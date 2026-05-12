Perú

Christian Cueva presenta nueva propuesta de conciliación a Pamela López: S/18 mil al mes, camioneta, terreno y departamento para sus hijos

El futbolista asegura que ese monto ya incluye la pensión escolar y todos los gastos necesarios. Además se compromete a pagar la deuda pendiente el colegio anterior de sus hijos

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Imagen dividida. A la izquierda, Christian Cueva hablando. A la derecha, Pamela López sonriendo. Ambos en lo que parece un set de televisión
Christian Cueva y Pamela López aparecen en una imagen dividida, en medio de la discusión sobre la nueva propuesta de reconciliación del futbolista para su esposa.

Christian Cueva expuso públicamente una nueva propuesta de conciliación para Pamela López, en la que ofrece S/18 mil mensuales, además de transferencias de bienes y el compromiso de saldar deudas escolares para sus hijos en común. El futbolista hizo pública la iniciativa junto a su equipo legal en el programa Amor y Fuego, mientras persiste la disputa legal con la madre de sus tres hijos.

La propuesta, leída por el presentador Rodrigo González, detalla que Cueva plantea cubrir una pensión alimenticia mensual de S/18 mil, que incluiría conceptos de alimentación, educación, vestimenta y actividades recreativas de los menores. “Como concepto de la pensión de alimentos que comprende alimentación, educación, vestimenta y recreación de nuestros hijos”, señala el documento presentado.

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La oferta también abarca el pago del seguro médico para los tres niños, así como el compromiso de asumir una deuda pendiente con el colegio anterior, la cual asciende a S/60 mil.

Christian Cueva en un set de televisión, gesticulando con las manos. Una mujer sentada a su derecha viste blazer oscuro. Pantallas con luces de colores al fondo
Christian Cueva aparece en el programa "Amor y Fuego" para discutir su nueva propuesta de conciliación con Pamela López, que incluye S/18 mil al mes, una camioneta, un terreno y un departamento para sus hijos.
“Propongo pagar la matrícula y mensualidad atrasada de 60,000 soles que no pagó la señora Pamela López en su debido momento con el dinero de la consignación judicial, de los 12,000”, sostiene el futbolista, según la lectura realizada en el programa.

El jugador busca, además, garantizar la comunicación fluida con sus hijos. Ha solicitado que no existan restricciones de horario para contactarse con ellos, proponiendo un rango de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. La intención, según Cueva, es mantener una relación cercana y constante sin limitaciones impuestas por terceras partes.

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En el ámbito patrimonial, Cueva ha incluido en su propuesta la transferencia total a nombre de Pamela López de una camioneta 4x4 Pick-up modelo 2023 de la marca Ford, valorizada en 50 mil dólares. Junto a este vehículo, el futbolista ofrece ceder un terreno cuyo valor alcanza los 150 mil dólares, como parte de los activos destinados a la familia.

Tres personas en un estudio de televisión. Christian Cueva, en el centro, toca su oreja. A la derecha, una mujer sonríe y sostiene un teléfono. A la izquierda, un hombre observa sorprendido
El futbolista peruano mostró un video a los conductores de 'Amor y Fuego', Rodrigo González y Gigi Mitre, como prueba de la presunta manipulación emocional a sus hijos. (Video 'Amor y Fuego')

El documento leído en televisión añade una promesa adicional: la donación a los hijos del departamento donde actualmente residen. Aunque el inmueble se encuentra en régimen de alquiler, Cueva manifestó la posibilidad de adquirirlo para colocarlo a nombre de los menores, asegurando así un espacio fijo para su desarrollo.

Christian Cueva asegura que ya pagó deuda a la mamá de Pamela López

A propósito de los señalamientos recientes sobre una supuesta deuda impaga, Christian Cueva se pronunció para desmentir que mantenga un saldo pendiente con Beatriz Solórzano, madre de Pamela López. Durante su intervención en el programa Amor y Fuego, el futbolista rechazó la versión de que adeuda S/80 mil a su exsuegra y afirmó que el pago ya fue realizado.

“Se le pagó, Rodrigo, de la manera como me entregó el dinero. En efectivo, se lo di. Yo cumplí”, declaró Cueva frente a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre. El futbolista explicó que se enteró de la existencia de la deuda por la prensa, y que no recibió recibo alguno tras devolver el dinero, pues todos los movimientos financieros pasaban por las manos de Pamela López.

Christian Cueva en pantalla dividida con un recibo de 80,000 soles y una foto circular de Pamela López junto a su madre
Christian Cueva niega deuda de S/ 80 mil con Beatriz Solórzano y asegura que ya pagó el dinero en efectivo.

El entorno de Cueva sostiene que el futbolista ha intentado por diversas vías demostrar su disposición a cumplir con sus obligaciones, tanto económicas como personales. La controversia sobre la supuesta deuda con su exsuegra se suma a los desencuentros familiares que han trascendido en medios y redes sociales.

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