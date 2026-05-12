Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

El Mundial 2026 ya empezó para la selección argentina, que ya le envió a la FIFA la prelista de 55 jugadores, pero en realidad, en la cabeza de Lionel Scaloni ya están 24 de los 26 nombres definitivos para intentar defender la corona conquistada en Qatar 2022.
Los tres arqueros serán Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso, más allá de que en la nómina extra large también aparecen Santiago Beltrán (River Plate), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing).
PUBLICIDAD
Todo indica que le queda por resolver el nombre de un defensor. Las mayores chances parecen recaer en Marcos Acuña, quien después de sus últimas actuaciones en River tiene un pie y medio en el Mundial.
Para integrar la retaguardia se espera que estén Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Marcos Senesi y Facundo Medina hoy pelean desde atrás.
PUBLICIDAD
Los mediocampistas que estarán en la cita en Estados Unidos, México y Canadá son Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Valentín Barco (también puede jugar de lateral izquierdo), Nicolás Paz, Thiago Almada y Nicolás González.
Y los cuatro delanteros con pasaje asegurado son Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y José Manuel López.
PUBLICIDAD
¿Quiénes batallan por la otra plaza disponible? Un histórico del ciclo como Giovani Lo Celso; Máximo Perrone, de muy buena temporada con Nico Paz en el Como; Franco Mastantuono, pese a su poco rodaje en el Real Madrid; y Emiliano Buendía, vital para que el Aston Villa alcanzara la final de la Europa League.
En la última semana de mayo, está previsto que viajen a entrenarse en Argentina los jugadores que militan en Alemania, Francia y Portugal, tras la finalización de la actividad. Entre ellos están Nicolás Otamendi, Exequiel Palacios, Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico y el Colo Barco. Y el 1° de junio la delegación va a aterrizar en Kansas, Estados Unidos, la sede elegida por Scaloni y su staff como base durante la Copa del Mundo. Allí, comenzarán a preparar los amistosos del 6 y el 9 de junio.
PUBLICIDAD
Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, de Alabama, respectivamente. El estreno del campeón vigente en el certamen será el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026 en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL. Luego, jugará dos duelos en el Dallas Stadium: el 22/6 contra Austria y el 27 frente a Jordania.
La prelista de 55 futbolistas la selección argentina
EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
PUBLICIDAD
GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
PUBLICIDAD
WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
FACUNDO CAMBESES - Racing Club
PUBLICIDAD
SANTIAGO BELTRAN - River Plate
AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
PUBLICIDAD
GONZALO MONTIEL - River Plate
NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
MARCOS SENESI - Bournemounth
LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
GERMÁN PEZZELLA - River Plate
LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
ZAID ROMERO - Getafe CF
FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
MARCOS ACUÑA - River Plate
NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
GABRIEL ROJAS - Racing Club
MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
ANÍBAL MORENO - River Plate
MILTON DELGADO - Boca Juniors
ALAN VARELA - FC Porto
EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
LIONEL MESSI - Inter de Miami
NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
MATÍAS SOULÉ - AS Roma
CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD