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El riesgo oculto en Roblox: lo que los padres deben saber sobre estafas, trata de personas y extorsión en el juego

El especialista en tecnología digital Erick Iriarte advirtió que redes criminales utilizan videojuegos, chats privados y redes sociales para captar menores de edad y vincularlos a delitos de trata y extorsión en el país

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Un especialista en delitos informáticos explica las tácticas que utilizan los delincuentes para engañar y captar a menores a través de internet, a raíz de la detención de un hombre acusado de trata de personas. Se discuten medidas de prevención y control parental. | ATV

Las plataformas digitales y los videojuegos en línea se han convertido en nuevas vías de captación para redes de trata de personas y extorsión en el Perú. Así lo advirtió el abogado especialista en tecnología digital Erick Iriarte, quien explicó que delincuentes utilizan redes sociales, chats privados y aplicaciones de mensajería para acercarse a menores de edad y manipularlos.

Durante una entrevista televisiva, el especialista enfatizó que estos casos constituyen delitos graves de trata de personas y que la aplicación de herramientas digitales agrava la situación, en particular cuando las víctimas son menores de edad.

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Lo que hacen los delincuentes es captar a personas a través de estas redes y utilizar plataformas de comunicación para ofrecer a menores. Esto constituye trata de personas y está penado hasta con casi veinte años de cárcel.

Iriarte detalló que los delincuentes suelen operar mediante videojuegos y aplicaciones con chats privados como Roblox, Free Fire, Minecraft y la plataforma Discord, espacios en los que crean vínculos de confianza con menores para posteriormente manipularlos.

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Roblox
Foto: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Según Iriarte, estas redes no siempre actúan al azar; muchas veces captan grupos que ya tienen cercanía, incluso estudiantes de una misma institución educativa. Se generan redes de cercanía y una víctima puede terminar involucrando a otras menores.

Padres deben supervisar el uso de dispositivos

El abogado remarcó que el control parental no debe limitarse únicamente a bloquear páginas web, sino que debe ir acompañado de comunicación constante con los hijos y supervisión activa.

Entre las principales recomendaciones, destacó:

Evaluar a qué edad se entrega un celular a los menores.Mantener los dispositivos en espacios comunes del hogar.Supervisar las conexiones a internet, incluso mediante redes WiFi públicas.Conversar frecuentemente con los hijos sobre los riesgos en línea.

Afirmó: “El control parental no es solo dejarle la tarea a una máquina. El verdadero control es acompañar a los hijos y saber qué hacen en internet”.

Pidió que las escuelas implementen talleres para enseñar a padres y alumnos sobre seguridad digital y riesgos en redes sociales.

Extorsiones desde falsas ofertas en TikTok

Durante la entrevista también se abordó el caso de un joven que denunció haber sido víctima de extorsión luego de contactar, mediante TikTok, una supuesta empresa de masajes relajantes.

Según el testimonio, tras solicitar información por WhatsApp, recibió amenazas de presuntos delincuentes que exigían el pago de S/2.000 y le enviaron datos personales de sus familiares, incluyendo nombres completos, DNI y direcciones.

Iriarte explicó que este tipo de extorsiones suelen apoyarse en filtraciones masivas de bases de datos y en la poca cultura de ciberseguridad en el país.

“Las filtraciones de datos en Perú ya son bastante conocidas. Hay información personal circulando en espacios ilegales de internet y eso facilita este tipo de amenazas”, sostuvo.

El especialista también descartó que el simple hecho de abrir un enlace genere automáticamente el robo de información, aunque advirtió que muchas veces las víctimas entregan datos sin darse cuenta a través de formularios, registros o interacciones previas.

Phishing y estafas son los delitos digitales más frecuentes

Hombre con capucha tecleando en un portátil, con múltiples pantallas de datos flotantes y una página de "FACK BANK", y una bóveda bancaria al fondo.
La imagen ilustra a un ciberdelincuente realizando fraude bancario en una computadora portátil, con pantallas holográficas que muestran datos y una bóveda de banco en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultado sobre las modalidades de ciberdelitos más comunes, Iriarte identificó tres principales:

  1. El phishing, mediante correos o mensajes falsos que simulan ser bancos o servicios digitales para robar datos.
  2. El acceso ilícito a cuentas y dispositivos móviles.
  3. Los delitos de índole sexual, como trata de personas, explotación y pornografía infantil.

“El internet no inventó las estafas; simplemente trasladó delitos que ya existían al entorno digital”, afirmó.

Finalmente, exhortó a las autoridades a fortalecer la ciberseguridad del Estado y promover una cultura de protección de datos desde las escuelas, ante el incremento de delitos vinculados al uso de plataformas digitales.

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