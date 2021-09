Esto es Guerra: ¿Por qué estaban peleadas las hermanas Melissa y Tepha Loza?

Melissa Loza y Tepha Loza se reconciliaron. (Foto: Instagram)

Este miércoles terminó la enemistad que había entre Melissa Loza y Tepha Loza. Las hermanas se reconciliaron en medio de lágrimas durante el programa de Esto es Guerra.

Pero ¡cómo nació su enemistad? Aquí te lo contamos. Todo empezó hace 6 años, luego que Tepha acusara a su hermana mayor de salir y coquetear con su novio Freddy Ghilardi. Incluso de bailar muy sensual delante de él.

“El hecho de dudar de mi hermana es fuerte, créeme que estoy bien así, con el corazón acelerado a mil. Tú sabes que Melissa es bien coqueta” , dijo Tepha Loza en el 2015, en el programa de Magaly Medina.

“Vengo con esta duda tan fuerte es porque muchas personas han estado ahí, han llegado a comentar que es fuerte el bailecito que se metió la hermana de la Loza con su flaco, porque todos saben que estoy con ese chico hace tiempo” , acotó la joven, quien en este entonces era integrante de Combate.

Estas palabras lograron la reacción de Melissa, quien publicó en su red social: “No entiendo como una hermana puede tratar de destruir a otra hermana siendo de la misma sangre. No entiendo, pero hay un Dios que todo lo ve”.

Por su parte, Freddy Ghilardi apareció en el fenecido programa Amor, amor, amor para aclarar que solo era amigo de Melissa y que su salida fue de amigos. Resaltando, además, que él no tenía ninguna intención de pretender algo con la modelo, pues la respetaba mucho.

Tiempo después, Freddy y Melissa fueron captados en una discoteca, hecho que no le gustó para nada a Tepha.

“No es justo que yo tenga que llorar, sufrir y hacerme tanto daño. Si yo empecé con esto es porque desde la misma boca de Freddy salieron muchísimas cosas que no me cuadraron”, señaló la modelo en televisión.

A raíz de esta situación, las hermanas dejaron de hablarse. Sin embargo, Esto es Guerra las volvió a reunir.

Desde un principio el alejamiento entre Melissa y Tepha era notorio, hasta hoy miércoles 22 de septiembre, que la menor decidió abrazarla y pedirle disculpas públicas.

¿QUÉ DIJO TEPHA LOZA SOBRE EL NACIMIENTO DE LA HIJA DE MELISSA LOZA?

El 2020, Melissa Loza se convirtió en madre y a pesar de estar alejadas, Tepha tuvo bellas palabras para la modelo.

“No he tenido la oportunidad (de conversar con su hermana), pero sé que nació sana. Estoy muy feliz por ellas, le deseo lo mejor; siempre lo he dicho y muchas bendiciones por su nueva familia, sé que esa bebita va a estar llena de amor”, indicó la menor de las Loza.

LA RECONCILIACIÓN

Melissa Loza y Tepha Loza vivieron un emotivo momento en Esto es Guerra. Las hermanas se reconciliaron en medio de lágrimas y con un fuerte abrazo, se perdonaron y curaron sus heridas.

Todo empezó cuando Melissa Loza se acercó al micro para brindarle unas palabras a Elías Montalvo, quien se salvó de un terrible accidente. El joven está estable tras haber caído de varios metros de altura.

“Yo superé de cosas muy fuertes y el más grande (Dios) me acompañó. Tú vas a ser un ejemplo. Que esto sirva para que la gente realmente crea en Dios. Los ángeles existen y que sí hay un Dios que todo lo ve. No dudes de eso”, dijo Melissa, quien no podía dejar de llorar.

Tepha Loza pidió perdón a Melissa Loza. (Foto: América TV)

TEPHA LOZA PIDE PERDÓN A MELISSA LOZA

Es en ese momento que Tepha corrió a abrazar a Melissa, quien siguió llorando y correspondió al abrazo de su hermana.

“De todo corazón, te amo con mi vida. He esperado esto hace muchísimo tiempo. No sabía cómo acercarme a ti. La vida me puso aquí (Esto es Guerra) por algo. De corazón, te lo digo de corazón Melissa, que me perdones si yo te lastimé. Te lo digo públicamente porque te lo mereces. Siempre te he admirado. Mereces un perdón, le digo con muchas fuerzas a Dios, tengo dos sobrinas hermosas, una que quiero tener en mis brazos”, dijo Tepha entre lágrimas, siendo abrazada de inmediato por su hermana.

Por su parte, Melissa Loza evitó hablar frente a cámaras, pero resaltó que mientras abrazaba a Tepha, le dijo todo lo que le tenía que decir. Cabe señalar que las hermanas estaban distancias desde hace mucho tiempo.

Melissa Loza y Tepha Loza se reconcilian. (Foto: captura de TV)

TEPHA LOZA ANHELABA ESTA RECONCILIACIÓN DESDE HACE MUCHO

Elías Montalvo, quien se ha vuelto gran amigo que Tepha Loza, señaló que la modelo desde hace mucho anhelaba esta reconciliación. Y que estaba emocionado de que por fin se concrete. Como se recuerda, este amiste se llevó a cabo cuando Melissa le dedicaba unas palabras al guerrero, quien está internado en la clínica tras sufrir un grave accidente en Esto es Guerra.