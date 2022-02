Anthony Aranda, pareja de Melissa Paredes, es presentado como el nuevo jale de Esto es Guerra y manda misil a Rodrigo Cuba

Anthony Aranda en Esto es Guerra. (Foto: América TV)

Finalmente se confirmó lo que tanto se rumoreaba, el ingreso de Anthony Aranda en Esto es Guerra. La pareja de Melissa Paredes entró al set con total seguridad, dejando sorprendidos a Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, más aún cuando decidió hablar sobre su relación con la modelo.

Asimismo, no dudó en despotricar contra Rodrigo Cuba, resaltando que las personas prefirieron creer en su versión “llena de mentiras”.

“Estoy super feliz, agradezco a la producción por contar conmigo, soy un hombre de retos, voy a dar todo de mi para dejar todo en la cancha”, señaló en un principio Anthony Aranda, que de inmediato fue consultado sobre si es cierto que no quería entrar a la TV.

“No fueron mis palabras, es más a mi me conocieron el televisión, no lo descarto porque es parte de mi rubro. Lo que sí, no me interesa declarar en ningún medio y menos de espectáculos”, contestó el bailarín.

El joven señaló que le parece preocupante que durante 4 meses, desde que fue captado con Melissa Paredes cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, se siga dañando la imagen de la modelo. “Me parece super preocupante porque decidieron creer en una versión llena de mentiras y mal intencionadas”, añadió, en clara referencia al comunicado del futbolista.

Como se recuerda, mientras Melissa Paredes señaló que ya estaba separada del deportista, el Gato se encargó de contradecirla.

“Está bien, yo entiendo, cada uno es libre de escoger lo que escucha y quiere creer, pero respetos guardan respetos”, resaltó.

“Me parece preocupante que hablen así de una mujer”, repitió Anthony en referencia a las críticas de las que es presa su pareja. De pronto fue interrumpido por Yaco Eskenazi. El conductor le pidió que no hable de versiones, pues solo le compete a los involucrados.

Es ahí cuando el coreógrafo señaló que solo está respondiendo lo que “todos quieren saber”, ya que son muchos los medios que han buscado sus declaraciones.

“Sí, sí, yo lo entiendo, pero lo quise decir porque muchos medios muchos canales me han ofrecido de todo para hablar, y bueno, ahora gracias por darme la oportunidad, de poder decir lo que realmente pienso. Entonces si todos se preguntaban qué es lo que pienso, eso es lo que pienso”, concluyó.

MELISSA PAREDES DEDICA MENSAJE A ANTHONY ARANDA

Melissa Paredes no tardó en pronunciarse a través de las redes sociales. La modelo se mostró muy orgullosa de Anthony Aranda y le dedicó un mensaje. “Ahora sí, mi amor, para que hablen con ganas”, escribió.

SEGUI LEYENDO: