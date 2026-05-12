Lluvias mantienen en alerta a 10 regiones del Perú: Gobierno prorroga estado emergencia por 60 días más

28/01/2017 Imagen de archivo de inunaciones profocadas por las fuertes lluvias en Perú. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ SOCIEDAD TWITTER / @INDECIPERU

El Gobierno del Perú prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en varios distritos de diez regiones del país debido al peligro inminente generado por las intensas precipitaciones pluviales. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 066-2026-PCM, publicado el 8 de mayo en el diario oficial El Peruano, y entrará en vigencia desde hoy, 12 de mayo.

Distritos en emergencia

La disposición alcanza a distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima, Moquegua, Pasco y San Martín, donde las autoridades reportan que persisten condiciones de muy alto riesgo por lluvias, activación de quebradas, deslizamientos y posibles desbordes.

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En Amazonas, la medida comprende los distritos de Cheto, Chiliquín y Mariscal Castilla, en la provincia de Chachapoyas; Copallín, en Bagua; Recta, en Bongará; Luya, en la provincia del mismo nombre; y Chirimoto y Vista Alegre, en Rodríguez de Mendoza.

En Áncash, se incluyen los distritos de Aczo, Chaccho y Mirgas, en Antonio Raymondi; Antonio Raymondi y Colquioc, en Bolognesi; Comandante Noel, en Casma; Yupan, en Corongo; Ocros, Carhuapampa, Congas y Santiago de Chilcas, en Ocros; Huandoval y Lacabamba, en Pallasca; y Recuay, Huayllapampa, Pampas Chico, Tapacocha y Ticapampa, en Recuay.

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Mientras que en Apurímac, la prórroga alcanza a Pampachiri, San Miguel de Chaccrampa, Tumay Huaraca y José María Arguedas, en la provincia de Andahuaylas.

Más detalles

Según el Ejecutivo, la ampliación responde a que aún existen acciones pendientes para reducir los riesgos y atender los daños ocasionados por las precipitaciones registradas durante las últimas semanas. Entre las labores que continuarán ejecutándose figuran la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas, el apoyo con maquinaria pesada, la rehabilitación de zonas afectadas y la entrega de ayuda e insumos agrícolas.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo en su informe situacional que la capacidad de respuesta de varios gobiernos regionales y locales continúa sobrepasada, por lo que considera necesaria la intervención y el acompañamiento técnico del Gobierno Nacional para continuar con las acciones de respuesta y rehabilitación.

Para sustentar la prórroga, el Ejecutivo tomó en cuenta reportes técnicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), entidades que advirtieron sobre la persistencia de condiciones climáticas adversas entre mayo y julio de este año.

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El decreto establece que los gobiernos regionales y municipales involucrados trabajarán de manera coordinada con el INDECI y diversos ministerios, entre ellos Salud, Educación, Transportes, Vivienda, Desarrollo Agrario e Interior, con el objetivo de ejecutar medidas urgentes destinadas a reducir el riesgo y atender a la población vulnerable.

Asimismo, la norma precisa que las acciones previstas serán financiadas con los presupuestos institucionales ya asignados a las entidades involucradas, sin requerir recursos adicionales del Tesoro Público.

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Últimas alertas del Senamhi

Descenso de temperatura nocturna

El Senamhi alertó que desde este martes 12 hasta el jueves 14 de mayo se registrará un descenso de la temperatura nocturna de moderada a fuerte intensidad en diversas zonas de la sierra del país.

Según el aviso meteorológico N.º 183, actualizado el 11 de mayo, las regiones con posible afectación son Áncash, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima y Pasco. El fenómeno impactará principalmente en localidades ubicadas por encima de los 3200 metros sobre el nivel del mar.

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La entidad informó que durante el martes 12 de mayo se prevén temperaturas mínimas entre los 0 °C y -5 °C en sectores de la sierra centro, especialmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana.

Además del descenso térmico, el SENAMHI advirtió que se presentarán ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora, escasa nubosidad e incremento de la temperatura durante el día.

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El organismo señaló que estas condiciones podrían intensificar la sensación de frío en las zonas altoandinas y generar riesgos para la salud, principalmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

El aviso meteorológico tendrá una vigencia de 71 horas y forma parte del monitoreo permanente que realiza el SENAMHI ante los cambios bruscos de temperatura en la temporada de bajas temperaturas.

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Incremento de temperatura diurna

Además, del 12 al 14 de mayo 14 de mayo continuará el incremento de la temperatura diurna de moderada a fuerte intensidad en diversas zonas de la costa y la sierra del país.

De acuerdo con la extensión del aviso meteorológico N.º 178, el fenómeno estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora, principalmente durante las tardes.

Las regiones con posible afectación son Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Huancavelica, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

Para el martes 12 de mayo, el SENAMHI prevé temperaturas máximas entre 24 °C y 36 °C en la costa norte, mientras que en la costa centro y sur los valores oscilarán entre los 24 °C y 29 °C.

En la sierra norte y centro se esperan temperaturas entre los 20 °C y 30 °C, mientras que en la sierra sur las máximas alcanzarían entre 16 °C y 26 °C.

La entidad recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, utilizar bloqueador solar, sombreros de ala ancha y mantenerse hidratada, debido al incremento de la radiación UV durante las horas de mayor intensidad solar.