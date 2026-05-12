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Kiara Vicente, jugadora de selección peruana, rompe en llanto al revelar maltrato de Rebaza Acosta: “Estaba destrozada”

La jugadora recordó el momento en que el club del Callao la apartó durante el desarrollo de la Liga Peruana de Vóley tras sufrir una lesión

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La jugadora de la selección peruana tuvo que ser separada del club por estar lesionada. Créditos: Ataque Cruzado / Youtube.

La Liga Peruana de Vóley ha experimentado un importante crecimiento en su visibilidad, aunque aún enfrenta obstáculos que dificultan su consolidación profesional. La situación que atravesó Kiara Vicente en Rebaza Acosta durante la temporada 2024/2025 ilustra varias de estas falencias.

En entrevista con Ataque Cruzado, Vicente relató uno de los momentos más difíciles de su carrera, ocurrido cuando sufrió una lesión a mitad de la temporada. El entonces entrenador, Heinz Garro, le comunicó la decisión del club en una reunión fuera de las instalaciones.

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“Hasta que un día no fui porque ya estaba supermal y al día siguiente me llega un mensaje de Heinz diciéndome: ‘Kiara, hay que juntarnos en un café para conversar’. Y yo le digo: ‘¿Qué? ¿No era Rebaza?’. Y me dice: ‘No, hay que juntarnos dos horas antes’. Fui a un café, conversamos y me dijo que habían decidido que ya quedaba ahí mi temporada y estaba antes de la segunda vuelta”, relató la jugadora.

Kiara Vicente se marchó de Rebaza Acosta y terminó fichando por Deportivo Géminis.
Kiara Vicente se marchó de Rebaza Acosta y terminó fichando por Deportivo Géminis.

Aunque la jugadora de la selección peruana confirmó que el club le siguió pagando el sueldo, la decisión la afectó en el plano anímico, ya que deseaba seguir aportando al equipo. El entrenador le indicó que lo más conveniente era enfocarse en su recuperación y no asistir más a los partidos.

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“Me pagaban hasta el final. No querían que esté. A mí me dijeron que era porque no le ofrecía nada al equipo, y era porque estaba lesionada. Incluso yo cuando les dije: ‘Tengo que parar cierto tiempo’, a mí me dijeron que no. Ya seguí, me empeoré. Entonces, ya, me junté con Heinz y me dijo: ‘Hemos decidido que no vas a seguir porque tampoco estás bien. Mejor enfócate en recuperarte. Igual te vamos a seguir pagando, pero ya no es necesario que vayas a los partidos’”, contó.

El club mantuvo el pago de su salario, pero no se hizo responsable de los gastos médicos que implicó su recuperación. Estos costos superaban el monto de su sueldo y la jugadora tuvo que afrontarlos por su cuenta. “Al comienzo sí me dolió un montón, lloré y todo. Yo me pagaba mis terapias, me tenía que sacar resonancia y mil cosas más”, detalló.

Kiara Vicente fue convocada por Antonio Rizola en su segunda lista de la selección peruana de vóley.
Kiara Vicente fue convocada por Antonio Rizola en su segunda lista de la selección peruana de vóley.

Kiara Vicente llora en plena entrevista

Vicente continuó su relato y describió el impacto emocional que le provocó la situación en Rebaza Acosta. Durante la entrevista, no pudo contener el llanto y fue consolada por los conductores del podcast.

Incluso en el café estaba llorando, llorando y Kevin (su pareja) fue a recogerme. Yo estaba destrozada. Todavía me da nostalgia”, expresó antes de cubrirse el rostro y mostrar su emoción en el set.

Kiara Vicente rompe en llanto al recordar los malos tratos de Rebaza Acosta.
Kiara Vicente rompe en llanto al recordar los malos tratos de Rebaza Acosta.

Vicente recordó que Rebaza quiso tenerla de vuelta

Finalmente, Kiara Vicente relató que, una vez recuperada, Rebaza Acosta la contactó para pedirle que regresara al equipo. Le explicaron que la decisión de apartarla no fue de la directiva, sino del entrenador Heinz Garro. A pesar de la solicitud, la jugadora rechazó volver al club.

“Después recibo una llamada, no me acuerdo de quién, y me dijeron: ‘Kiara, quiero saber cómo estás’. Del mismo Rebaza. Me dice: ‘Te necesitamos, quiero que vuelvas, porque sabes que las chicas pueden recibir una gran ayuda del equipo’. Yo le dije: ‘Es imposible que yo regrese’”, cerró.

No es la primera vez que deportistas o miembros del cuerpo técnico señalan malos manejos en Rebaza Acosta. Tras finalizar la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, Jessenia Uceda y ‘Tato’ Rivero, asistente y entrenador, manifestaron que el club les informó de manera inapropiada sobre su salida.

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