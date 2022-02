Guty Carrera en EEG: Usuarios indignados con su ingreso por acusaciones de maltrato hacia Alejandra Baigorria

Usuarios de Twitter arremetieron contra Esto es Guerra por el ingreso de Guty Carrera. (Foto: Composición)

Guty Carrera regresó a Esto es Guerra luego de estar 6 años alejado de la televisión peruana. Sin embargo, su aparición triunfal en la pantalla de América Televisión no ha sido bien recibida por los internautas, quienes recordaron que Alejandra Baigorria lo acusó de haberla maltratado psicológicamente cuando mantenían una tormentosa relación amorosa.

Como se recuerda, todo esto sucedió a medidados del 2016. Luego de terminar su romance, Baigorria reveló que el hijo de Edith Tapia la maltrató psicológicamente cuando eran pareja . Incluso, se refirió a la existencia de audios en los que se escucharía a su ex insultándola, los cuales empleó para constatar su denuncia.

En una de las llamadas difundidas, se escucha al chico reality admitir haber roto el celular de Alejandra durante una pelea y, además, haberse limpiado las manos con sangre en la pared de su departamento. También amenaza con dar un balazo en la pierna a Alessandro Gandolfo por haberla abrazado en un reality de competencia, por lo que le exigía a Baigorria renunciar de inmediato.

“ Ámame, ámame que me vas a perder (...) Me las voy a seguir rompiendo (las manos) cuando cuelgue el teléfono (...) A mí me interesa 3 pepinos que todo el mundo se entere, para mí todos esos hue*** son unos fracasados. ¡Todos son unos fracasados, no son nada! Tú eres algo, pero te mezclas con la nada (...) Yo he sido un huev*** más en tu vida porque el único que te mueve el piso es Mario Hart”, se escucha.

En el 2016, Alejandra Baigorria difundió los audios de Guty Carrera donde la insultaba durante un ataque de celos. (VIDEO: Latina TV / Espectáculos)

Luego de hacerse público estos audios, Jazmín Pinedo aseguró sentirse “asqueada” con su excompañero de reality. Incluso, Gino Assereto confesó haber sido testigo de sus ataques de celos, puesto que el ‘Potro’ le reclamó por haber cargado a Melissa Loza, su expareja, durante el desarrollo de unas de las competencias de Esto es Guerra.

Debido a esto y las posteriores confesiones de Alejandra en El Valor de la Verdad, el Poder Judicial dictó que Guty Carrera se mantenga alejado de su expareja. No obstante, la denuncia fue archivada en 2019 por falta de pruebas y desde allí ambos se denunciaron mutuamente por daños y perjuicios. Mientras que Guty la demandó por perjudicar su imagen, Alejandra hizo lo mismo porque el modelo se sentó en el sillón rojo.

USUARIOS INDIGNADOS CON ESTO ES GUERRA

Aunque se afirmó que la denuncia estaba archivada, Alejandra Baigorria aseguró en noviembre de 2020 que “no ha acabado aún, yo soy una mujer que va a seguir hasta el final y eso sigue, no ha acabado, no voy a decir nada porque las cosas se ven con hechos”. Su sentir fue apoyado por Stephanie Valenzuela, quien también sufrió un caso de maltrato por parte de su expareja Eleazar Gómez.

Ahora que Guty Carrera ha regresado a Esto es Guerra y todo parece indicar que Alejandra no lo hará debido a su lesión, los usuarios estallaron contra el reality de competencia por permitirle el ingreso al modelo pese a las acusaciones que hubo en su contra en el pasado, y que ellos mismos apoyaron en su momento.

“América Televisión se olvida de las acusaciones de agresión que tiene Guty Carrera. Hace tiempo respaldaron la versión de Alejandra”, “Hay audios como pruebas y testigos de lo que Alejandra pasó, ¿y qué hacen ustedes? Contratar al agresor”, “Dicen no al abuso e ingresa Guty Carrera, qué caraduras, tremendos doble caras” fueron algunos de los tuits que inundaron Twitter la noche del martes 22 de febrero.

