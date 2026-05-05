Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú avanza hacia una segunda vuelta presidencial el 7 de junio de 2026 en medio de incertidumbre, controversias y cambios operativos que marcarán la jornada definitoria. Con más del 97,8% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con 2.812.218 votos válidos (17,13%), pero la definición del segundo finalista permanece abierta en una disputa técnica que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no resolverá antes de mediados de mayo.

Según los datos oficiales de la ONPE, actualizados con 90.727 actas procesadas, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú suma 1.976.850 votos (12,04%), mientras que Rafael López Aliaga de Renovación Popular acumula 1.950.595 votos (11,88%). La diferencia entre ambos es de apenas 26.255 sufragios, una brecha que podría modificarse con la resolución de las actas observadas, impugnadas y los 85 pedidos de nulidad que el JNE procesa en este momento.

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Roberto Sánchez - Keiko Fujimori

Quién va a la segunda vuelta y cuándo se sabrá

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, confirmó que los resultados presidenciales definitivos estarán disponibles “por lo menos para la quincena de mayo”. Solo entonces podrá organizarse el debate presidencial oficial, que el JNE planea celebrar en la tercera semana de ese mes, con transmisión por el canal del Estado.

El formato del debate contemplará cuatro ejes temáticos: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y combate a la corrupción, empleo y desarrollo, y educación e innovación. El antecedente más reciente fue el debate de segunda vuelta de 2021, cuando Pedro Castillo y Keiko Fujimori se enfrentaron en el mismo escenario.

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, descartó la posibilidad de anular la elección o convocar elecciones complementarias. “La Ley Orgánica de Elecciones solo permite la nulidad total si los votos nulos o en blanco superan los dos tercios del total emitido, o si los procesos anulados representan al menos un tercio de la votación nacional válida”, precisó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Considerando que participaron aproximadamente 19 millones de ciudadanos, se requerirían al menos 12,5 millones de votos nulos para activar ese mecanismo, un umbral inalcanzable en el escenario actual.

Con la derechista Keiko Fujimori como favorita para pasar a una segunda vuelta en Perú, la jornada electoral se extendió un día más para miles de ciudadanos, generando protestas y denuncias por presuntas irregularidades | AFP

La ONPE descarta el STAE y vuelve al voto en papel

Uno de los cambios más relevantes para el balotaje es la decisión de la ONPE de prescindir del sistema de apoyo digital al escrutinio (STAE) en la segunda vuelta. El jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, confirmó que se volverá al método tradicional de actas en papel, argumentando que “para la segunda vuelta entran dos contendientes y el proceso de escrutinio es más sencillo, más práctico, más intuitivo”.

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El STAE fue utilizado en Lima Metropolitana y el Callao durante la primera vuelta del 12 de abril, donde se instalaron 29.266 mesas bajo ese sistema. Sin embargo, la herramienta presentó fallas en la impresión de actas, problemas con el suministro de tinta y demoras que contribuyeron al caos logístico de esa jornada. El kit tecnológico, que incluía laptop, impresora, USB y mouse, fue adquirido por el Estado a través de Perú Compras. La Gerencia de Administración de la ONPE deberá decidir el destino de ese material, que podría transferirse o donarse a otras entidades públicas.

El retorno al escrutinio manual implica una reorganización logística completa. Los miembros de mesa deberán contar los votos y completar las actas a mano, bajo una cadena de custodia estricta supervisada por coordinadores de mesa, representantes del Jurado Electoral Especial y personal policial. El constitucionalista Aníbal Quiroga advirtió que “hay una responsabilidad desde la máxima autoridad en la ONPE hasta el funcionario que dejó abandonadas ánforas en un taxi”, en referencia a los extravíos de material registrados en la primera vuelta.

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José Jaúregui cuestiona auditoría del JNE y alerta sobre posible conflicto de competencias con la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El antivoto como factor decisivo: lo que dicen las encuestas

Según la última encuesta de IPSOS Apoyo, la segunda vuelta del 7 de junio se perfila como un “empate técnico”, con ambos candidatos probables sumando 38% de intención de voto. Sin embargo, el dato más relevante no es el respaldo, sino el rechazo.

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de IPSOS, señaló que el antivoto hacia Fujimori descendió de 59% el 2 de abril a 48% en la medición del 23 y 24 de abril, su mejor registro en años. Al mismo tiempo, el antivoto hacia Sánchez subió de 39% a 44% en el mismo periodo. “Si bien el margen de diferencia fue mínimo en los procesos de 2016 y 2021, el problema es que este antivoto sería determinante en estas elecciones”, advirtió Torres.

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El especialista atribuyó el aumento del rechazo a Sánchez a una serie de errores de campaña: la inclusión y posterior descarte de Antauro Humala en su equipo, la propuesta de designar a José Domingo Pérez como ministro de Justicia y la mención de Hernando Cevallos como posible titular del Ministerio de Salud. “Sánchez está cometiendo errores no forzados”, resumió Torres.

Fujimori, por su parte, enfrenta el peso de tres segundas vueltas perdidas consecutivamente, en 2011, 2016 y 2021, todas ellas condicionadas por el antivoto. La candidata de Fuerza Popular busca proyectar una imagen menos polarizadora y fortalecer su presencia en el voto rural, mientras que Sánchez intenta consolidarse en Lima, la región con mayor peso electoral del país.

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Alfredo Torres, Presidente Ejecutivo de IPSOS Perú, analizó los datos correspondientes a llas candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en dos momentos diferentes.

La auditoría informática y la crisis de confianza

Ante la desconfianza ciudadana generada por los fallos del 12 de abril, el JNE anunció la realización de una auditoría informática integral al proceso de la primera vuelta. El organismo precisó que el Comité Académico de Expertos será ampliado con especialistas nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas, con el objetivo de validar los procedimientos bajo criterios técnicos independientes.

Sin embargo, el experto electoral José Jaúregui cuestionó la medida. “Es un poco contradictorio que el Jurado plantee hacer una auditoría cuando se supone que ya hizo una fiscalización técnica, que es su competencia constitucional”, señaló en Canal N. Jaúregui advirtió además que la iniciativa podría interpretarse como una invasión de las competencias propias de la ONPE y generar “instrumentalización política” en un contexto ya de por sí tenso.

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La Cámara de Comercio de Lima (CCL) también se pronunció, calificando de “inaceptable” que se relativice que aproximadamente 500.000 ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al voto el 12 de abril por fallas directas del Estado. El gremio advirtió que varios proyectos de inversión permanecen paralizados y que capitales de importancia evalúan su salida del país ante la incertidumbre entre el 7 de junio y el 28 de julio.

Lo que resta antes del 7 de junio

El presidente José María Balcázar confirmó que el Ejecutivo ya asignó los recursos presupuestales necesarios para la segunda vuelta. “El Gobierno solo tiene la función de proveer los fondos económicos necesarios y eso ya se ha cumplido”, indicó el mandatario, quien reafirmó el respeto del Ejecutivo a la autonomía de los organismos electorales.

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Los miembros de mesa designados en la primera vuelta deberán cumplir nuevamente con su función el 7 de junio sin necesidad de un nuevo sorteo, bajo pena de una multa de S/ 275 en caso de inasistencia injustificada. Quienes cumplan recibirán una compensación de S/ 165, el mismo monto que en la primera vuelta. No será posible cambiar el local de votación, ya que el padrón electoral se cerró con anterioridad al proceso.

La JNJ, por su parte, ya publicó el cronograma del concurso público para designar al nuevo jefe de la ONPE, tras la renuncia de Piero Corvetto. La designación se concretaría a inicios de julio, cuando el candidato elegido jure el cargo tras superar cuatro etapas eliminatorias con un mínimo de 70 puntos sobre 100 en cada una.