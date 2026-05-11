Qué comer en ayunas para aumentar la masa muscular

El aporte equilibrado de proteínas, carbohidratos y grasas saludables mejora el desarrollo muscular y evita el aumento de grasa no deseada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ganancia de masa muscular es un objetivo común tanto para quienes buscan mejorar su rendimiento deportivo como para los que desean optimizar su salud y apariencia física. Este proceso requiere un enfoque equilibrado que combine una alimentación adecuada con rutinas de ejercicio específicas, especialmente el entrenamiento de fuerza. El cuerpo necesita un aporte suficiente de nutrientes para reparar y construir tejido muscular tras cada sesión de esfuerzo físico.

Además de la constancia en el entrenamiento, la calidad y el tipo de alimentos elegidos en cada comida juegan un papel determinante en la capacidad de aumentar el volumen y la fuerza muscular. La selección de proteínas, carbohidratos y grasas saludables, así como la distribución de estos nutrientes a lo largo del día, resulta fundamental para favorecer la síntesis muscular y evitar el aumento de grasa corporal no deseado.

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Incorporar estrategias nutricionales y de ejercicio validadas por especialistas permite maximizar los resultados y mantener la masa muscular a lo largo del tiempo.

Cómo es el desayuno ideal para ganar masa muscular

La dieta se caracteriza por su riqueza en proteínas, presencia de carbohidratos de calidad y la incorporación de grasas saludables en proporciones moderadas. Tras el ayuno nocturno, una primera comida bien planificada no solo recarga las reservas energéticas, sino que también favorece la recuperación y el desarrollo de los músculos, facilitando entrenamientos más eficientes y una mejor asimilación de nutrientes durante el resto del día.

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Según la nutricionista Raquel Barros para Darwin Nutrition, la primer comida orientada a la ganancia de masa debe aportar proteínas en cantidad suficiente (alrededor de 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día), combinadas con carbohidratos ricos en fibra y pequeñas porciones de grasas saludables. Esta estructura nutricional permite estimular la síntesis muscular y mantener un entorno metabólico favorable para el crecimiento. Entre las fuentes recomendadas de proteínas para el desayuno se encuentran los huevos, el pollo, el atún natural y los lácteos, mientras que los carbohidratos pueden provenir de pan integral, avena, arroz o pasta. Las grasas saludables, por su parte, pueden incorporarse mediante frutos secos, semillas, hummus o palta.

Consumir cerca del 25 % de las proteínas diarias recomendadas durante la mañana favorece el crecimiento muscular y una mejor asimilación de nutrientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista de la Clínica Menorca, María José Crispín, enfatiza la importancia de consumir cerca del 25 % de las proteínas diarias recomendadas durante la mañana, acompañadas de fibra, hidratos de carbono y grasas saludables en cantidades controladas. Además, destaca que la calidad de los ingredientes y la variedad en las preparaciones contribuyen a mantener el interés y la adherencia a una alimentación orientada al objetivo de ganancia muscular.

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Un desayuno balanceado, que incluya estos componentes, no solo estimula el desarrollo muscular sino que también ayuda a evitar déficits nutricionales y proporciona energía sostenida para afrontar la jornada, según los especialistas consultados.

3 ideas de desayunos para aumentar la masa muscular

El momento del desayuno puede convertirse en una oportunidad estratégica para quienes desean aumentar masa muscular. Elegir combinaciones adecuadas de alimentos favorece tanto la recuperación tras el ayuno nocturno como la preparación para el resto del día. A continuación, se presentan tres propuestas respaldadas por la dietista Raquel Barros, diseñadas para aportar proteínas, carbohidratos de calidad y grasas saludables en cada mañana.

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Desayuno salado

Una de las opciones más versátiles para comenzar el día: basado en proteínas magras. Los huevos, en particular, destacan como una proteína de referencia debido a la calidad de sus aminoácidos, que son altamente asimilables por el organismo. Preparar dos o tres permite ajustar la cantidad de proteínas a las necesidades individuales. Para complementar, se recomienda incorporar carbohidratos ricos en fibra, como hojas de wrap de trigo integral, pan de cereales, arroz o pasta. Añadir verduras salteadas, como espinacas, champiñones o tomates cherry, aporta vitaminas y minerales adicionales.

El desayuno salado a base de huevos aporta energía y nutrientes esenciales para el entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayuno dulce

Para quienes prefieren lo dulce pero nutritivo, un bowlcake de chocolate y banana es una alternativa que reúne energía, proteínas y sabor. La receta consiste en mezclar tres huevos, 50 gramos de harina de batata, una banana, 15 gramos de miel y 30 gramos de chocolate negro rallado. Tras batir y cocinar la mezcla en el microondas durante dos minutos y medio, se obtiene una masa esponjosa que puede acompañarse de avellanas trituradas. Este desayuno aporta unas 710 calorías, resultando adecuado para cubrir las exigencias energéticas del entrenamiento y el desarrollo muscular.

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La combinación de rutinas de fuerza y una dieta estructurada maximiza los resultados y mantiene la masa muscular a lo largo del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desayuno vegano rico en proteínas

Para quienes siguen una alimentación vegana, existen múltiples opciones para diseñar un desayuno rico en proteínas. La combinación de frutos secos y semillas garantiza el aporte de aminoácidos, fibra y grasas saludables. Las bebidas vegetales, yogures de coco o de almendra, y las proteínas veganas en polvo permiten crear recetas adaptadas a las necesidades de cada persona. La variedad de ingredientes asegura no solo cubrir los requerimientos nutricionales, sino también mantener el interés por la alimentación y evitar carencias habituales en dietas basadas en plantas.

El desayuno vegano con frutos secos, semillas y bebidas vegetales cubre los requerimientos nutricionales de quienes siguen una dieta basada en plantas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cambiar la dieta para aumentar masa muscular

El primer paso es priorizar la ingesta de proteínas de alto valor biológico en cada comida, distribuyéndolas a lo largo del día para estimular continuamente la síntesis de tejido muscular. Según la dietista Raquel Barros, la cantidad recomendada para lograr un aumento efectivo es de 1,6 gramos por kilogramo de peso corporal al día. En tanto, la Universidad de Harvard sugiere que 1,2 gramos por kilo pueden ser suficientes en adultos que entrenan fuerza. Además de las proteínas, es importante incorporar carbohidratos complejos para aportar energía sostenida y facilitar la recuperación tras el ejercicio. Las grasas saludables complementan la dieta y favorecen el equilibrio hormonal.

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Un aspecto fundamental es evitar los aumentos bruscos en la cantidad de alimentos, ya que esto puede traducirse en un exceso de grasa corporal. Los especialistas recomiendan realizar los cambios de manera gradual y razonable, evaluando la respuesta del cuerpo y ajustando las porciones conforme a los resultados observados. También se aconseja elegir preparaciones variadas para mantener la motivación y evitar la monotonía.

La supervisión de un nutricionista deportivo resulta clave para definir las cantidades exactas y adaptar la dieta a las particularidades de cada individuo, evitando carencias de micronutrientes como vitamina B12, vitamina D, hierro, calcio o zinc, especialmente en dietas veganas. Finalmente, la combinación de una alimentación adecuada y un plan de entrenamiento específico permite maximizar la ganancia de masa muscular y conservar los resultados a largo plazo.

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