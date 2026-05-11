Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Después de seis largos años, Universitario de Deportes y Sport Boys volverán a enfrentarse en el Callao. El cuadro ‘rosado’ decidió ejercer su localía en territorio chalaco para un partido que ha generado enorme expectativa desde la previa por el ambiente que se vivirá en las tribunas. Este tradicional duelo del fútbol peruano será el encargado de cerrar la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 y encuentra a ambos equipos atravesando realidades distintas en el campeonato, aunque con la misma necesidad de sumar puntos importantes.

El enfrentamiento entre Universitario y Sport Boys se llevará a cabo este lunes 11 de mayo desde las 20:30 horas de Perú , según la programación oficial de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. El Estadio Miguel Grau del Callao será el escenario de este atractivo compromiso, que contará únicamente con presencia de hinchas del cuadro local en las tribunas. Además, todavía quedan entradas disponibles a través de la plataforma de Ticketmaster .

Por otro lado, en Infobae Perú realizaremos una cobertura completa desde el Estadio Miguel Grau del Callao con toda la información del compromiso. En nuestra web podrás seguir la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, goles, incidencias y el resultado final de este atractivo duelo.

La transmisión del encuentro podrá seguirse a través de L1MAX , señal disponible en diversos servicios de televisión por cable como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win, dependiendo de la programación contratada por cada usuario. Además, el partido también se podrá ver mediante la plataforma digital oficial de L1MAX, accesible desde dispositivos móviles, tablets y computadoras con suscripción activa.

En su última presentación sufrió un duro golpe tras caer por 3-2 frente al colero FC Cajamarca, resultado que incrementó la presión sobre el equipo chalaco. Sin embargo, ahora buscará recuperarse con el respaldo de su hinchada en el Callao, escenario donde espera hacerse fuerte frente a un rival histórico del fútbol peruano.

Sport Boys atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2026. El conjunto ‘rosado’ no ha logrado sostener regularidad en sus resultados y actualmente se ubica en el antepenúltimo lugar de la tabla con apenas 12 puntos, por lo que necesita volver al triunfo para salir de la zona baja y recuperar confianza en el campeonato.

En el Apertura, la ‘U’ se ubica en el cuarto lugar y está a nueve puntos del líder Alianza Lima, por lo que sus opciones de pelear el trofeo son escasas. Sin embargo, el equipo dirigido por Jorge Araujo viene de una contundente victoria por 4-1 sobre Juan Pablo II y buscará volver a sumar fuera de casa, aunque sabe que visitar el Callao siempre representa una prueba exigente.

Universitario tampoco atraviesa su mejor momento, aunque su realidad es distinta. El conjunto ‘merengue’ llega golpeado tras la reciente derrota frente a Coquimbo Unido por Copa Libertadores, resultado que complicó seriamente sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final del torneo continental.

¡Gran expectativa en el Callao! Universitario de Deportes y Sport Boys protagonizarán un duelo de alto voltaje por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 . ‘Cremas’ y ‘rosados’ serán los encargados de cerrar la jornada en un partido especial, con ambos equipos obligados a sumar puntos importantes.

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