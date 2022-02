Guty Carrera regresó a ‘EEG: 10 años’ y fanáticos le recuerdan escándalos con Alejandra Baigorria y Melissa Loza

Guty Carrera en EEG

Guty Carrera regresó a Esto es Guerra luego de seis años de estar alejado del reality de competencia. Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz fueron los encargados de darle la bienvenida al popular ‘Potro’, quien esta madrugada arribó al Perú directo de México tras cerrar su contrato con PROTV.

“Estoy feliz y agradecido. Estoy emocionado y siento que hemos retrocedido 10 años atrás. Me alegra mucho ver tantas caras conocidas. Antes de bajar recordaba que hace diez años estábamos en una gira por Huancayo y cantabas ‘hace tiempo que mi vida no tiene valor...’. Lindos momentos, muchas experiencias” , dijo Guty.

Sobre cómo se dio su retorno a EEG, el también modelo contó que conversó con Mariana Ramírez del Villar y fue ella quien le puso un jet privado para traerlo a Lima.

“Le agradezco a Mariana, me trajo en jet privado... Estoy feliz de estar con mis compañeros. Son los 10 años del programa, me siento parte de los históricos junto a las personas que estamos aquí y a mis compañeros que están por allá, ahorita los voy a saludar y no podría faltar en esta fecha tan importante. Estoy muy emocionado”

Guty Carrera regresó a Esto es Guerra | VIDEO: América Tv

El ‘Potro’ aprovechó las cámaras para mandar saludos a su novia Brenda Zambrano, quien se quedó en México”.

“Estoy feliz, muy enamorado, le mando un beso, nos está viendo desde México. Le agradezco a todas las personas que han hecho posible que yo esté aquí compartiendo con ustedes. Yo agradezco a la vida, a Dios, a todos”, recalcó

Mientras Guty declaraba Natalie y Yaco, las cámaras a Melissa Loza, quien solo sonreía y se mantenía muy tranquila en su lugar.

REDES LE RECUERDAN ESCÁNDALOS

Tras el anuncio del retorno de Guty a EEG, los fanáticos del reality no dudaron en recordarle la famosa frase que se convirtió en viral tras el escándalo de infidelidad a Melissa Loza con Milett Figueroa.

Además algunos detractores se mostraron en contra del regreso del modelo a la TV peruana, pues aún tiene presente la acusación y denuncia por violencia psicológica que hiciera Alejandra Baigorria cuando eran pareja.

Guty Carrera fue pareja de Melissa Loza y durante el tiempo que estuvieron juntos fueron la pareja mediática del momento, pero todo se terminó luego que la popular ‘Diosa’ descubriera la infidelidad del ‘Potro’, pero al regreso de la temporada, él negó cualquier acusación y repitió en televisión nacional “yo no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel, no fui infiel”, pero meses después lo reconoció en un programa de Magaly Medina donde se reencontró con Milett Figueroa.

Con Alejandra Baigorria el escándalo fue mayor, ya que luego de unos meses de relación amorosa, la guerrera denunció a Guty por maltrato y dio a conocer audios donde se escuchó al modelo fuera de sí. La denuncia fue hasta los tribunales situación que le costó su salida de Esto es Guerra y su auto exilio en el extranjero.

En más de una ocasión Guty Carrera manifestó ser inocente, pero el proceso siguió por un tiempo más y desde ese momento tanto el modelo como la también empresaria no se han vuelto a ver las caras.

SEGUIR LEYENDO