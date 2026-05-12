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Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

Argentina le envió a la FIFA la nómina preliminar de 55 jugadores, pero el cuerpo técnico ya tiene avanzado el corte definitivo, siempre y cuando no haya obstáculos físicos

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El entrenador y su cuerpo técnico cruzan los dedos para que los futbolistas lleguen de la mejor forma física (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)
El entrenador y su cuerpo técnico cruzan los dedos para que los futbolistas lleguen de la mejor forma física (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

El Mundial 2026 ya empezó para la selección argentina, que ya le envió a la FIFA la prelista de 55 jugadores, pero en realidad, en la cabeza de Lionel Scaloni ya están 24 de los 26 nombres definitivos para intentar defender la corona conquistada en Qatar 2022.

Los tres arqueros serán Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, más allá de que en la nómina extra large también aparecen Santiago Beltrán (River Plate), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing).

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Todo indica que le queda por resolver el nombre de un defensor. Las mayores chances parecen recaer en Marcos Acuña, quien después de sus últimas actuaciones en River tiene un pie y medio en el Mundial.

Para integrar la retaguardia se espera que estén Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Marcos Senesi y Facundo Medina hoy pelean desde atrás.

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Las buenas actuaciones de Marcos Acuña en River Plate lo acercan al Mundial
Las buenas actuaciones de Marcos Acuña en River Plate lo acercan al Mundial

Los mediocampistas que estarán en la cita en Estados Unidos, México y Canadá son Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco (también puede jugar de lateral izquierdo), Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González.

Y los cuatro delanteros con pasaje asegurado son Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López.

¿Quiénes batallan por la otra plaza disponible? Un histórico del ciclo como Giovani Lo Celso; Máximo Perrone, de muy buena temporada con Nico Paz en el Como; Franco Mastantuono, pese a su poco rodaje en el Real Madrid; y Emiliano Buendía, vital para que el Aston Villa alcanzara la final de la Europa League.

En la última semana de mayo, está previsto que viajen a entrenarse en Argentina los jugadores que militan en Alemania, Francia y Portugal, tras la finalización de la actividad. Entre ellos están Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y el Colo Barco. Y el 1° de junio la delegación va a aterrizar en Kansas, Estados Unidos, la sede elegida por Scaloni y su staff como base durante la Copa del Mundo. Allí, comenzarán a preparar los amistosos del 6 y el 9 de junio.

Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, de Alabama, respectivamente. El estreno del campeón vigente en el certamen será el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026 en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Luego, jugará dos duelos en el Dallas Stadium: el 22/6 contra Austria y el 27 frente a Jordania.

La prelista de 55 futbolistas la selección argentina

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

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