Perú

Inscripciones para el simulacro UNI culmina en pocos días: conoce todos los detalles

Este simulacro permitirá que los postulantes evalúen su nivel académico, se familiaricen con el formato y las reglas del examen oficial, identifiquen áreas de mejora y enfrenten la prueba real con mayor confianza y preparación

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La UNI organiza por primera vez un simulacro simultáneo descentralizado - Créditos: Andina.
La UNI organiza por primera vez un simulacro simultáneo descentralizado - Créditos: Andina.

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) recordó que las inscripciones para su simulacro presencial de admisión, programado para el domingo 17 de mayo, estarán habilitadas solo hasta el viernes 15. Esta fecha límite marca el cierre definitivo del registro, por lo que la entidad exhorta a los interesados a completar el proceso en la web oficial antes de que expire el plazo.

La actividad, que se desarrollará entre las 09:00 y las 12:00, permite medir el nivel académico, conocer el formato de la prueba y entender las exigencias del proceso real. Este año, la casa de estudios implementó por primera vez un modelo descentralizado que contempla sedes en Lima, Arequipa, Chiclayo y Huancayo con el objetivo de ampliar el acceso para postulantes de distintas regiones. Los organizadores subrayan que el evento busca reducir la brecha de preparación y brindar igualdad de oportunidades a los estudiantes.

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El simulacro presencial requiere inscripción previa mediante la web https://simulacro.admision.uni.edu.pe/. El costo general es de S/150. Quienes opten por la evaluación de aptitud vocacional, dirigida especialmente a postulantes de Arquitectura, deberán abonar S/200.

Esta prueba adicional permite identificar habilidades específicas requeridas en dicha especialidad y así, facilitar una mejor orientación para quienes consideran seguir esa carrera.

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El simulacro se llevará a cabo este 17 de mayo - Créditos: Andina.
El simulacro se llevará a cabo este 17 de mayo - Créditos: Andina.

Sedes y contactos regionales

  • Lima: Universidad Nacional de Ingeniería, av. Túpac Amaru 210, Rímac.
  • Arequipa: Colegio Freud (Grupo Bryce), Goyeneche 335 - 337. Contacto: Miluska Cora Rios (944447110)
  • Chiclayo: I.E. San José, av. Elvira García y García 167. Contacto: Eli Edilberto Cusma Vásquez (965084656)
  • Huancayo: Colegio Zárate, av. San Carlos 326. Contacto: Sonia Mayta Rodríguez (945807839)

El simulacro replica el cronograma y las condiciones del examen oficial, lo que permite a los participantes familiarizarse con la dinámica, las normas y el nivel de exigencia. El entorno controlado busca ofrecer una experiencia realista, promoviendo así la autoconfianza y el reconocimiento de fortalezas y áreas de mejora.

La UNI reitera que esta es la última oportunidad para acceder al simulacro, una herramienta clave para afrontar el examen real con mejores posibilidades de éxito. Para consultas adicionales, se recomienda visitar el portal oficial: admision.uni.edu.pe/simulacro-presencial-uni/.

Las inscripciones del simulacro vencen este 15 de mayo - Créditos: UNI.
Las inscripciones del simulacro vencen este 15 de mayo - Créditos: UNI.

¿Cuáles son las carreras disponibles en la UNI?

  • Arquitectura
  • Urbanismo
  • Física
  • Matemática
  • Química
  • Ingeniería Física
  • Ciencias de la Computación
  • Ingeniería Sanitaria
  • Ingeniería de Higiene y Seguridad Industrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería Económica
  • Ingeniería Estadística
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería de Telecomunicaciones
  • Ingeniería de Ciberseguridad
  • Ingeniería Biomédica
  • Ingeniería Geológica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Ingeniería de Inteligencia Artificial
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecánica – Eléctrica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Aeroespacial
  • Ingeniería de Petróleo y Gas Natural
  • Ingeniería Petroquímica
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería Textil

Breve historia de la UNI

La Universidad Nacional de Ingeniería se fundó en 1876 bajo el nombre de Escuela Especial de Construcciones Civiles y de Minas, respondiendo a la necesidad de formar ingenieros para el desarrollo nacional. Desde sus inicios, la institución se consolidó como referente académico y científico en el país.

A lo largo de su historia, amplió su oferta educativa y fortaleció la investigación en diversas disciplinas tecnológicas. En 1955 adoptó la denominación actual, reflejando su crecimiento y alcance en el ámbito universitario.

La UNI ha formado generaciones de profesionales que contribuyeron al progreso industrial, científico y social del Perú, manteniendo su compromiso con la excelencia y la innovación en todas sus áreas de conocimiento.

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