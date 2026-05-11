Salud

Qué comer en ayunas para aumentar la masa muscular

Una adecuada distribución de proteínas, carbohidratos y grasas saludables asegura un aporte completo de nutrientes y minimiza el riesgo de carencias durante el proceso de ganancia muscular

Guardar
Google icon
Ilustración de un bíceps forzado con una burbuja transparente que contiene huevos, frutos secos, vegetales, tomates, banana y semillas sobre un fondo pastel degradado.
El aporte equilibrado de proteínas, carbohidratos y grasas saludables mejora el desarrollo muscular y evita el aumento de grasa no deseada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ganancia de masa muscular es un objetivo común tanto para quienes buscan mejorar su rendimiento deportivo como para los que desean optimizar su salud y apariencia física. Este proceso requiere un enfoque equilibrado que combine una alimentación adecuada con rutinas de ejercicio específicas, especialmente el entrenamiento de fuerza. El cuerpo necesita un aporte suficiente de nutrientes para reparar y construir tejido muscular tras cada sesión de esfuerzo físico.

Además de la constancia en el entrenamiento, la calidad y el tipo de alimentos elegidos en cada comida juegan un papel determinante en la capacidad de aumentar el volumen y la fuerza muscular. La selección de proteínas, carbohidratos y grasas saludables, así como la distribución de estos nutrientes a lo largo del día, resulta fundamental para favorecer la síntesis muscular y evitar el aumento de grasa corporal no deseado.

PUBLICIDAD

Incorporar estrategias nutricionales y de ejercicio validadas por especialistas permite maximizar los resultados y mantener la masa muscular a lo largo del tiempo.

Cómo es el desayuno ideal para ganar masa muscular

La dieta se caracteriza por su riqueza en proteínas, presencia de carbohidratos de calidad y la incorporación de grasas saludables en proporciones moderadas. Tras el ayuno nocturno, una primera comida bien planificada no solo recarga las reservas energéticas, sino que también favorece la recuperación y el desarrollo de los músculos, facilitando entrenamientos más eficientes y una mejor asimilación de nutrientes durante el resto del día.

PUBLICIDAD

Según la nutricionista Raquel Barros para Darwin Nutrition, la primer comida orientada a la ganancia de masa debe aportar proteínas en cantidad suficiente (alrededor de 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día), combinadas con carbohidratos ricos en fibra y pequeñas porciones de grasas saludables. Esta estructura nutricional permite estimular la síntesis muscular y mantener un entorno metabólico favorable para el crecimiento. Entre las fuentes recomendadas de proteínas para el desayuno se encuentran los huevos, el pollo, el atún natural y los lácteos, mientras que los carbohidratos pueden provenir de pan integral, avena, arroz o pasta. Las grasas saludables, por su parte, pueden incorporarse mediante frutos secos, semillas, hummus o palta.

Mesa de madera con un plato de huevos revueltos con espinacas y champiñones, vaso de leche, bol de avena con frutas y frutos secos, tostadas, aguacate y yogur con miel.
Consumir cerca del 25 % de las proteínas diarias recomendadas durante la mañana favorece el crecimiento muscular y una mejor asimilación de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista de la Clínica Menorca, María José Crispín, enfatiza la importancia de consumir cerca del 25 % de las proteínas diarias recomendadas durante la mañana, acompañadas de fibra, hidratos de carbono y grasas saludables en cantidades controladas. Además, destaca que la calidad de los ingredientes y la variedad en las preparaciones contribuyen a mantener el interés y la adherencia a una alimentación orientada al objetivo de ganancia muscular.

Un desayuno balanceado, que incluya estos componentes, no solo estimula el desarrollo muscular sino que también ayuda a evitar déficits nutricionales y proporciona energía sostenida para afrontar la jornada, según los especialistas consultados.

3 ideas de desayunos para aumentar la masa muscular

El momento del desayuno puede convertirse en una oportunidad estratégica para quienes desean aumentar masa muscular. Elegir combinaciones adecuadas de alimentos favorece tanto la recuperación tras el ayuno nocturno como la preparación para el resto del día. A continuación, se presentan tres propuestas respaldadas por la dietista Raquel Barros, diseñadas para aportar proteínas, carbohidratos de calidad y grasas saludables en cada mañana.

Desayuno salado

Una de las opciones más versátiles para comenzar el día: basado en proteínas magras. Los huevos, en particular, destacan como una proteína de referencia debido a la calidad de sus aminoácidos, que son altamente asimilables por el organismo. Preparar dos o tres permite ajustar la cantidad de proteínas a las necesidades individuales. Para complementar, se recomienda incorporar carbohidratos ricos en fibra, como hojas de wrap de trigo integral, pan de cereales, arroz o pasta. Añadir verduras salteadas, como espinacas, champiñones o tomates cherry, aporta vitaminas y minerales adicionales.

Plato blanco con huevos revueltos, espinacas, champiñones y tomates cherry, y un wrap integral. Un mate con bombilla y termo de metal sobre mesa de madera junto a ventana.
El desayuno salado a base de huevos aporta energía y nutrientes esenciales para el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayuno dulce

Para quienes prefieren lo dulce pero nutritivo, un bowlcake de chocolate y banana es una alternativa que reúne energía, proteínas y sabor. La receta consiste en mezclar tres huevos, 50 gramos de harina de batata, una banana, 15 gramos de miel y 30 gramos de chocolate negro rallado. Tras batir y cocinar la mezcla en el microondas durante dos minutos y medio, se obtiene una masa esponjosa que puede acompañarse de avellanas trituradas. Este desayuno aporta unas 710 calorías, resultando adecuado para cubrir las exigencias energéticas del entrenamiento y el desarrollo muscular.

Un tazón con un desayuno vegano oscuro y cremoso, cubierto con trozos de avellanas, se encuentra junto a una taza de mate cocido humeante sobre una superficie de madera.
La combinación de rutinas de fuerza y una dieta estructurada maximiza los resultados y mantiene la masa muscular a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayuno vegano rico en proteínas

Para quienes siguen una alimentación vegana, existen múltiples opciones para diseñar un desayuno rico en proteínas. La combinación de frutos secos y semillas garantiza el aporte de aminoácidos, fibra y grasas saludables. Las bebidas vegetales, yogures de coco o de almendra, y las proteínas veganas en polvo permiten crear recetas adaptadas a las necesidades de cada persona. La variedad de ingredientes asegura no solo cubrir los requerimientos nutricionales, sino también mantener el interés por la alimentación y evitar carencias habituales en dietas basadas en plantas.

Un tazón de desayuno vegano con yogur, almendras, nueces, semillas de calabaza y chía, proteína en polvo y frutos rojos, junto a una taza de mate cocido humeante, sobre una mesada de madera.
El desayuno vegano con frutos secos, semillas y bebidas vegetales cubre los requerimientos nutricionales de quienes siguen una dieta basada en plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambiar la dieta para aumentar masa muscular

El primer paso es priorizar la ingesta de proteínas de alto valor biológico en cada comida, distribuyéndolas a lo largo del día para estimular continuamente la síntesis de tejido muscular. Según la dietista Raquel Barros, la cantidad recomendada para lograr un aumento efectivo es de 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día. En tanto, la Universidad de Harvard sugiere que 1,2 gramos por kilo pueden ser suficientes en adultos que entrenan fuerza. Además de las proteínas, es importante incorporar carbohidratos complejos para aportar energía sostenida y facilitar la recuperación tras el ejercicio. Las grasas saludables complementan la dieta y favorecen el equilibrio hormonal.

Un aspecto fundamental es evitar los aumentos bruscos en la cantidad de alimentos, ya que esto puede traducirse en un exceso de grasa corporal. Los especialistas recomiendan realizar los cambios de manera gradual y razonable, evaluando la respuesta del cuerpo y ajustando las porciones conforme a los resultados observados. También se aconseja elegir preparaciones variadas para mantener la motivación y evitar la monotonía.

La supervisión de un nutricionista deportivo resulta clave para definir las cantidades exactas y adaptar la dieta a las particularidades de cada individuo, evitando carencias de micronutrientes como vitamina B12, vitamina D, hierro, calcio o zinc, especialmente en dietas veganas. Finalmente, la combinación de una alimentación adecuada y un plan de entrenamiento específico permite maximizar la ganancia de masa muscular y conservar los resultados a largo plazo.

Temas Relacionados

Masa muscularNutriciónBeneficios para la saludNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuándo las caries requieren atención inmediata y cuáles son los riesgos de postergar el tratamiento odontológico

Un informe realizado por The Independent analizó distintos criterios clínicos que intervienen en la toma de decisiones dentro del consultorio y describió factores que los especialistas consideran antes de definir un tratamiento

Cuándo las caries requieren atención inmediata y cuáles son los riesgos de postergar el tratamiento odontológico

10 beneficios comprobados de la vitamina D para la salud

Conocida tradicionalmente por su función en la masa ósea, hoy se sabe que tiene un impacto positivo en el sistema inmunológico, la función cardiovascular y la fuerza muscular. Cuándo es recomendable suplementar

10 beneficios comprobados de la vitamina D para la salud

Cáncer de páncreas: descubren una proteína que protege al tumor y frena las defensas del cuerpo

Científicos de España y Argentina demostraron en ratones que sin la proteína PARP2, el sistema inmune ataca al tumor y los animales viven un 43% más. Cómo el hallazgo podría dar lugar a una nueva forma de tratar los tumores en personas

Cáncer de páncreas: descubren una proteína que protege al tumor y frena las defensas del cuerpo

Qué provoca en el organismo estar sentado todo el día y cuáles son los cambios que ayudan a reducir sus riesgos

Permanecer muchas horas frente a una pantalla impacta en funciones clave del cuerpo, desde la circulación hasta el metabolismo. Especialistas consultados por The Washington Post explicaron por qué la falta de movimiento sostenida preocupa cada vez más y detallaron los hábitos cotidianos que pueden marcar una diferencia

Qué provoca en el organismo estar sentado todo el día y cuáles son los cambios que ayudan a reducir sus riesgos

El gran deshielo oculto: cómo los canales secretos aceleran el peligro en la Antártida

Científicos de Noruega, Australia, Finlandia y Reino Unido descubrieron que ciertas grietas pueden multiplicar la velocidad a la que se pierde agua dulce. Por qué el hallazgo enciende alertas sobre el impacto futuro en el nivel del mar y la vida costera

El gran deshielo oculto: cómo los canales secretos aceleran el peligro en la Antártida

DEPORTES

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

El ácido cruce entre Guillermo Barros Schelotto y un periodista tras la eliminación de Vélez: “Es de mal gusto”

Una selección de Europa se anticipó a la fecha límite y anunció a sus 26 convocados para jugar el Mundial

El tenis argentino pone en marcha una nueva ilusión en el Sudamericano Sub 14 de Rosario

El juego psicológico de Santiago Beltrán en los penales y la atajada que le dio la clasificación a River Plate desde todos los ángulos

Los grandes ausentes y las sorpresas de la prelista para el Mundial de la selección argentina

TELESHOW

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, explicó su vida en Barcelona y por qué no trabaja como modelo

La audaz actitud de Chechu Bonelli a casi dos meses de su separación de Facundo Pieres: “Simplemente volví”

El sugestivo posteo de Mauro Icardi con una foto en bikini de la China Suárez

Pichu Straneo contó el desopilante trabajo que tuvo en pandemia: “Fue a pedido de Flavio Mendoza”

La exigencia de Kennys Palacios para el repechaje en Gran Hermano: “Esto sí me molesta”

INFOBAE AMÉRICA

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

La UE descartó que el hantavirus del crucero Hondius sea una nueva variante pero mantiene la cuarentena de seis semanas

El B-52 cumplirá casi un siglo en servicio: por qué EEUU todavía no puede reemplazarlo

Trump dijo que el alto el fuego con Irán tiene “1% de posibilidades de vivir” y prometió una “victoria total”

Las tres causas que generan desconfianza hacia las universidades, según un estudio de Yale

La Oficina de Operaciones de Detención y Deportación arresta a un nicaragüense vinculado a la MS-13 en San Francisco