Expectativa de ENHYPEN en Perú tras la ausencia de EVAN y su debut como cantante en solitario

EVAN debuta como solista tras dejar ENHYPEN y el fandom peruano lo sigue de cerca.

EVAN, nombre artístico adoptado por Heeseung, prepara el lanzamiento de su primer sencillo como solista en junio, apenas tres meses después de haber dejado el grupo surcoreano ENHYPEN. La noticia ha generado un fuerte impacto entre la comunidad de fanáticos del K-Pop en Perú, país donde el grupo original realizará su primera presentación en julio de 2026.

El debut en solitario de EVAN ha captado el interés de los seguidores peruanos, quienes ven en esta nueva etapa una oportunidad para conocer una faceta distinta del artista luego de su paso como vocalista principal de ENHYPEN. La decisión de iniciar una carrera individual se tomó a inicios de marzo, cuando Heeseung comunicó su salida de la agrupación para enfocarse en una dirección musical propia. La agencia BELIFT LAB confirmó que el artista seguirá vinculado a la compañía, aunque dejará de formar parte de la alineación oficial del grupo.

PUBLICIDAD

Desde su debut en 2020, Heeseung se consolidó como una de las voces más reconocidas de ENHYPEN, destacando no solo por sus interpretaciones sino también por su trabajo como compositor y productor en temas como “Highway 1009” y “Dial Tragedy”. La versatilidad demostrada en estos años cimentó las expectativas sobre el tipo de identidad artística que proyectará bajo el nombre de EVAN.

El regreso de EVAN a los escenarios como solista está confirmado para el 28 de junio, cuando participará en el 2026 Busan One Asia Festival (BOF) con NOL, que se celebrará en el Estadio Principal de Busan Asiad. Además, circulan versiones sobre su posible actuación en el KCON LA 2026, uno de los festivales de cultura coreana más influyentes fuera de Asia, programado para el 16 de agosto en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Estos compromisos marcan el inicio de una agenda internacional que podría ampliar su proyección individual.

PUBLICIDAD

Heeseung no volverá a ENHYPEN: ahora será EVAN en sus actividades como solista (BELIFT LAB)

Fans con gran expectativa

En paralelo al anuncio del debut como solista de EVAN, la expectativa en Perú por la llegada de ENHYPEN ha ido en aumento. La agencia BELIFT LAB confirmó la inclusión de Lima como parte del recorrido mundial de la agrupación, en el marco del BLOOD SAGA World Tour 2026. El concierto marcará la primera visita oficial del grupo a Latinoamérica y se llevará a cabo el 8 de julio de 2026 en el Estadio San Marcos.

La presentación en la capital peruana contará con la alineación actual, integrada por Jungwon, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo y Ni-ki, quienes continuarán la promoción de su séptimo EP, ‘THE SIN: VANISH’, lanzado en enero de este año.

PUBLICIDAD

La venta de entradas para el concierto de ENHYPEN generó una fuerte demanda en Perú, demostrando la gran fanaticada existente en el país pese a la transformación que ha sufrido el grupo. El evento en Lima se suma a una serie de conciertos internacionales que incluyen fechas en Asia, Norteamérica y Europa, posicionando a la capital peruana como una de las paradas estratégicas de la gira.

ENHYPEN llega a Lima para brindar concierto este 2026, en el Estadio San Marcos.

El crecimiento del K-Pop en el país también se evidencia en el anuncio de conciertos de otros referentes del género, como BTS, que ofrecerá funciones en el Estadio Nacional. La presencia de estos artistas en escenarios peruanos fortalece la conexión entre la audiencia local y la ola coreana, dinamizando la agenda cultural y musical de la región.

PUBLICIDAD

Los inicios de ENHYPEN están ligados al reality show ‘I-LAND’, producido en 2020 por CJ ENM y Big Hit Entertainment (ahora HYBE), en alianza con BELIFT LAB. El grupo surgió tras un proceso competitivo entre aprendices que aspiraban a debutar en una nueva agrupación masculina. El significado del nombre ENHYPEN radica en la idea de conectar personas y experiencias, simbolizado por el guion (-) que une palabras y conceptos. La formación original, que incluía a Heeseung, debutó oficialmente el 30 de noviembre de 2020 con el mini álbum ‘BORDER: DAY ONE’ y el tema principal ‘Given-Taken’.

Los integrantes de ENHYPEN visitarán México el 11 de julio (Belift Lab)

Desde su debut, ENHYPEN ha destacado por propuestas conceptuales que abordan el crecimiento y la identidad, acumulando una base de seguidores en distintos países, incluido Perú.

PUBLICIDAD