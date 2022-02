Ducelia Echevarría revela por qué lloraba desconsoladamente afuera de la discoteca

Ducelia Echevarría rompe su silencio y cuenta cuál fue el motivo de su llanto. (Foto: Instagram)

Ducelia Echevarría decidió contar por primera vez qué pasó aquella noche que se le vio llorando afuera de la discoteca, el pasado fin de semana. Como se recuerda, las cámaras de Magaly Medina captaron a la integrante de Esto es Guerra entre lágrimas. Ante ello, la conductora se preguntó cuál habría sido la razón y especuló que el motivo sería su pareja, quien también se veía en la imágenes, y que responde al nombre de Jorge Monzón.

En el siguiente programa, Magaly Medina emitió una entrevista donde la expareja de Ducelia, Domingo Salas, señaló que la guerrera lo llamó para decirle que había sido agredida de su expareja. De inmediato, la joven se comunicó con el espacio y desmintió estas declaraciones. Sin embargo, no quiso decir por qué estaba llorando aquella noche.

“Yo no tengo por qué darte explicaciones de mi vida privada. Yo estoy saliendo a desmentir ese audio porque en ningún momento hubo una agresión física ni nada por el estilo”, le respondió en aquella ocasión a Magaly Medina.

El programa también se comunicó con la persona que acompañaba este día a Ducelia, y negó haberla agredido, pero sí dio algunos detalles de lo que pasó.

“Sí, como te dije, no, discutimos solamente, discutimos y nada, discutimos, nada más. Sí discutimos, ¿no? Discutimos saliendo de una discoteca, pero no, agresión física, no le haría”, señaló Jorge Monzón.

Ducelia Echevarría utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que nunca se comunicó con su expareja Domingo Salas para contarle que sufría de maltratos.

LA ACLARACIÓN DE DUCELIA ECHEVARRÍA

Finalmente, este 9 de febrero Ducelia usó sus redes para contar qué pasó y aclarar, una vez más, que no ha sido víctima de maltrato. En el video, la joven explica que ante las especulaciones se ha visto en la necesidad de aclarar su situación.

“En base a todas las especulaciones he decidido aclarar, yo no he sido víctima física ni verbal, de ninguna manera. El día sábado lo que pasó es que nos fuimos a una fiesta, a un cumpleaños, a celebrar, obviamente tomamos. Salimos y, obviamente, tuvimos una discusión de dos personas que nos estamos conociendo, verbal, que no le veo absolutamente nada de malo, y si estaba llorando fue justamente por eso, porque discutimos, porque nos exaltamos y en un momento ya nos calmamos y pasó” , explicó la joven.

Echevarría aprovechó esta aclaración para dejar un mensaje a Magaly Medina, a quien le pidió que investigue más antes de hablar.

“Ustedes creen que si yo hubiese recibido agresión, ¿yo hubiese estado llorando?, ¿hubiera estado clamada? Ustedes me conocen, chicos. Entonces, simplemente quiero dejar claro para que la señora Magaly (Medina) deje de expresarse de esa manera, deje de hacer daño y hacer un circo de la vida privada de una, por favor antes, investigue un poco mejor”, concluyó.

Ducelia Echevarría explica por qué lloraba afuera de la discoteca. (Video: Instagram)

¿QUIÉN ES JORGE MONZÓN?

Un informe de Magaly TV La Firme reveló que Jorge Monzón no ha estado alejado de los escándalos faranduleros. En febrero de 2021, fue captado discutiendo con ‘Tomate’ Barraza por Vanessa López en plena vía pública.

Además, se dio a conocer que él y Ducelia Echevarría habrían estado en coqueteos desde hace meses, pese a que la influencer asegura que no son pareja. En diciembre de 2021, fueron ampayados caminando juntos por Larcomar.

Según Domingo Salas, Jorge Monzón sería una persona problemática, ya que suele hacer un escándalo cada vez que visita a Ducelia Echevarría en su departamento, el cual le alquila a su abuela.

“A él le llega a la punta del pin*** el trabajo de Ducelia. A él no me importa porque no vive de ella. Mi abuela ha tenido que llamar a la junta de propietarios a pedir disculpas por los escándalos que él ha hecho en el departamento del edificio”, indicó el ex de Echevarría.

SEGUIR LEYENDO: