto es Guerra, Rosángela Espinoza se disculpó con la producción de ‘EEG’ por todo lo que dijo cuando fue eliminada del programa en 2021.

“Me siento tranquila, no he hecho daño a absolutamente nadie. Cuando me eliminaron me fui tranquila. Ya quiero cerrar el 2021, pero si es conveniente pedir disculpa a la producción, no tengo problema. No soy una persona rencorosa y sé reconocer errores”, comentó.

La ‘chica selfie’ consideró un error haber ofrecido una entrevista al programa Amor y Fuego, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, para conversar sobre su salida de Esto es Guerra, aunque opinó que no había dicho nada determinante pese a que intentaron que hable de más contra el reality de competencias de América Televisión.

“Finalmente, nunca dije nada malo, aunque querían que lo haga”, manifestó sobre la presión que ejercieron los conductores de Amor y Fuego.

El último lunes en las redes sociales hubo usuarios que se burlaron del regreso de ‘Rous’ y hasta le recordaron cuando se molestó porque le preguntaron sobre Esto es Guerra. Mientras que otros aplaudían porque la consideraban como un pilar importante en el programa.

